Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что армии США отчаянно нужны квалифицированные и мыслящие по-новому кадры. Более того, вооруженные силы страны выбросят на ветер еще больше средств, если президент Трамп не назначит такого волевого и информированного министра вооруженных сил, который будет добиваться ответственности от своих генералов и проводить масштабные реформы. В противном случае армию США ждет поражение в первой же битве следующей войны. А шанса на вторую уже не будет, пишет Дуглас Макгрегор в статье для The National Interest.

ИА REGNUM Пентагон

Так, сенатор-республиканец Джон Маккейн, председатель Сенатской комиссии по делам ВС, заявил, что «армия США сталкивается с кризисом». Сенаторы обратили внимание на постоянную практику «закапывания» средств вооруженными силами США, в том числе на гигантскую программу «Боевые системы будущего» стоимостью $20 млрд, а также провальную тактическую цифровую беспроводную систему связи поля боя Warfighter Information Network-Tactical, на которую ушло шесть миллиардов долларов.

И проблемы армии не финансовые. Благодаря Закону о полномочиях в области национальной обороны на 2017 финансовый год армия США будет получать от $137 до 149 млрд — сумма, намного превышающая оборонный бюджет Российской Федерации. Недостатки в модернизации и боеготовности армии США связаны с фанатическим сопротивлением генералов армии США фундаментальным организационным реформам, осторожной модернизации и пересмотру тактики ведения будущих войн.

Генерал Джордж Вашингтон говорил своим офицерам, что «если у нас есть мудрость, давайте готовиться к худшему». Слова Вашингтона постоянно игнорируются армией страны.18 июля 173-я Воздушно-десантная бригада совместно с десантными подразделениями НАТО проведут учения Joint Forcible Entry («Совместное силовое проникновение») на базе ВВС «Безмер» в Болгарии. Целью учений является демонстрация захвата базы, которая станет плацдармом для наращивания Вторым разведывательным полком «боевой мощи» и подготовки к дальнейшим операциям.

Эти учения, отмечает автор, по сути, — самоубийство. Это известно восточноевропейским партнерам США, знает об этом и Россия. Любая операция по вступлению на театр боевых действий требует доминирования США в воздухе и на воде, а также общего превосходства в регионе ее проведения. Если попробовать осуществить это «силовое проникновение» против хорошо защищенных баз ВВС России, КНР и КНДР, такие «учения» закончатся в считанные минуты полным уничтожением парашютистов, а также бригады легкой бронированной техники. Высокопоставленные генералы, получается, застряли в фантазиях времен Второй мировой войны.

Гражданские лица часто считают, что военные чины безжалостны и бескомпромиссны, когда дело доходит до устранения устаревающих тактик, организаций и технологий. Это не так. Если бы было так, армия США не вошла бы во Вторую мировую войну, имея в своем распоряжении полки кавалерии уже после того, как Германия захватила своими бронетанковыми войсками большую часть Европы.

Напротив, высокопоставленные чины армии США проявляет безжалостность, когда дело заходит об инновациях внутри регулярных армий, которые ставят под угрозу статус-кво. Им намного удобней вливать миллиарды долларов в непроверенные технологии, которые обещают оказаться прорывными потенциалами в далеком и неопределенном будущем, а также тратить деньги на модернизацию старых платформ и систем, разработанных в 1970-х годах. Очевидно, что мало кто в Конгрессе США выступает против таких действий.

Необходимо добавить к упомянутым выше катастрофам то, что почти двести тысяч военнослужащих армии США, общей численность 475 тыс., заняты в рамках заграничных операций «подготовки и рекомендаций», «присутствия», а также поддержки миссий в Африке, Азии и на Ближнем Востоке. Не секрет, что операции по противодействию повстанческим движениям ослабили потенциал армии США ведения высокотехнологичной войны, тем не менее именно распыление двухсот тысяч военнослужащих по всему миру носит еще более опасный характер.

В 1932 году генерал Дуглас Маккартур, занимавший в тот момент пост главы начальника штаба Сухопутных войск, заявил членам палаты представителей и Сената США, что «из-за распыления регулярных войск США на малые контингенты по всей континентальной части невозможно с практической точки зрения иметь сбалансированную и эффективную силу быстрого реагирования для ответа на первые фазы чрезвычайного происшествия». Тогда законодатели проигнорировали слова Маккартура, который ушел в отставку, а через десять лет, в 1942 году США пришлось играть в догонялки в войне, к которой Вашингтон не был готов.

Неприятные новости никогда не встречают одобрения в США, однако они необходимы. Боевой потенциал армии заключается в боевых формациях, а не в общем числе военнослужащих. Сегодняшние вооруженные силы США слишком растянуты по всему миру, тогда как их боевые формации — реликт времен холодной войны. Если сегодняшние бригадные тактические группы столкнутся с воздушной угрозой, ударом ракетной артиллерии или барражирующими боеприпасами, не говоря уже о боеспособной армии противника, их ждет неминуемое поражение.

Ничего из изложенного выше не означает, что нужно возвращать обновленные версии армии времен Второй мировой или холодной войн. Более того, последнее, что сейчас нужно армии США, — это очередное инновационное надувательство, вроде программы «Боевых систем будущего» — «потемкинской деревни», разработанной для привлечения денег, которая не дает ничего взамен. Вместо этого США нужны новые боевые формации, разработанные для совместного интегрированного проведения операций с использованием всех родов войск в таких боевых условиях, которые будут намного более смертоносными, чем во время Второй мировой войны.

Мир, к которому США привыкли за последние 50 лет, рушится, а вероятность возникновения такой же ситуации, как и в 1950-м с Кореей, возрастает с каждым месяцем. И может случиться так, что истории придется судить президентство Дональда Трампа по тому, кого он выберет новым секретарем по делам ВС.