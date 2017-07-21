Утром в четверг 20 июля, после прошедшего в Москве легкого дождя, дивизионный генерал Франсуа Лекуантр, принимавший участие в боевых действиях в Руанде, Боснии и Мали, приступил к обязанностям начальника генерального штаба Франции. На этот пост, после утверждения Кабинетом министров, его днем ранее назначил президент Пятой республики Эммануэль Макрон. По словам официального представителя правительства Кристофа Кастанера, процитированным EuroNews 19 июля,

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эммануэль

«генерал Лекуантр — это герой, признанный таковым в рядах армии. Он геройски сражался и даже освободил французских солдат из плена в 1995 году в ходе Боснийской войны».

Кастанер, правда, забыл уточнить, что длительность «героического сражения» в «Боснийской войне» для тогда еще капитана Лекуантра составила всего 20 минут.

Будущий герой родился 55 лет назад 6 февраля 1962 года в городке Шербур, известном нам, в основном, по фильму об одноименных зонтиках. Он рано встал на военную стезю, закончив Национальное военное училище (Prytanée National Militaire) в городе Ла-Флеш, где получил среднее образование и подготовился к поступлению в Особую военную школу Сен-Сир (École spéciale militaire de Saint-Cyr). Там он следовал девизу Школы: «Учиться, чтобы побеждать!», ведь наглядный пример был перед глазами: Сен-Сир закончили 11 маршалов Франции, 6 членов Французской академии и трое глав государства, включая таких героев разных Франций — коллаборациониста Анри-Филиппа Петена и президента пятой республики Шарля-Анри де Голля.

По окончанию высшего военного заведения лейтенант Лекуантр в 1991 году в составе 3-го полка морской пехоты участвовал в войне в Персидском заливе, затем проходил службу в Африке: Джибути и Сомали. В 1994 году был направлен в Руанду в составе французского контингента по защите племени тутси (Opération Turquoise). В 1995 году, во время «миротворческой операции» в Боснии служил в силах UNPROFOR с тем же полком и стал «героем» после стычки с сербскими подразделениями за контроль над мостом Врбанья, ведущим к парламентскому кварталу в Сараеве. В 2005 году вернулся в родной 3-й полк морской пехоты. С ним в 2006—2007 годах участвовал в миротворческой операции в Кот-д'Ивуарe (Opération Licorne). В 2011 году возглавил военную канцелярию министра обороны, но уже в 2012 году был назначен командиром 9-й бригады морской пехоты, где прослужил один год. Затем возглавлял военную миссию Евросоюза в Мали (EUTM Mali), после чего окончательно перешел на штабную работу в аппарате начальника Главного штаба Сухопутных войск. Участвовал в подготовке реформы сухопутных войск Франции. С сентября 2016 года Лекуантр занимал пост главы военного кабинета премьер-министра Франции.

Из биографии видно, что самый героический эпизод биографии Франсуа Лекуантра связан с перестрелкой на мосту Врбанья. Вот как описывают эту историю «Le Huffington Рost» из группы Le Monde в статье «Генерал Франсуа Лекуантр сделал себе имя в армии после битвы за Сараево» («Le général François Lecointre s'est fait un nom dans l'armée après cette bataille de Sarajevo»).

«К 1995 году Боснийская война продолжалась в течение трех лет. Все три года голубые каски ООН выступали за дипломатическое решение конфликта и избегали лобовых атак. Все изменилось 27 мая 1995 года, ставшим решающим в Боснийской войне, когда подразделения 3-го полка морской пехоты армии Франции приняли решение захватить мост Вбранья, — пишут журналисты Le HuffingtonPost, — с ними был капитан Лекуантр».

Все началось, когда на посту Sierra Victor у моста около 4:00 утра 11 бойцов из его 1-й роты проспали и оказались в руках сербских сил самообороны. Капитан Лекуантр, как их командир, тут же выдвинулся на место происшествия в сопровождении сержанта и мужественно вступил в переговоры с сербами. Ему предложили присоединиться к захваченным бойцам, однако он, «вопреки предписанию», вернулся к французским миротворцам. Как он это сделал? Загадка. Если бы его хотели добавить к «заложникам», то тут же бы и взяли под белы руки. Значит, не хотели или посчитали парламентером.

После доклада капитана Франсуа Лекуантра генералу Эрве Гобийару (Hervé Gobillard), последний принимает решение о штурме сербских позиций — после достаточно сложных раздумий. В статье они приведены прямой речью:

«Я попытался проанализировать технический риск, а также психологические, оперативные, политические, местные особенности. Поставил себя на место капитана, который поведет морпехов в бой, ведь не обойдется без потерь. Я не собирался пересекать линию, отделяющую миротворцев от солдат в этой войне, но ставки были слишком высоки!»

Штурм поста Sierra Victor начался в 8:45 и закончился в 9:05 по местному времени. 30 морских пехотинцев из 1-ой роты атаковали сербов и вынудили их уйти на свою сторону моста. Команду «вперед» дал капитан Лекуантр, а бойцов туда повел лейтенант Бруно Элюен (Bruno Heluin). После неудачного броска его граната подорвала газовый баллон и лейтенанта ослепило. Тогда непосредственное командование принял на себя Лекуантр. Наступающие смогли захватить четверых раненых сербских бойцов и получили два трупа заложников, а затем атака была остановлена. После этого «весь день продолжались переговоры». В результате пленные морпехи были обменены в формате «всех на всех» только 17 июня (sic!). Издание подчеркивает, что в ходе «героического 20 — минутного наступления» погибли двое и были ранены 17 французов (из тридцати): словами журналиста Жана Гинеля (Jean Guisnel) объявляет «штурм моста Врбанья» событием, «изменившим направление войны и в конечном итоге приведшим к победе на Балканах» и заключению 21 ноября 1995 года Дейтонских соглашений. Завершают статью «Le Нuffington Рost» слова Жака Ширака, бывшего тогда президентом Франции и другом генерала Гобийара:

«Восстановление контроля за мостом Вбранья останется в памяти наших военных в качестве символа обретенного достоинства, отказа от всех прошлых унижений».

Стоит отметить, что сей эпизод вообще не присутствует в «Википедии» в статье «Боснийская война». Видимо «прошлые унижения» для французской армии продолжаются до сих пор. Бесцельное наступление, неспасенные заложники, убитые, тяжелое ранение лейтенанта Элюэна и еще 16-ти солдат — вот суть подвига, которым гордится нынешний начальник генштаба, а с ним и вся Франция Макрона.

Про действия дивизионного генерала и о «Боснийской войне» удалось поговорить с ветераном КГБ СССР, руководителем антитеррористического подразделения Владимиром Луценко. Его оценки оказались более категоричными. Ведь «подвиг» был совершен отнюдь не на войне.

«На днях официальный представитель Президента Франции объявил всему миру, что назначен новый начальник генштаба Франции Франсуа Лекуантр, при этом было отмечено, что это боевой генерал, получивший бесценный боевой опыт на войне в Боснии в 1995 году. Там же он проявил себя геройски, возглавив операцию по освобождению 15 французских солдат, захваченных врагом в плен. Поскольку это официальное заявление прозвучало из Президентского Дворца, а не со стороны «Шарли Эбдо», то мы вправе поздравить французов и их армию с таким геройским командиром, — говорит ветеран спецслужб. — Однако мы также вправе задать несколько вопросов, например, кто напал на Францию в Боснии; кому она там объявила войну и послала на неё своих героев?

Насколько известно, коалиция во главе с США, стремясь свергнуть Милошевича, начиная с сентября 1995 года несколько месяцев подряд бомбила мирные сербские города и убила 2 500 мирных граждан, из них около 300 детей. Да, коалиция встала на позицию одной из конфликтующих сторон в кровавой гражданской войне на территории бывшей Югославии. Да, у каждого были свои мотивы. У Президента США — нужно было отвлечь мир от пятен на платье Моники Левински. Но какие мотивы были у Франции? — задает риторический вопрос Владимир Луценко, — Тем более как можно заявлять о геройской войне, о «героях, выросших в горниле этой войны».

Теперь о пленных. Да, был один печальный эпизод. Два сбитых французских летчика оказались в незавидном положении. Французский президент вышел на Ельцина, тот поручил спецслужбам оказать французам помощь. Тогда этим делом напрямую занимался директор ФСБ генерал Барсуков, и успешно его разрешил. Французские летчики вернулись домой. Просто сербы в то время не воспринимали эти события как войну с Францией. Они не могли понять, как могло случиться, что «цивилизованная Европа» бомбит их страну без объявления войны, убивая в том числе и детей. Так и с пленными в Боснии. Если бы Франция там воевала, то вряд ли бы так просто их солдаты вернулись домой. И вряд ли сербы и русские простят тех, кто организовал эту кровавую расправу над суверенным государством в центре Европы.

Остается только надеяться, что вновь назначенный Начальник Генштаба извлечет необходимый урок из тех трагических событий и сделает всё, чтобы армия достойно защищала свою страну, а не была игрушкой в руках нечистоплотных политиканов», — подчеркнул Владимир Луценко.

Вчера Эммануэль Макрон посетил военно-воздушную базу в коммуне Истр (Istres) в Провансе с объявленной целью солидарности с военнослужащими после того, как им же было объявлено о сокращении бюджетных расходов на оборону на €850 млн. Смотр войск президент провел в компании с новым начальником генерального штаба Франсуа Лекуантром, настоящим героем, из числа тех, кто теперь нужен Пятой республике.