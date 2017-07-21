Казахстан установил дипломатические отношения с Исламской Республикой Афганистан 12 февраля 1992 года. Посольство Афганистана в Казахстане было открыто в 1993 году и сначала находилось в Алма-Ате, а в 2005 году было передислоцировано в столицу Казахстана.

Афганистан

В Афганистане с 2002 года действовала дипломатическая миссия Казахстана, которая в 2003 году была преобразована в посольство. Казахстан активно сотрудничает с Афганистаном в рамках таких международных организаций как ОБСЕ, ШОС, СВМДА, ОДКБ, ЦАРИКЦ. Казахстан входит в рабочую группу ОДКБ-Афганистан, контактную группу по взаимодействию и координации усилий стран — членов ШОС в проектах по восстановлению Афганистана. Афганистан является со-координатором СВМДА по двум направлениям: контроль над оборотом наркотиков, новые вызовы и угрозы.

Финансово-гуманитарная поддержка и инвестиции

В марте 2008 года Казахстан выделил 0,5 млн долларов США в качестве гуманитарной помощи, а в июле 2008 года перечислил на счет министерства финансов Афганистана 2,38 млн долларов США, из которых 160 тыс. долларов США были предназначены на строительство школы в провинции Саманган, 570 тыс. долларов США — на строительство больницы в провинции Бамиан и 1,65 млн долларов США — на ремонт асфальтированной дороги Талукан — Кундуз — Ширхан-Бандар. Ремонт автодороги завершен в октябре 2011 года, строительство школы — в 2012 году, приостановленное по вине афганской стороны возведение больницы возобновлено в октябре 2016 года.

В 2009 году Казахстан перечислил Афганистану 1,47 млн долларов США. И такую же сумму перечислил в декабре 2014 года. Последняя предназначалась для строительства четырех типовых мостов в городе Айбак и укрепление берегов реки Айбак в провинции Саманган. В настоящее время афганская сторона приступила к реализации проекта.

В октябре 2016 Казахстан выделил Трастовому фонду Афганской национальной армии (ANATF) 2 млн долларов США на поддержку Афганской национальной армии. Эта сумма была обещана Казахстаном еще в 2012 году на саммите НАТО в городе Чикаго (США).

Кроме того, Казахстан оказывает Исламской Республике Афганистан (ИРА) гуманитарную помощь в виде продуктов, товаров первой необходимости. В частности в 2002 году было направлено 3 тыс. тонн продовольственной пшеницы, в 2008 году — 2 тыс. тонн пшеницы. В апреле 2009 года Казахстан отправил в Афганистан 1,3 тыс. тонн сухого молока, а в апреле 2010 года — 6 тыс. тонн риса. В апреле 2011 года в качестве гуманитарной помощи в Афганистан было направлено 5 тыс. тонн. рисовой крупы, в 2013 году — 60 тонн гречневой крупы и 160 тыс. литров растительного масла, а в марте 2014 года — продовольствие на сумму 6 млн долларов США. В сентябре 2014 года, в связи со стихийными бедствиями, провинциям Бадахшан и Джаузджан была оказана экстренная помощь в виде продуктов питания и одежды на сумму 775 тыс. долларов США. В декабре 2015 г. было направлено 23 вагона растительного масла и четыре вагона с товарами первой необходимости для жителей города Кундуз, пострадавших от нападения боевиков, а в октябре 2016 года — очередная партия гуманитарной помощи была направлена по просьбе правительства ИРА.

Стороны подписали соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций в сентябре 2012 года. Афганистан начал инвестиционную деятельность в Казахстане только в 2013 году и вложил 200 тыс. долларов США. Инвестиции Казахстана в Афганистан были проведены только в 2010 году и составили 300 тыс. долларов США.

Торговля

В рамках регулирования и развития торговли между двумя странами была организована Казахстанско-Афганская Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. В ней казахстанскую сторону представляет министр образования и науки Ерлан Сагадиев, а сопредседателем с афганской стороны является министр финансов Эклип Хакими. По решению комиссии торгово-промышленная палата Афганистана на данный момент работает над открытием своего представительства в Казахстане в форме «Торгового дома Афганистана» в городах Алма-Ата или Астана.

За первые пять месяцев 2017 года между странами сложился следующий торговый баланс: экспорт Казахстана в Афганистан составил 195,23 млн долларов США, что больше, чем в аналогичном периоде 2016 года на 10%, тогда как импорт из Афганистана упал на 49% и составил 0,66 млн долларов США.

Всего с 2007 по 2016 года Казахстан экспортировал в Афганистан товаров на сумму порядка 3,64 млрд долларов США. Наибольший объем экспорта приходится на 2008 год, когда в Афганистан было экспортировано товаров на сумму в 617,12 млн долларов США. После этого в течение пяти лет наблюдается падение, а с 2014 года экспорт начал расти. В 2016 году сумма экспорта составила 486,89 млн долларов США.

Основная доля в экспорте приходится на пшеничную муку. В последние годы ее доля в экспорте превышает 60%. Если в 2007 году Афганистан закупил в Казахстане 128 тыс. тонн муки на 192,5 млн долларов США, то в 2016 году объем приобретенной муки составил около 1,5 млн тонн, на сумму в 486,89 млн долларов США. С 2007 по 2016 годы экспорт муки составил 1,79 млн долларов США. Кроме этого, Афганистан на постоянной основе закупает в Казахстане пшеницу и меслин, за 10 лет — уже на сумму 303 млн долларов США.

На втором месте по объему денежных средств находятся нефть и нефтепродукты, правда с 2015 года Афганистан перестал закупать их у Казахстана. Всего за 10 лет Афганистан закупил в Казахстане нефти и нефтепродуктов на сумму в 314,3 млн долларов США.

Спросом у Афганистана пользуются газы нефтяные и прочие газообразные углеводороды. Их объем за 10 лет составил 239,7 млн долларов США.

Также Афганистан на постоянной основе закупает у Казахстана плоский прокат из железа нелегированной стали. Объем закупленного товара за 10-летний период составил 209,1 млн долларов США.

Среди основных экспортных товаров изделия из черных металлов, химические препараты, ячмень и сигареты. Кроме того, последние годы понемногу увеличивается экспорт удобрений и семян льна.

Импорт Казахстана из Афганистана несколько неоднороден, его взлеты и падения по большей части скачкообразные. Наибольший рост приходится на 2008 год, когда в Казахстан было импортировано продукции из Афганистана на 6,66 млн долларов США. В 2016 году импорт составил 2,53 млн долларов США, а всего за 10 лет было импортировано на сумму в 28,34 млн долларов США.

Структура основных товаров импорта очень неоднородна. С 2007 по 2008 год цитрусовые занимали от 60 до 80% от всей суммы импорта. С 2009 по 2013 год основным импортируемым товаром стал картофель. На него приходилось от 45 до 80% от всей суммы импорта. Также с 2011 года увеличились поставки винограда, который стал лидером импорта в 2012 году, уступив в 2013 году картофелю, а потом вновь вернулся на основные позиции, и его доля в импорте колебалась от 54 до 94%.

Сотрудничество в области образования

В сфере образования между Казахстаном и Афганистаном действует соглашение, согласно которому Казахстан с 2010 по 2014 годы примет у себя на обучение 1 тыс. граждан Афганистана, из которых 700 человек будут обучаться в высших учебных заведениях, а 300 человек — в организациях технического и профессионального образования. При этом обучение в организациях технического и профессионального образования Республики Казахстан осуществляется по профессиям и специальностям, которые ежегодно определяются афганской стороной, с учетом мнений и возможности казахстанской стороны.

Соглашение будет и далее продолжено, в настоящее время, по сведениям министерства иностранных дел Казахстана, сторонами согласовывается текст отдельного Протокола по данному вопросу.

Квоты на образования для граждан ИРА, предоставляемые Республикой Казахстан с 2010 по 2014 годы

Всего

200

6

194

129

117

12

75

75

40

16

24

6

6

6

6

18

18

18

18

6

6

45

45

91

40

51

66

30

36

700

329

371

300

1 000

По Соглашению по сотрудничеству в области образования между РК И ИРА

По сведениям министерства иностранных дел Казахстана, в настоящее время в Казахстане обучается свыше 700 афганских студентов, из которых около 100 — полицейские и пограничники. Итогов 2017 года пока нет, но известно, что в июле 2016 года осуществлен очередной набор 100 афганских студентов, так как в 2015 году окончила обучение группа слушателей-пограничников, а в 2016 году — группа врачей.

Данные по обучению студентов из Афганистана в казахстанских вузах

Учебные годы

Принято

Численность студентов

Выпущено

2007−2008

3

9

-

2008−2009

2

4

3

2009−2010

2

4

-

2010−2011

1

6

1

2011−2012

112

119

-

2012−2013

96

222

2

2013−2014

91

314

1

2014−2015

81

369

4

2015−2016

77

402

65

2016−2017

71

378

28

По данным Комитета по статистике

Если посмотреть на данные Комитета по статистике министерства нацэкономики Казахстана по вузам, то резкий рост количества афганских студентов отмечается как раз спустя год после подписания соглашения.

Почему Казахстан помогает Афганистану?

Если раньше Казахстан осуществлял поставки своих товаров в Афганистан в основном для нужд войск Международной коалиции, то позже он начал это делать напрямую по своей инициативе. В 2014 году был принят закон от 10 декабря 2014 года № 263-V «Об официальной помощи развитию», где Казахстан официально взял на себя обязательство помогать странам, с ним сотрудничающим и нуждающимся в этой помощи, развиваться. А 31 января 2017 года был подписан указа президента Казахстана № 415 «Основные направления государственной политики Республики Казахстан в сфере официальной помощи развитию на 2017 — 2020 годы». В нем говорится отдельно об Афганистане:

«При определении географических приоритетов ОПР Республики Казахстан учитывались вызовы глобального развития, национальный потенциал и имеющиеся ресурсы. Кроме того, был применен комплекс критериев, основывающихся на предыдущем опыте, традиционных отношениях, а также приверженности стран-партнеров целям развития. Данные критерии являются взаимосвязанными и все они отражены в выборе приоритетных стран на предстоящий период:

1) двусторонние отношения и отношения в области развития Казахстана со страной-партнером;

2) уровень потребности страны-партнера в сотрудничестве в области развития (уровень социально-экономического развития);

3) готовность страны-партнера к принятию помощи;

4) разделение труда в деятельности по развитию с другими странами-донорами.

Исходя из вышеуказанных критериев выбора географических приоритетов и сравнительных преимуществ, Республикой Казахстан было принято решение о приоритетном оказании помощи развитию странам Центральной Азии (Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан) и Афганистану»

Кроме того, на оказание помощи влияет и членство Казахстана в Совете Безопасности ООН — он возглавляет сейчас Комитет по Афганистану/Талибану (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (Комитет 1988). Также он ставит перед собой целью принятие резолюции Совета Безопасности ООН по Центральной Азии и Афганистану.

В целом, Казахстан прилагает гуманитарные усилия для снижения напряженности в Афганистане, чтобы тот не представлял угрозы региону и конкретно Казахстану.

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