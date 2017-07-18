



Gottesgeheimnis.net Гробница Патриархов в Хевроне

Год назад международная организация ЮНЕСКО решила большинством голосов, что Храмовая гора в Иерусалиме является не иначе как мусульманской святыней, национальным достоянием палестинцев. А в этом году та же ЮНЕСКО постановила, что Гробница Патриархов в Хевроне — тоже мусульманская святыня и национальное достояние палестинцев. Потехи ради можно отметить, что принятие международным органом определения библейских святынь мусульманскими и палестинскими святынями — это заслуга наихристианнейших европейских стран.

Такого рода решения вызывают у израильтян и их союзников особо глумливый смешливый оскал. Вплоть до анекдота.

«На заседании ООН выступает представитель Израиля.

— Перед тем, как начать, — говорит он, — я хотел бы сделать небольшой экскурс в историю. Давным-давно, как вы знаете, Моисей водил свой народ по пустыне. Стояла ужасная жара, всем хотелось пить. Тогда Моисей ударил посохом о каменистую гору, и та превратилась в озеро. Народ иудейский напился воды, а Моисей, сняв с себя одежду, вошел в озеро и искупался. Когда же он вышел из воды, одежды его на берегу не было. Несомненно, ее украли арабы-палестинцы .

— Наглая ложь! — вскочил представитель Палестинской автономии. — Никаких палестинцев и никаких арабов там в то время не было!

— Совершенно верно, — кивнул представитель Израиля. — Именно с этого я и хотел бы начать свою речь».

Однако посещение Гробницы Праотцев стирает улыбки с уст, ибо ощущение тяжкого груза мироздания в его полноте и осознание значимости святыни для обеих сторон в израильско-арабском конфликте не оставляет надежд на мечты о компромиссе. Нынешнее совмещенное присутствие там кажется зловеще противоестественным. Сегодня израильтяне и мусульмане молятся в разных залах Гробницы Патриархов. Накал напряжения напоминает о том, что Ближний Восток далек от мессианских времен.

Это чувство укрепляется, когда знакомишься с арабским названием места, взятым на вооружение ЮНЕСКО. «Аль-харам аль-Ибрахими» значит — Святилище Авраама. При том, что резолюция отрицает, по сути, связь между захороненными там Авраамом, Исааком и Иаковом и их родом и потомством.

Для пущей ясности можно вспомнить, что упоминание арабов этой земли как палестинцев случилось в двадцатом веке и не ранее. Тем не менее можно ли сказать, что в этих явных попытках переписывания библейской и мировой истории нет вины израильтян? Нет, мы не сможем так сказать после пристального изучения предмета.

В самой Библии, двадцать третьей главе Книги Бытия повествуется:

«И послушался Авраам Эфрона, и отвесил Авраам Эфрону серебро, о котором говорил при свидетелях-хеттах: четыреста шекелей разменного серебра. И стало Эфроново Поле, которое в Махпеле, около Мамрэ — поле, и пещера, которая в нём, и всякое дерево, которое в поле, которое между всех его границ, окружающих его, — Аврааму имуществом при свидетелях-хеттах, всех, кто пришёл к воротам его города».

Это место упоминается и в связи с захоронением там и других Патриархов. Именно в Хевроне был заложен фундамент мессианства, ибо первые семь лет правления Царя Давида прошли в Хевроне и только после них — восхождение в Иерусалим. Древнее предание гласит, что никто никогда не сможет предъявить израильтянам претензий по трём местам, ибо они были выкуплены за полную цену, и это Храмовая гора, Гробница Патриархов в Хевроне и Гробница Йосефа в Шхеме. В ЮНЕСКО с этим определённо не согласны.

Если полагаться не на религиозные источники, а на раскопки и исследования ученых, то мы узнаем об особом статусе этого места как библейской святыни в самые древние времена. А Царь Ирод прославился возведением там впечатляющеего памятника зодчества, сохранившегося по сей день.

В период византийского владычества к грандиозному зданию на Гробнице Патриархов была построена базилика. Путешественники, посетившие Хеврон в шестом веке, рассказывают о совместном еврейском и христианском управлением местом и гармоничном сосуществовании. Это весьма интересный пример добрососедства, ибо в Иерусалиме отношения с византийской властью были вовсе не идилличными.

А где же мусульмане и палестинцы — гегемоны и владельцы места, согласно резолюции ЮНЕСКО? Палестинцами назовут себя арабы только в двадцатом веке, а вот мусульмане появились там в седьмом веке. Вскоре после этого на основе древней постройки была воздвигнута мечеть, пристройки к которой в более поздние времена превратили место в мощный архитектурный памятник.

В этом месте еврейская жизнь не прекращалась никогда. Исключение составит отрезок 1929−1967. После страшного погрома 1929 года город был оставлен потомками Авраама, Исаака и Иакова вплоть до 1967 года, когда израильская армия возвестила об их возвращении туда навек.

И в чем же вина Израиля в непризнании международным сообществом библейской святыни библейской святыней?

За пятьдесят лет военного и гражданского присутствия Израиля статус города так и не был окончательно определён. Хеврон не был юридически присоединён, но остался контролируемой армией территорией, а частично даже попал под управление Палестинской автономией. Эти уму не подвластные юридические ухищрения утомили всех, кто любит этот святой город. Словно мир говорит израильтянам: ежели это библейское и ваше, то извольте разобраться и управлять. Именно это смысл резолюции ЮНЕСКО. Даже если в ней так не написано.