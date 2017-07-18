



Иван Шилов ИА REGNUM Турция

После ареста депутата стамбульского отделения Республиканской народной партии (РНП) Эниса Бербероглу, обвиняемого по делу о грузовых фурах Национальной разведывательной организации Турции (MİT), председатель партии Кемаль Кылычдароглу провел «Марш справедливости», который прошел из Анкары до Стамбула в общей сложности 500 км. РНП после «Марша справедливости», длившегося 24 дня, организовала в Стамбуле «Митинг Справедливости» при участии 1,6 миллионов человек.

В нем приняли участие представители различных политических партий, профсоюзов и неправительственных общественных организаций. Местная и зарубежная пресса проявила большой интерес к этому событию. Было аккредитовано около 900 представителей прессы. Футболки и кепки на участниках с надписью «Справедливость» привлекали к себе большое внимание. На место проведения митинга не были допущены никакие партийные флаги, включая флаги РНП. Марш неизбежно приведет к определенным результатам в нашей политической жизни. Однако ожидания должны быть реалистичными. На наш взгляд, сам факт того, что марш удалось провести, является уже хорошим результатом. Он позволил оппозиции оживиться и показал, что еще возможно что-то сделать. Если благодаря этому маршу РНП, не решающаяся возражать против происходящих неправильных действий, сможет уйти от состояния беспокойства и панической атаки, это станет большой победой.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Участники также привнесли новую энергию, являющуюся саму по себе определенным итогом и способную породить другие результаты. Наряду с численным участием наличие различных цветов и голосов хоть немного, но вселило надежду, напомнив о том, что даже если люди не мыслят одинаково по всем вопросам, они все же могут сойтись по общности мыслей и требований. Справедливость — самая широкая крыша, под которой можно собраться. Она важна больше, чем хлеб, и настолько же всеобъемлюща. Мы уже узнали, что там, где нет справедливости, нет и хлеба, и справедливого деления.

Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) и ее председатель, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пришли в ярость от того, что оппозиция смогла собрать под крышей «справедливости» представителей разных слоев общества. В этот раз не сработал прием, с помощью которого можно заставить всех замолчать, а не замолчавших арестовать. Обвинение в терроризме не заставило РНП отступить назад. Примеры примитивных реакций, как, например, выброс навоза на дороги, по которым следовали участники шествия, или отключение воды в местах ночевки участников марша, были зафиксированы на видеозаписях. Было задокументировано, насколько правительство может огрубеть посредством ненависти и гнева. Эти меры привели к обратному, вызвав еще больший интерес к «Маршу Справедливости». Эрдоган, не получив ожидаемого результата, прибегнул к классической тактике по объявлению «террористами» участников шествия.

Можно сказать, что марш будет иметь некоторые последствия для оппозиции с точки зрения внутрипартийного баланса. Кылычдароглу укрепил свою позицию в РНП. Поэтому наметившие на его кресло держались отстраненно, а иногда даже выступали с критикой в его адрес. Стало ясно также, что у Партии националистического движения (ПНД) и ее лидера Девлета Бахчели, на протяжении долгого времени бывшими своего рода задним двором ПСР, не будет места на политической сцене. Было зафиксировано, что оппозиция в лице Партии «Ватан» и Бахчели имела предварительные договоренности с президентом Эрдоганом. Таким образом, стала понятна причина по которой Aydınlık, газета националистов, а именно Догу Перинчека, осталась в стороне от преследований после публикации сообщения о грузовых фурах MİT, в то время как представители газеты Cumhuriyet отбывают тюремные сроки за это же сообщение.

Иван Шилов ИА REGNUM Турецкий военный

С другой стороны, Кылычдароглу упустил возможность стать историческим лидером, которая была прямо у его ног. В своих выступлениях он не смог сказать, что «никто не может быть обвинен в преступлениях, которые он не совершал, никто не может отбывать наказание за преступление, совершенное другими лицами, никто не может быть арестован за принадлежность к какому-либо вероисповеданию, ни один слой общества не может нести коллективное наказание». Хотя мог бы сказать, что «к какой бы этнической или религиозной группе ни принадлежал гражданин этой страны, в первую очередь, он является гражданином этой страны, и для граждан необходимо незамедлительно подготовить среду, в которой они смогли бы спокойно проживать. Ни одна структура или учреждение не имеет права на ровном месте объявлять террористами какую бы то ни было религиозную группу. У преследуемых не может быть принадлежности, национальности, группы, мы безоговорочно рядом с угнетенными».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

Он упомянул лишь пострадавших из близкого к себе окружения. Ни слова не сказал о курдах и несправедливости, с которой столкнулись курды. Высказался о своем несогласии с арестом корреспондента из близкой к нему газеты Sözcü, ни слова не проронив о произошедшем с корреспондентами других изданий. Еще боле ужасающим стало его высказывание о том, что отчасти верным было увольнение 23 тысяч университетских преподавателей и ученых. Он не воскликнул: «Не вмешивайтесь в университетскую жизнь, они должны быть гнездом независимости и независимой науки». Хорошо, у него не хватило смелости это сказать, но почему же он не заявил хотя бы что-то вроде: «Послушай, братец, не все ли равно, во что верит профессор кардиологии, вам-то какое до этого дело, вы лучше смотрите на то, хороший ли он доктор или нет». Он избрал для себя манеру отношения нацистов к евреям, разрешив любое преследование в отношение «других».

В действительности, Кылычдароглу сказал, что из него не выйдет мирового лидера. На самом деле он сказал: «Я буду кричать о несправедливости, направленной только в мой адрес. Если будет такая возможность, я сделаю все то же самое, что делает Диктатор в отношение всех тех, кто не из нас. Я недальновидный и робкий председатель маленькой партии в небольшом регионе, не ждите от меня чего-то большего». Если бы он мужественно защищал универсальные правовые ценности, то вошел бы в историю наравне с выступлением Мартина Лютера Кинга под названием «У меня есть мечта». В то время как у него была отличная возможность сделать это. В то же время и у Турции мог бы быть удобный случай. Но он не смог ею воспользоваться… А жаль.

И все-таки будем надеяться, что «Митинг Справедливости» станет причиной для воодушевления оппозиции и послужит искрой для истинных поисков справедливости. Но это покажет время.