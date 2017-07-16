



Модест Колеров ИА REGNUM Брусчатка

Японское информационное агентство Yahoo News Japan разместило статью аналитика по вопросам безопасности, специалиста по России (стажировался в качестве приглашенного исследователя в ИМЭМО РАН), автора книг «Государственная стратегия Путина», «Великая военная держава Россия» Ю Коидзуми, который утверждает, что Москва «вводит новые правила в отношении северных территорий» и задается вопросом, как на это должна реагировать Япония.

При этом аналитик ссылается на прошедший в Токио «экстраординарный брифинг», организованный военным отделом (аппаратом военного атташе — А.К.) Посольства РФ в Японии. Автор сообщает, что «в этом отделе работают сотрудники ГРУ (Главное разведывательное управление Генштаба ВС РФ — А.К.), которые обычно не появляются перед СМИ». На брифинг было приглашено японское центральное телевидение, что воспринято как стремление Москвы «направить японской стороне важный месседж».

Однако на поверку все оказалось проще, ибо военные дипломаты лишь в очередной раз привлекли внимание японских СМИ и общественности к проблеме возможного размещения на японской территории американской противоракетной системы THAAD в качестве части системы ПРО США в дальневосточном регионе. «Журналистам раздали материалы на русском и японском языках под названием «Американская многоярусная система ПРО: угроза российской безопасности и мировой стратегической стабильности». Российская сторона вновь подчеркнула, что американская система ПРО подрывает силу ядерного сдерживания России и контроль над вооружениями», — сообщает аналитик.

Не явилось новостью для японцев и подтверждение позиции российского руководства о том, что развертывание на «северных территориях» новых ракетных систем в прошлом году — это не одностороннее укрепление военной мощи, а ответ на размещение в Южной Корее системы ПРО THAAD. Об этом говорил 1 июня сего года и президент РФ Владимир Путин.

Важно, что президент Путин впервые выразил свою озабоченность возможностью развертывания на «северных территориях» американских войск, если они будут переданы Японии. «Он подчеркнул, что южные Курилы представляют крайне важное значение с точки зрения противостояния THAAD в Республике Корея и другим системам ПРО, которые США развертывают в Восточной Азии», — отмечается в статье.

221.20 Остров Кунашир

Следует заметить, что если президент только в последнее время стал объяснять японской стороне абсолютную неприемлемость для Москвы перспективы, пусть гипотетической, превращения хотя бы одного из Курильских островов в направленную против нашей страны военную базу США, то советские руководители были озабочены этим еще полвека назад. Ведь именно такая перспектива заставила правительство СССР в 1960 г. направить заключившему обновленный военный союз с Вашингтоном и Пентагоном правительству Японии разъяснение о том, что только при условии вывода с Японских островов всех иностранных войск Москва может вернуться к договоренности о передаче после заключения мирного договора в качестве жеста доброй воли гряды Хабомаи и острова Шикотан, уже включенных в состав Советского Союза.

С предупреждениями об опасности получить «под боком» новую базу передового базирования и слежения за стратегическими атомными подводными лодками выступали специалисты по российско-японским отношениям и в последние годы. В Открытом письме российских ученых и депутатов Сахалинской областной думы президенту РФ Владимиру Путину накануне его декабрьского визита в Японию в частности говорится:

«По Конституции РФ территория Российской Федерации целостна и неотчуждаема, что также не позволяет поступаться ни единым островом, ни единой пядью родной земли. Любой опрометчивый шаг на предстоящих переговорах в Токио имел бы для России необратимые роковые последствия».

Отрадно, что президент РФ всерьез рассматривает такие последствия и прямо заявляет японцам о своей озабоченности осложнением военно-политической обстановки в регионе в случае передачи Японии хотя бы небольшой части Курил.

Витольд Муратов Остров Итуруп

Автору этих строк доводилось неоднократно как в России, так и Японии обращать внимание на военно-стратегические аспекты так называемого территориального спора. В вышедшей семь лет назад монографии «Россия и Япония: Узлы противоречий» по этому поводу говорилось:

«Интерес к данному вопросу проявляет не только Япония, но и США. Уход России с южных Курил и переход их под японский контроль могут привести к тому, что на них будут созданы новые рубежи передового развертывания объединенной японо-американской военной группировки. Территория южных Курил может быть использована для передислокации части военных баз США на Окинаве, чего упорно добивается население этого острова. Так как Пентагон не намерен сокращать свое присутствие в Японии, размещение американских баз на Курилах в случае их передачи было бы подходящим решением и для Токио, и для Вашингтона. Насколько можно полагаться на заверения о том, что этого не произойдет, свидетельствует опыт вывода наших войск из Германии. Тогда тоже обещали «не расширять НАТО на Восток».

Да и официальные представители японского правительства не могут исключать подобное развитие ситуации и в последнее время серьезнее прислушиваются к доводам о прямой связи «проблемы северных территорий» с японо-американским Договором безопасности, оформляющим военный союз двух стран. Так что актуальность такой постановки вопроса не только не снизилась, но, наоборот, возросла.

Пессимистично рассматривая «новую политику» Москвы для «разрешения территориальной проблемы», автор статьи затрагивает и китайский фактор. Он обращает внимание читателей на то, что в 2016 году президент Путин дважды подчеркивал, что на урегулирование территориальной проблемы с Китаем ушло 40 лет. «То есть он намекнул не только на то, что решение территориального вопроса потребует длительного времени, — пишет Коидзуми. — Путин дал понять, что до тех пор, пока российско-японские отношения не выйдут на уровень, сравнимый с партнерскими связями с Китаем, с которым Кремль сотрудничает в области безопасности в рамках ШОС, Южные Курилы возвращены не будут».

Leon petrosyan Остров Шикотан

И далее:

«Теперь логика Кремля заключается в том, что северные территории являются линией обороны в отношении американского военного присутствия в Восточной Азии в целом. Еще один аспект в том, что Китай используется в качестве козыря при переговорах с Японией. Часто отмечалось, что за сближением администрации Абэ с Россией стоит не только желание урегулировать территориальную проблему, но и существование китайской угрозы».

В заключение автор задает вопрос: «Как ответит Япония?»… Ответ аналитика, прямо скажем, не блещет оригинальностью и новизной. Он, по сути, рекомендует оставить все как есть и продолжать прежнюю линию на «дожимание» российского правительства, вынуждая его менять политику в отношении «северных территорий» в пользу Японии. При этом высказывается мнение, что «Японии необязательно следовать логике России, однако поскольку острова находятся под фактическим контролем РФ, Японии придется как-то отреагировать на новые правила, предложенные Кремлем. Один из возможных способов — просто проигнорировать эти правила… Японии необходимо найти способ обойти новые правила России».

Предлагается «не следовать российской логике и не соглашаться с тем, что северные территории связаны с проблемой безопасности всей Восточной Азии». Ну, а заключительный пассаж о том, что размещенная в Южной Корее система THAAD и японо-американская система ПРО «вообще не угрожают ядерным силам сдерживания РФ, ибо… у России нет межконтинентальных баллистических ракет восточнее озера Байкал», оставим без внимания как несерьезный.