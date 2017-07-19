Импорт

Авторынок Украины, обзор

Из-за летних отпусков статистика запаздывает: даже в начале второй половины июля ещё нет информации об июньском импорте, а также сводных данных за полгода. Единственное, что можно сказать, судя по динамике продаж, — ввоз растёт и не думает останавливаться. Причём в первую очередь это касается автомобилей с пробегом.

Рост импорта автомобилей заставляет власти задумываться над оптимизацией работы органов госрегулирования. Так, в Одесском МТП собрались открывать специальный терминал для быстрого оформления ввозимых на Украину импортных автомобилей.

«Автомобильный хаб — возможность максимум за двое суток выехать с территории порта на растаможенном автомобиле с номерами государственной регистрации любого региона Украины. Такое упрощение станет возможным благодаря электронной очереди и слаженным действиям 8 различных служб. Это также минимизирует коррупционные риски и существенно ускорит таможенные формальности», — рассказал об особенностях работы нового терминала начальник Одесской таможни Государственной фискальной службы Александр Власов. Там же автомобиль можно будет переоборудовать под требования украинского законодательства, если он ввозится, скажем, из США или Канады.

Импорт б/у автомобилей продолжает вытеснять бюджетные китайские модели. СМИ отмечают, что Chery QQ, Jac J2, Zotye Z100 исчезли из автосалонов.

Продажи

Рынок новых автомобилей уверенно растёт вслед за импортом. За январь — июнь официальная статистика показывает 36,37 тыс. продаж, (+35% к аппг). 6,83 тыс. из них пришлись на июнь (+45%), ставший уже 15-м подряд месяцем роста продаж.

Рынок б/у авто пока не догнал рынок новых автомобилей по количеству продаж, но уверенно обходит по темпам. Так, в январе — июне было зафиксировано 22,8 тыс. продаж, что в 6,5 раза больше, чем за аппг. Более того, в июне таких продаж состоялось 4,68 тыс., что в 18 раз превышает показатели июня 2016 года.

Пятёрка наиболее популярных автобрендов по итогам полугодия в этом сегменте рынка выглядит так: Renault — 4468 шт., Volkswagen — 4094 шт., Skoda — 2796 шт., Opel — 1960 шт., Nissan — 1281 шт. Такие данные приводит Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром».

Испанский производитель Seat может нарушить давно устоявшуюся иерархию рынка. За первое полугодие украинские дилеры продали около 600 автомобилей Seat — в 4,5 раза больше, чем годом ранее. Пока что бренд сумел подняться до 19-го места.

Летом несколько вырос спрос на коммерческие автомобили. В июне было зарегистрировано 902 продажи, что на 27% превышает показатель июня прошлого года. Наиболее популярными у покупателей были автомобили Renault — 188 шт. (-24%), Ford — 87 шт. (+100%), Fiat — 85 шт. (+46%), Mercedes-Benz — 79 шт. (+61%). На пятом месте — российский ГАЗ, который украинская власть чуть ли не пинками выпихивает с рынка. Пока что не очень получается — 78 шт (+18%). Более того, если взять статистику за полгода, то там ГАЗ будет на 3-м месте с результатом 494 автомобиля (+4%). В целом же с начала года на Украине продано 5,1 тыс. коммерческих автомобилей, а топ-5 имеет немного иной вид: 1 место — Renault (986 шт., +36%), 2-е место — Fiat (554 штб, +38%), на третьем ГАЗ, 4-е место — Ford (435 шт., +202%), 5-е место — Volkswagen (364 шт., +34%).

Zaz.ua ЗАЗ Forza

Производство

Украинские производители продолжают наращивать производство. В январе — июне было выпущено 3078 шт. легковых автомобилей (+88,3% к аппг). При этом июньский результат — 725 автомобилей (+108,9% к аппг, +9,5% к маю 2017 года, 23,5% от полугодового выпуска). Такие данные приводит «Укравтопром».

Официально отказавшийся от выпуска легковых автомобилей «АвтоЗАЗ» тем не менее продолжает их производить, и весьма успешно — 199 шт. Остальные 526 легковых автомобилей выпустил закарпатский «Еврокар». К слову, ходят слухи, что компания подумывает о расширении производства на Украине, однако окончательное решение пока не принято.

Производство коммерческих автомобилей, наоборот, обвалилось — 206 шт (-49,3%). Из них 43 были выпущены в июне (-42%) и почти все — 42 шт — Запорожским автозаводом. Напомним также, что реальное производство может быть и большим, однако КрАЗ не раскрывает производственные показатели с августа прошлого года.

Выпуск автобусов на предприятиях Украины за первое полугодие также рванул вверх — 337 шт (+524% к аппг). 67 из них — в июне, что в 11 раз превышает прошлогодний показатель. Тут, в отличие от коммерческих авто, нет единого лидера. Основной выпуск приходится на «Черкасский автобус» (24 шт.), корпорацию «Богдан» (19 шт., в мае простаивал), Черниговский автозавод «Эталон» (17 шт.).

«Богдан» не просто возобновил производство, но и готовится предложить рынку новинку — автобус, работающий на метане. Обычно перевозчики производят переоборудование и ставят ГБО в автомастерских. Здесь же всё уже установлено штатно и сокращает расходы.

Запчасти для Merсedes-Benz в скором времени начнут выпускать в Виннице: о создании совместного производства с украинским госпредприятием «Электрические системы» заявила Delphi — один из крупнейших производителей автокомплектующих. Компания уже имеет такое производство в Ивано-Франковске, т. е. с её стороны это расширение производства. Предполагается, что к 2018 году на новых мощностях будут работать до 2000 работников.

Производство не слишком технологичное — тросы, жгуты. Уже даже до отпетых националистов начинает доходить, что тот бедлам, что они заварили в стране, не слишком способствует приходу инвесторов с крупными инвестициями.

«В начале этого года немецкий автогигант Daimler подписал контракт с российским министерством на строительство завода и производство автомобилей Mercedes на 300 млн евро. И это в подсанкционной России», — возмущается в Facebook депутат от националистической партии ВО «Свобода» Александр Аронец. «В диктаторской стране инвестиции в 100 раз больше защищены, чем в демократической Украине. Представители Daimler приезжали на разведку и на Украину… но посмотрели на всё это — и выбрали диктаторскую Россию», — негодует националист.

Кстати говоря, не только Daimler выбрал «диктаторскую» Россию. Точно так же поступил японский производитель Isuzu. Ранее у компании было производство автобусов на Украине, закрывшееся ещё в первой половине 2010-х. Теперь его восстанавливают, однако уже в России.

Такими результатами довольны не все. Экономист Владимир Рапопорт напоминает, что нынешний кратный рост производства — результат обвала прошлых лет, и до докризисных показателей (тоже не так чтоб уж очень высоких) автопроизводители ещё не добрались. Доберутся ли вообще?

«[В июне на Украине произведено 725 легковых автомобилей — в 2,1 раза больше, чем в июне 2016 г.] Это хорошо? Просто замечательно. Плохо другое. В июне 2015 г. было 1029, а в июне 2013 г. вообще 4200…199 автомобилей для этого завода [АвтоЗАЗ] — ничего. В июне 2013 г. было 1631. Но, главное, у завода нет понятной бизнес-модели…"Черкасский автобус» производит сборку грузовиков марки ISUZU, но в перечне новых регистраций их нет. Да, украинских грузовиков выпущено 43 [206 на самом деле, 43 — это только июнь — Ред.], а новых регистраций — 902», — анализирует Рапопорт. В итоге экономист довольно жёстко предлагает производителям «…закрыться и перестать мучить себя и окружающих».

Nissanusa.com Nissan Leaf

Электромобили

В январе — мае этого года на Украине зарегистрировано 958 электромобилей, что почти втрое превышает количество таких регистраций за аппг. Таким образом, их общее количество перевалило за 3600 шт. При этом доля рынка электромобилей растёт в основном за счёт б/у авто: в прошлом году 45% регистраций приходилось на новые электромобили. В этом году доля рынка первичных продаж упала до 18%.

Абсолютный лидер рынка — Nissan Leaf, на него пришлось 816 продаж (85% рынка) за 5 месяцев текущего года. Лишь 124 из этих 816 автомобилей были куплены новыми

На втором месте — Ford Focus Electric (37 шт).

Примерно так же выглядит и общая статистика. Из всех 3600 с лишним электрокаров 1867 — Nissan. С большим отрывом следуют Ford (98 шт.), Tesla (89 шт.), BMW (49 шт.), Mercedes-Benz (43 шт.). Есть машины и других автопроизводителей, однако в гораздо меньших количествах

Уловив спрос, один из крупнейших импортёров — группа компаний АИС — заявил о начале импорта Nissan Leaf. «В связи с растущим спросом на электромобили и стремительным развитием сетей электрозаправок в Украине, компания «АИС Маркет», торгово-сервисное предприятие ГК АИС, специализирующееся на продаже и сервисном обслуживании автомобилей с пробегом, начала импортировать электромобили Nissan Leaf», — говорится в сообщении пресс-службы.

Такая популярность обусловлена низкой стоимостью. По данным портала hyser.com.ua, цены на подержанный Nissan Leaf стартуют от 9 тыс. долл. По данным экспертов, на мнение которых ссылается портал, автомобиль окупается уже за год при активном вождении и за 2−3 в режиме «дом — офис».

Министр инфраструктуры Владимир Омелян поддерживает инициативы наращивания производства автомобилей на Украине и в то же время уверен, что успешно конкурировать на традиционных рынках она не сможет. «Если Украина хочет развивать автопром, лучше пойти по пути Китая. Там долго инвестировали в производство авто. Но поняли, что не могут создать конкуренцию немцам. Китай переключился на рынок электрокаров, где быстро стал ведущим мировым производителем. И Украина может выйти на рынок электрокаров», — заявил он в интервью изданию «Сегодня».

Напомним, Омелян является автором инициативы по обнулению налоговых пошлин, акциза, НДС на ввоз электромобилей, а также создание широких налоговых льгот для того, кто решится развернуть производство электромобилей на Украине.

Ещё один проект, который Омелян в скором времени может попросить принять депутатов, — закон о развитии сети суперчарджеров (быстрых зарядных устройств для электромобилей). Гендиректора компании «Оксижен Групп» (крупнейший салон электромобилей на Украине) Александр Вовк в интервью для издания «Новое время» упомянул, что министр взялся за лоббирование этого закона по его просьбе. «На сегодняшний день в Украине установлено около 10 сертифицированных суперчарджеров, которые в основном размещены в Киеве. 9 из 10 — это станции нашей компании. Также есть суперчарджеры конкурентов, в основном китайского производителя, и об их качестве я не берусь судить», — говорит он. Таким образом, сеть зарядных устройств для электромобилей, насчитывающая порядка 400 штук по всей Украине , — большей частью просто аналоги розеток.

На помощь министра Александр Вовк рассчитывает неспроста. В этом же интервью он упоминает, что исследовательское подразделение компании разрабатывает собственный суперчарджер. А льготы, уже обещанные Омеляном, распространяются не только на производителей электромобилей, но и инфраструктуры для них.

Инвесторы не спешат строить заводы по выпуску электромобилей, украинцы просят вмешаться Порошенко. Так, на сайте администрации президента была зарегистрирована петиция, автор которой просит Порошенко обратиться к собственникам АвтоЗАЗа (компания «Укравто») и убедить их перейти на выпуск электромобилей.

Канада

Автомобили с пробегом

Польши и Германии уже мало. С 1 августа для любителей авто-секонд-хенда география расширяется — можно станет ввозить подержанные автомобили из Канады. Это связано с началом действия режима зоны свободной торговли — соглашение о ней Верховная рада ратифицировала в середине марта этого года. При этом в будущем новые автомобили также можно будет ввозить без уплаты пошлины, однако это произойдёт лишь на 8-й год после начала действия соглашения. А до этого времени пошлина будет уменьшаться на ⅛ ежегодно. Впрочем, на две категории новых авто её обнулил сразу: на дизельные автомобили с объёмом двигателя свыше 2500 куб. см и на бензиновые автомобили с объёмом двигателя 2200−3000 куб. см.

«Авто в Канаде выпускают в основном для продаж внутри страны и рынка США. Они соответствуют так называемым американским стандартам, которые отличаются от европейских (другая оптика, красные поворотники). У нас такие модели приходится сертифицировать заново», — предупреждает руководитель агентства Autoconsulting Олег Омельницкий в комментарии для «Страна.ua». Также эксперты указывают и на другие сложности импорта из Канады. В частности, доставка автомобиля из-за океана обойдётся гораздо дороже, к тому же, в случае поломки, запчасти придётся заказывать там же. Поэтому те, кто занимается доставкой б/у автомобилей на Украину профессионально, склоняются к тому, что в большинстве случаев Канада станет очередной схемой ввоза. Т. е. канадскими автомобили будут только по документам. .

Правда, затем оказалось, что стороны не очень согласовали английскую и украинскую версию документов: «Никакой отмены пошлины на импорт б/у авто из Канады нет. Есть уменьшение до 6,1%. Вся информация в СМИ, заявления чиновников и политиков об отмене пошлины на б/у авто и уменьшение до 7% на новые авто из Канады — ошибка», — утверждает генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко. В его версии, пошлина отменена при продаже украинских б/у авто в Канаду. Чиновники ему возражают, говоря, что никакой ошибки нет и всё будет, как заявлено. В общем, остаётся ждать августа и первых попыток ввезти канадские авто.

Вопрос ввоза б/у автомобилей, как и говорилось, оказался политическим. Причём его даже не стали тянуть до выборов. На днях президент Украины Пётр Порошенко подписал закон об отсрочке введения на Украине топливных норм стандарта «Евро-6». Помимо прочего это означает продление ввоза автомобилей стандарта «Евро-5», в т.ч. б/у.

Зато, похоже, собрались бороться поляки. Украина особо не обращает внимания на то, что автовладельцы, которые раз в 5 дней катаются через границу, создают километровые пробки на границе с Польшей. А вот Польшу это порядком напрягает. Поляки пока не объявили, что именно будут делать. Известно лишь, что собираются ужесточить нормы проезда автомобилей с польской регистрацией в направлении Украины.

Согласно информации Олега Назаренко, общее количество нерастаможенных автомобилей на Украине достигло уже 600 тыс. Такие данные он привёл в своём Facebook, одновременно опровергая уже звучавшие в СМИ оценки в 1−2 млн. В частности, издание «Новое время» в материале о владельцах автомобилей с пробегом по Европе обозначило количество таких авто в 1,5 млн. Такую оценку им предоставила директор департамента общественных связей компании «Еврокар» Елена Чепижко. Таким образом, даже эксперты авторынка теряются и спорят относительно действительного количества таких автомобилей, из чего можно сделать простой вывод: вряд ли хоть кто-то в стране владеет достоверной информацией о том, сколько автомобилей с польской и литовской регистрацией колесят по дорогам Украины. Видимо, такой учёт попросту никто не ведёт.

Впрочем, ясно одно — их немало. Поэтому совершенно логично, что возникают лоббистские структуры, готовые защищать интересы таких автовладельцев. Одно из направлений деятельности таких ассоциаций — разработка и попытка протолкнуть собственные варианты легализации транзитных б/у автомобилей. В частности, руководитель общественной организации «Авто евро сила» Александр Чернявский предлагает избавить водителей от необходимости пересекать границу (разгрузив тем самым пункты пропуска) при условии уплаты 200 евро в год. По его оценке, если государство на это решится, то получит порядка 10 млрд грн дохода. Таким образом, имеем ещё одну оценку количества автомобилей (10 млрд грн/200 евро=1,68 млн).