Прошедшая неделя в американской политике надолго запомнится редкой правдивостью в освещении прессой деятельности ненавидимого ею Дональда Трампа. Президент Америки почти ничего не предпринимал, и об этом почти ничего не писали.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп и его скандалы

Единственным значимым публичным действием Трампа в течение всей 25-й недели пребывания на его высоком посту стал новый визит в Европу, который он совершил, не пробыв на Родине и четырех полных дней. На этот раз, глава Белого дома отправился в Париж, куда был приглашен президентом Франции Макроном по случаю дня взятия Бастилии, который совпал со столетним юбилеем вступления Америки в Первую мировую войну. Двухдневный визит был расписан по минутам, включал посещение основных достопримечательностей, обилие переговоров без свидетелей и, конечно, шикарную церемонию главного военного парада Пятой республики.

Ощущение родовой связи современной Франции с англо-саксонским миром, возникающее при мысли о географии парада — войска проходят от площади Шарля де Голля, мимо станций метро «Георг V» и «Франклин. Д. Рузвельт» к площади Согласия — в этот раз было дополнительно усилено участием американских военных, как в пешем строю, так и в авиационной части парада. Кульминацией действа стал синхронный вынос государственных флагов Франции и США и последовавшее за ним исполнение оркестром гимнов двух стран, причем американский гимн играли первым. Дональд Трамп на протяжении всего парада находился рядом с Макроном, вместе с ним, стоя, приветствовал проходящие парадные расчеты и даже пошел вместе с ним заслушать доклад командующего парадом начальника генерального штаба Франции Пьера де Вильерса, который, правда, не сразу сообразил, что доложить он должен не только своему верховному главнокомандующему, но и чужому, и сделал это только после неуклюжего оклика решившего закрепить прогиб президента Франции. Если принять во внимание еще и то, что Трамп заметно выше, старше и солиднее своего французского коллеги, создавалось полное ощущение, что именно он здесь хозяин, и, возможно, в каком-то смысле так и было.

Whitehouse.gov Трамп и Макрон на военном параде в Париже

Стремясь продемонстрировать глубину своего падения, или, выражаясь мягче, вассалитета по отношению к заокеанскому гегемону, этой раболепной церемонией Макрон гарантированно вызвал рвотные позывы у любого человека, хоть один день носившего военную форму не по принуждению — вполне возможно, не исключая и самого Трампа. Кроме того, он показал, что не отступится от идей глобализма даже тогда, когда от них отказывается его сюзерен. Он будет играть под американскую дудку даже теперь, когда Штаты заинтересованы не в усилении Европы, все больше отходящей в зону влияния Китая, а в ее максимальном ослаблении. В этом же ключе прошла и совместная пресс-конференция двух президентов, где Макрон вполне определенно заявил о повышении расходов на армию (т. е. и на НАТО) до 34 млрд долларов, а Трамп в качестве ответной вежливости сказал, что «подумает», как поступить с Парижским соглашением по климату.

На этом визит американского президента во Францию закончился, как закончилась и его рабочая неделя, и он отправился наблюдать за турниром по гольфу, проходящем в одном из его собственных гольф-клубов. Разбираться с внешней и внутренней политикой помимо Франции он предоставил своей команде.

А разбираться было с чем. На медийном фронте с самого начала бушевала самая настоящая буря, разве что героем на этот раз стал не президент, а Дональд Трамп-младший, старший сын миллиардера. Оказалось, о ужас, что в июне 2016 года, в разгар президентской гонки, у него состоялась встреча с Натальей Весельницкой — русским корпоративным юристом высокого уровня, которая якобы по заданию Москвы якобы передала ему некий компромат на Хиллари Клинтон, который был якобы добыт русскими хакерами.

История разлетелась по СМИ в мгновение ока и произвела эффект разорвавшейся бомбы… только вот когда дым рассеялся, оказалось, что бомба была начинена конфетти, а совсем не поражающими элементами. Очень быстро выяснилось, что Весельницкая, скорее всего, не передавала никакой компромат хотя бы потому, что за всю президентскую гонку Трамп ни разу не обнародовал чего-либо сенсационного о своем оппоненте, для этого вполне хватало портала Wikileaks, у которого и без Трампа-младшего хватает своих источников. С другой стороны, сам наследник империи проявил себя как мудрый медиабоец, и как только «запахло жареным», опубликовал все материалы, оставшиеся от той встречи — то есть переписку со своим знакомым, который организовывал встречу. Из этих писем понятно, что хоть посредник и считает, что «источник» связан с Кремлем, в остальном ничего необычного и заговорщицкого встреча из себя представлять не должна. Кстати, это предположение, высказанное человеком, весьма далеким от советологии и кремлелогии — единственное что указывает причастность к этому делу официальных лиц РФ — было воспринято американскими СМИ, как святая правда, не нуждающаяся в подтверждении или проверке.

Gage Skidmore Дональд Трамп-младший

Что касается самого содержания встречи, то тут версии Трампа и Весельницкой сходятся, хотя описания они дали достаточно разные и почти одновременно, что сильно уменьшает вероятность сговора. Дональд-младший с раздражением вспоминает эту встречу, говорит, что она продлилась всего 15−20 минут, так как он сразу потерял интерес к беседе, как только узнал, что речь пойдет не о Хиллари, а о каком-то международном усыновлении русских детей, об акте Магнитского — материях весьма для него далеких. Весельницкая же в своих интервью рассказывает, что хотела поведать (и, видимо, что-то за это получить) о своих находках в деле Браудера — бывшего начальника Магнитского, а именно о том, как он спонсировал Демократическую партию, одновременно ведя дела в России и с русскими. Очевидно, юрист и бизнесмен просто не нашли общего языка, хотя у Натальи и было то, что хотел получить Дональд.

Так или иначе, к концу недели даже самым отчаянным оппозиционным пропагандистам стало ясно, что из встречи ничего не получилось, доказать связи с Кремлем невозможно, поймать Трампа на лжи — тоже, и пришлось выдумывать совсем новые аргументы для очернения. И они нашлись. Выяснилось — не важно, что Трамп-младший не получил никакого компромата, не важно, что источник не был связан с Москвой, а важно то, что он хотел получить этот компромат даже в том случае, если бы она была связана с Москвой, то есть практически «пошел на государственную измену».

Слабость такого аргумента достаточна очевидна для всей вашингтонской верхушки, хоть демократы и делают большие глаза, притворяясь, что поиск компромата на политических оппонентов — дело в политике невиданное, и вообще, — удар «ниже пояса». Самые отчаянные из них — двое конгрессменов — даже использовали этот повод, чтобы снова заговорить об импичменте. Правда, на этот раз, их инициатива не удостоилась даже широкого освещения в СМИ, ведь если они так и будут находить одного сторонника в месяц, то не успеют продвинуть идею и до конца второго срока Трампа.

Конгресс США

Республиканцы-конгрессмены, напротив, потрудились на славу, и сильно продвинули комплекс реформы Трампа. Конкретнее — были утверждены три важные поправки в бюджет 2018 года. Во-первых, увеличение военного бюджета более чем на 10%. Во-вторых, урезание ассигнований Госдепу, что, как уже заявлено официально, повлечет прекращение финансирования «про-демократических» и «правозащитных» организаций на Кубе, в Венесуэле и Никарагуа. В-третьих, выделение полутора миллиардов долларов на первые 100 с лишним километров стены на границе с Мексикой, которую Трамп обещал избирателям.

Разумеется, все эти поправки еще должны будут пройти согласование в Сенате, но там пока заняты другим — на следующей неделе должно состояться заключительное голосование по еще раз доработанному проекту реформы системы здравоохранения, которая должна положить конец обязательному платному страхованию Obamacare.

Отдельную похвалу от своего президента на этой неделе заслужили работники Госдепа — они продолжают наступление на всех фронтах, заставляя все новые страны бежать на поклон к Трампу, выпрашивая новое торговое или иное соглашение. Так, анонсированы планы по пересмотру торгового соглашения с Южной Кореей, а Мексика любезно заявляет об «интенсификации сотрудничества» по углеводородам и мирному атому (то есть о готовности покупать нефть и финансировать постройку на своей территории АЭС). В то же время КНР, которую Трамп, кстати, уже успел уговорить открыть свои рынки для американской говядины, теперь жалуется на американские односторонние санкции по отношению к своим банкам, все еще не зная, как вывернуться из щекотливой ситуации с поддержкой Северной Кореи.

Особенно хорошо искусство новой внешнеполитической команды Трампа чувствуется в отношениях с Россией. Конгресс и некоторые аппаратчики Белого дома ведут явный курс на ужесточение санкций и иного давления на РФ. В то же время между лидерами двух держав вроде как установились хорошие деловые отношения, и российская сторона заявила, что будет ориентироваться только на заявления самого Трампа, а не его помощников. Таким образом, создается ситуация, при которой американский президент получает рычаги давления и аргументы для переговоров, при этом, имея возможность с легкостью избавиться от ответственности за жесткую политику, сказав, что ее проводят его недоброжелатели, которых он, к несчастью, не может пока контролировать.

Для Дональда Трампа прошедшая неделя стала еще одним шагом к выполнению своей программы, которая, как ни странно, все еще совпадает с его предвыборными обещаниями. В то же время его враги в СМИ и в Конгрессе только позорят себя, растрачивая силы: первые, — на мутные истории с русскими адвокатами, вторые, — на изменение парламентского дресс-кода, который теперь, наконец-то, позволяет женщинам носить наряды с открытыми плечами.

Тем не менее как бы слабы ни казались сейчас противники 45-го президента Америки, очевидно, они не отступят. Они будут находить все новые и новые лазейки, все новые и новые поводы для атаки, для затруднения работы, для предотвращения того будущего, которое для США уготовил Трамп. У них, сторонников нового мирового беспорядка, совсем другие планы.