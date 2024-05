В Финляндии начался большой эксперимент с базовым доходом. В других странах тоже были запущены пилотные схемы, но именно финны первыми сделали решительный шаг. В 2017 году Финляндия приступила к тест-драйву, начав платить 560 евро (635 долларов) в месяц двум тысячам безработных взрослых, без каких-либо ограничений. После оценки результатов показателей трудоустройства среди лиц, получающих выплаты, и других безработных особой разницы выявлено не было.

В то время как те, кто получал «пенсии», стали более счастливыми. Конечно, нет никакого способа узнать, будет ли универсальный базовый доход (УБД), выплачиваемый всем на свете, иметь аналогичные последствия. Но финны пришли к выводу, что смелая реструктуризация всеобщего благосостояния в государстве позволит им оплачивать базовый доход на этом уровне — 560 евро — даже без повышения налогов.

Финляндия была странным случаем. Неравенство там уже было одним из самых низких в мире. Государственные расходы составляли более 50% от ВВП, поэтому УБД едва ли мог стать ощутимым вторжением в казну. Это стареющая страна, которой суждено было весьма ощутимо тратиться на выплату пенсий для значительной части населения. Казалось, нечего терять.

Со временем изменения стали очевидными. Во-первых, хотя УБД, похоже, не препятствовал поиску работы, он превратил её скорее в хобби. Признаком этого сдвига восприятия стал тренд праздновать 40-летний юбилей «годом отдыха». Газета The New York Times первой отметила появление феномена «летающих финнов» на европейских автомагистралях: бригады странников среднего возраста на мотоциклах, путешествующих по континенту. Другие решили посвятить год обучению чему-то новому или попробовать какое-то ремесло. Европейские университеты начали предлагать им индивидуальные курсы.

Во-вторых, и это несколько удивительно, более взрослые финны, которые до УБД демонстрировали относительно низкие темпы участия на рынке труда, стали работать больше. Размывание границ между взрослыми и пенсионерами «трудоспособного возраста», вероятно, все же имело к этому какое-то отношение. Также ускорился рост заработной платы, благодаря повышению производительности и увеличению доли выплат рабочим, а не акционерам (поскольку фирмам теперь приходилось больше стараться и тратиться на то, чтобы удержать работников). Экономисты объясняли рост производительности труда также улучшением квалификации работников, а также тем, что взрослым удалось уделить больше времени образованию.

Третье изменение было менее благотворным: рост национализма. Финляндия давно столкнулась с утечкой мозгов, поскольку амбициозные молодые финны уезжали в более крупные города и в места, где налоги поменьше. Надеялись, что распространение УБД на неграждан привлечет молодых людей в провинцию. Но этот план внезапно не сработал, а националисты набрали 30% голосов в преддверии ввода УБД, на волне криков о том, что Финляндия будет захвачена штурмом — иностранцами.

Этот опыт тем не менее не остановил Шотландию — после Финляндии она тоже ввела УБД, доступный как для постоянных жителей, так и для новоиспеченных граждан: для тех, кто жил и работал там не менее двух лет. Надежда возлагалась на то, чтобы заманить «новичков»; это и произошло. В Глазго складывается очень своеобразное сообщество предпринимателей. Некоторые из них сосредоточились на кустарных предприятиях, которые смогли остаться на плаву благодаря поддержке основного дохода, другие были экспатами-идеалистами из Силиконовой долины. Эдинбург стал центром и для художников, и для богачей, которые хотели быть рядом с интересными людьми.

Новоприбывшие стали причиной повышения цены на жилье, некоторые стали жаловаться на потерю «шотландскости». Но Шотландия избежала антиэмигрантских настроений. Вместо этого реформаторы столкнулись с удивительным спокойствием: космополиты с удовольствием платят шотландские налоги, как городская богема, так и рядовые шотландцы.

Некоторые страны тоже стремились последовать этому примеру, но не всегда успешно. Возьмем, например, американский штат Айдахо. Его губернатор хотел ввести базовый доход как способ решения проблемы бедности, как современную версию Закона «О бесплатном выделении поселенцам земельных участков», когда Америка бесплатно отдавала 10% своей земли — для поощрения поселений на Западе. По его словам, УБД в Айдахо должен был привлечь поселенцев и повысить индивидуальную свободу.

Губернатор умудрился связать УБД с повышением земельного налога, но смог получить не более 0,1% прибавки к бюджету. В результате в течение первого года Айдахо смог «раздать» всего 70 долларов каждому из своих взрослых жителей. В следующем году налоговые поступления снизились, а также снизилась стоимость на собственность, поскольку коренные жители Айдахо продавали свои ранчо и переезжали в Монтану. А горе-губернатор, естественно, проиграл следующие выборы своему конкуренту, чьи соперники еще и стали распространять слухи о его планах вытрясти деньги из богатых жителей за мнимые преступления, что позволило бы правительству захватить их дома для финансирования УБД. В результате УБД в Айдахо был окончательно отменен.

Если результат в богатых странах был не так однозначен, сторонники базового дохода могли наблюдать его триумф в развивающемся мире. Успех инициативы Give Directly (благотворительной организации, которая использовала технологию мобильных платежей, чтобы раздавать наличные деньги непосредственно бедным) стал совершенно очевиден. — Правительства Европейского союза согласились создать новую форму иностранной помощи. Скептики считали, что так они стремятся «заплатить» потенциальным мигрантам, чтобы те держались от них подальше; но этот план был анонсирован, прежде всего, как смелый шаг навстречу бедности. ЕС создал фонд, в который ежегодно вносились деньги (и в который могут также пожертвовать другие правительства, благотворительные организации и отдельные лица).

Фонд платит 1000 долларов в год каждому взрослому человеку в любой выбранной стране. Приоритетными странами являются страны с доходами на человека менее трети среднего дохода в ЕС, в которых правительства согласны с определенными условиями и мониторингом — без попыток экспроприировать платежи фонда. Благодаря этим условиям удалось отфильтровывать людей, которые не вполне подходили для таких платежей.

Влияние на страны, которые прошли «кастинг», было удивительным. Страны-получатели зафиксировали резкое снижение уровня бедности. Улучшились результаты в области здравоохранения и образования. Когда переворот в Гамбии привел к власти новое правительство, которое ограничило обмен данными и затруднило финансирование инфраструктурных проектов, фонд приостановил выплаты. Эффект этой «детонации» был поразительным: народ в странах-получателях стал менее терпимым к действиям правительства, которые могли бы угрожать платежам. Недавно Китай объявил о своей заинтересованности в том, чтобы стать вкладчиком в фонд.

Еще слишком рано объявлять о сокращении мировой нищеты. Тем не менее мир предпринимает шаги в направлении будущего, в котором все будут разделять экономические блага человечества, и благодаря таким экспериментам человечество методом проб и ошибок учится, как создать условия для достойной жизни и как не превратить все это в утопию.

Вопрос остается очень спорным, но многие эксперты сходятся во мнении, что УБД позволит все же сделать следующие вещи.

Упростить систему оплаты труда. Универсальный базовый доход позволяет нам иметь фиксированный налог или, по крайней мере, обеспечить его для 99% населения. Если все социальные программы, налоговые отчисления, страхование по безработице и т. д. будут включены в основной доход, то работодатели не должны будут беспокоиться о разнообразных формах при приеме на работу. Это еще и позволит исключить коррупцию. Это позволит сделать единую форму вместо 6 разных налогов (для сотрудников — Medicare, страхование по безработице и т.п.). Работодатели также могут упразднить сложную бухгалтерию, связанную с начислением заработной платы.

Меньше трудового права. Все равно нужны проверки на откровенное мошенничество и опасные условия работы, но можно перестать считать работодателей виновными всегда, что позволит также существенно уменьшить коррупцию.

Возвращение семейных ценностей. Брак — это еще и экономическое образование. Программы социального обеспечения подрывают брак, в том смысле, что за детей вне брака начисляются выплаты больше, чем за тех, кто рождается в браке. Универсальный базовый доход, предоставляемый каждому взрослому, сделает ценность брака более ясной.

Возвращение трудовой этики. УБД — конкурент заработной платы. При базовом доходе работодатели всегда будут вынуждены платить — вовремя и достаточно.

Надежда на замену ненавистного подоходного налога. Даже фиксированный единый подоходный налог все еще будет сложным, поскольку сама концепция нечеткая. Имея базовый доход (для поддержки более низких классов), становится возможным рассмотреть возможность сочетания налогов на имущество и на потребление. Одним из самых популярных движений для обеспечение базового дохода сегодня является концепция так называемых «раскладочных» налогов (прямые налоги, общая сумма которых устанавливается заранее государственными органами для административно-территориальных единиц, а затем распределяется — раскладывается — местными органами между налогоплательщиками), как часть предложения о справедливом налогообложении. Многим нравится идея налога на выбросы углерода в качестве основного налога на потребление. Ведь трудно утаить электростанцию или нефтеперерабатывающий завод. Особенно в свете всей этой борьбы за экологию планеты и Парижского соглашения по окружающей среде…

Рациональная и современная иммиграционная политика. Мировой уровень зарплат на рынке ручного труда находится ниже минимальной заработной платы в США и ниже ее социальных выплат. Иммиграционные квоты обычно нарушаются. Если основной доход будет ограничен лишь гражданами стран, тестирующих УБД, им необходимо будет разделить социальное обеспечение и иммиграционную политику. Если мигранты будут приезжать, чтобы работать без УБД, но с фиксированной налоговой системой, и будут платить налог, то пусть приезжают. Сезонные работники будут платить налоги вместо того, чтобы платить контрабандистам.

Меньше преступлений. Когда семейные и другие ценности будут хотя бы частично восстановлены, а работники получат достойный доход, преступность станет менее привлекательной. Кроме того, отмена иммиграционных квот приведет к тому, что временные работники в странах будут иметь официальный юридический статус и смогут, таким образом, безопасно обращаться к властям в случае совершенного против них преступления.

По материалам The New York Times, Quora и The Economist