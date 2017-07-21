Президент США Дональд Трамп вопиющим образом поддался давлению Москвы, тем самым сдав интересы США и обеспечив России «победу». Русофильство нового главы Белого дома открывает путь для дальнейшего наступления Кремля на Запад, пишет Майкл Джерсон в статье для The Washington Post.

Kremlin.ru Встреча Президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа

Так, автор отмечает, при нормальном развитии событий появление информации о попытке пойти с Россией на сговор с целью изменения результатов президентских выборов должно бы заставить администрацию предпринять шаги явным образом в другом направлении. Тот и иной президент, заподозренный в чем-то подобном, мог бы попытаться оказать противодействие «российской агрессии», в том числе ее киберагрессии с тем лишь, чтобы избежать впечатления проплаченности его курса Кремлем.

Однако и здесь нынешний глава Белого дома Дональд Трамп — расширив личные связи со своим российским коллегой и полностью сдав России интересы США в Сирии — действует точно так же, как если бы его купила Москва. В частности, позорное сокращение средств, выделяемых подконтрольным США силам в Сирии, означает, «победу Путина» в этой стране. Уступки без ответных шагов, совершенные вопреки разумным рекомендациям советников по внешней политике, больше напоминают проплаченность, нежели движение навстречу партнеру. Если так выглядит «победа» для Трампа, тогда что будут означать дальнейшие успехи нового главы Белого дома, задается вопросом автор. Воссоздание Варшавского договора, возращение Аляски России?

В «раболепии» президента США перед интересами и мировоззрением России нет ничего нормального. Оно не является результатом какой-то смелой и секретной внешнеполитической стратегемы в духе Никсона — более смехотворного объяснения придумать невозможно. Лежит ли в его основе зависть Трампа к авторитарной власти или фундаментальное сочувствие правым ЕС и антидемократическому популизму? Или же тут замешаны какие-то проблемы в финансовой истории Трампа? Нормальных объяснений нет, а самым достоверным является наиболее смехотворное.

Угадать, куда заведет этот подход, невозможно, ясно лишь одно — он приведет к усилению влияния России и устрашения стран Восточной Европы и Ближнего Востока, где такими же победителями являются Иран, сирийский режим и «Хезболла». Однако, указывает автор, определенные издержки подсчитать можно уже сейчас.

Так, Трамп отталкивает членов Республиканской партии от их собственной героической внешнеполитической традиции. Характер ведения холодной войны был целенаправленным. Бывший президент США Рональд Рейган взаимодействовал с лидерами Советского Союза, тем не менее будучи врагом и коммунизма, и «советской агрессии». На самом деле его взаимодействие было успешно именно потому, что он был врагом коммунизма и «советской агрессии». Нет единого и простого объяснения причин окончания холодной войны, однако республиканцы в целом утверждают, что центральную роль сыграла стратегическая устремленность США.

Сейчас же Трамп следует курсом превентивных уступок России, которая «буквально» идет маршем в таких странах, как Грузия и Украина. Трамп — то же самое для правых популистов, что и бывший вице-президент США, занимавший свой пост в 1941—1945 годах, Генри Эгард Уоллес.

«Мы должны признать, что для нас политические дела Восточной Европа важны не больше, чем важны России политические дела в Латинской Америке, Западной Европе и США», — отмечал он после Второй мировой войны.

Нынешняя же ситуация отличается тем, что Россия продемонстрировала, насколько для нее важны политические дела в США, не вызвав тем самым никакого серьезного ответа со стороны Вашингтона. Вмешательство России в выборы — гражданский ритуал определения курса США — прошло для Москвы почти без издержек. И в этом и состоит основной урон от русофильства Трампа. Оно открывает дверь для широкого неклассического нападения России, целью которого является преодолеть «цветные революции» и восстановить былую славу за счет соседних стран и интересов США. Россия применила продвинутое сочетание классических операций с киберопреациями для «аннексии» территории и дестабилизации правительств.

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Она также систематически науськивает крайне правых и националистически настроенных лидеров, а также поддерживает пророссийские, антидемократические партии по всему Европейскому союзу. Кремль пытается делегитимизировать демократический процесс на основе теории о том, что нестабильность на Западе хороша для усиливающегося Востока. Это та стратегия, с помощью которой Россия может делать больше, чем ей позволяет ее нынешний геополитический вес.

Так насколько глубока трансформация представления США своей роли на мировой арене? Автор указывает, отмечая, что тому есть подтверждения в социологии, что большинство внешнеполитических взглядов общественности не носит перманентного характера, будучи подвержены воздействию авторитетов. Так, лидеры страны играют непропорциональную роль в легитимации или делегитимации тех или иных взглядов на такие вещи, как торговля, иностранная помощь и Россия. Поэтому теперь 49% членов Республиканской партии считают Москву союзником или другом, воспринимая политический сигнал от главы своей партии. Однако данный «когнитивный конформизм» работал бы в иную сторону, находись во главе страны другой лидер республиканцев.

Проблема состоит в том, что по интересам США наносится удар. Сейчас кажется, что Россия — вмешавшись в выборы президента и занижая значимость своей агрессии — смогла осуществить переворот сознания, который и не снился лидерам Советского Союза, оставив США стратегически и морально обезоруженными.