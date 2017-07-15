Не успели интернеты остыть от обсуждения радужных (в хорошем смысле) перспектив России и США в деле налаживания дружбы, первым и решительным шагом к которой был сочтен разговор лидеров двух стран в Гамбурге, как США поспешили подтвердить серьезность своих намерений. Очень изысканно выразился госсекретарь США Рекс Тиллерсон о «химии», которая возникла между двумя президентами, но, как известно, обещать — не значит жениться. Впрочем, и обещаний-то никаких особых Трамп не давал, просто сам факт продолжительной беседы был раздут до невероятных «исторических» масштабов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Колодки

Посмотрим, чем на деле обернулось то дружеское налаживание отношений, которым грезили отечественные оптимисты.

13 июля глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, подчеркивая незаконность введения Штатами и ЕС санкций против России, заявил предельно конкретно, без прозрачных намеков и мутных контекстов:

Хочу ещё раз подтвердить — мы не будем ввязываться в переговоры о неких условиях снятия санкций.

Слова Лаврова звучат тем более «чотко», ибо в качестве одного из козырей американской администрации выступает незаконно изъятая у России собственность, находящаяся на территории США и обладающая дипломатическим иммунитетом. В связи с этим не менее эффектно, хоть и с другим полюсом, воспринимаются высказывания заместителя помощника главы Белого дома Себастьяна Горки по поводу того, что собственность России вернут, если увидят стремление Кремля сохранять режим прекращения огня в Сирии (в Совете Федерации заявление Горки уже назвали шантажом, да оно им и является). Остается только изумляться снисходительности, которой Штаты на сей прикрыли свои требования. Штаты, которые, как неоднократно заявляли в российском МИД, действиями возглавляемой ими «антиигиловской коалиции» нередко играют на руку боевикам; Штаты, от ударов которых гибнут мирные граждане Сирии; эти самые Штаты теперь говорят, что готовы «дать Москве шанс», если увидят, что она «проявляет добросовестность». И все это излагает Горка, который играет мускулами, предъявляя условия, и вслед за этим сокрушается, что более 400.000 убитых в Сирии человек — это «ужасно», тем самым напоминая не Чака Норриса (чья крутость вошла в поговорку), а кандидатку на «Мисс Америка», которая улыбается, что ее самая большая-пребольшая мечта — это мир во всем мире. Потому что «ужасно» — это оскорбительное для упомянутых сотен тысяч жертв определение. Гибель такого количества людей — это не «ужасно», это катастрофа. Однако мыслящие в подобных категориях персонажи сообщают, что если Россия наконец-то даст им делать свое дело, то — возможно! — ее дипсобственность ей вернут. И это «улучшит отношения». А подобное улучшение неотвязно напоминает лозунг 90-х: «Всё для блага человека! И я даже знаю его имя!».

Кстати, пресловутый «План Тиллерсона» по выстраиванию отношений с Россией включает в себя прелестнейшее положение, согласно которому Москва «не должна преследовать американских дипломатов». Не устаешь удивляться маститым бизнесменам, находящимся ноне у руля в Штатах: неужели они на самом деле считают, что набившие оскомину двойные стандарты противоположная сторона воспринимает, как жест установления доверия?.. В этом «Плане» есть еще один юморной пункт — для того, чтобы РФ и США начали дружить, РФ «должна отказаться от кибершпионажа». Вот именно так. Даже не «Обе стороны взаимно отказываются от кибершипонажа», а именно Россия. Не обсуждая наличие или отсутствие кибершипонажа, просто зададимся вопросом — за какого дурачка нужно держать «партнера», чтобы на голубом глазу убеждать его отказаться от разведывательных действий в одностороннем порядке? Если серьезно, все это вместе подходит под одно требование — капитулируй. Сдавайся, русс. Комиссары тебя предали, а в нашем концлагере тебя ждет вкусный гуляш.

В тот же самый день 13 июля, когда Лавров сделал свое категоричное заявление, демократическая партия США представила в Палате представителей законопроект о новых санкциях против России. Сей документ идентичен тому, который еще в июне одобрил Сенат, и который подразумевает введение очередных мер давления на РФ; их предполагается ввести в отношении российских банков и компаний нефтегазового сектора, причем отдельно в документе проговаривается противодействие строительству важного российского проекта — газопровода «Северный поток-2».

Очень обнадеживает, не правда ли? Что же касается администрации Трампа, то она (с некоторыми техническими оговорками) официально поддерживает новые антироссийские меры.

В настоящее время у нас очень серьёзные санкции против России. Я никогда не думал о том, чтобы их отменить», — сказал Трамп.

Делая данное заявление под грифом «что вы, что вы!», Трамп добавил, что ему нет нужды снимать санкции без того, чтобы получить что-то взамен. Этот «великий переговорщик», очевидно, забыл, что «обмен» предполагает взаимную выгоду. А если Россия и так и так только теряет — то где ее-то нужда отказываться полностью от обязательств перед гражданами (не говоря уж о своих интересах)?

Дальше — больше: хозяин Белого дома уточнил, что санкции не будут сняты до тех пор, пока «всё не будет решено таким образом, чтобы устраивало США и всех на Украине». Обратите внимание на выгодоприобретателей требуемого компромисса: «всё» должно устраивать США и Украину. Россию — не должно. То есть от своих граждан, живущих на части своей территории, нужно отказаться, что вообще-то предательство и — потенциально — геноцид, потому что действия необандеровцев в отношении крымчан в таком случае можно только представить; нужно «вывести войска» с Донбасса, что уж представляется совсем затруднительным в условиях, когда они туда не вводились; в качестве «бонуса» для США (их ведь тоже должно «всё» устраивать) нужно сдать Асада, раз уж все равно особо ретивые говорят, что у России на Ближнем Востоке нет и не может быть своих интересов, регион-то так, ерундовенький, стратегически там и ловить-то нечего. Все это нужно сделать — и получить (может быть!) отмену санкций. Это даже не «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях»: речь идет о полной сдаче. Не кажется ли партнерам, что «обмен» немного не равноценен — получить что-то, отказавшись от всего… Вспоминается анекдот про пессимиста на приеме у участкового терапевта: «Жить буду? — Будете. — А смысл?».