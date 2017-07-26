



Иван Шилов ИА REGNUM

«Энергетический Шелковый путь» в обход России

Геополитическое положение Турции превращает её в эпицентр «энергетического Шелкового пути», заявил президент Реджеп Эрдоган, выступая 10 июля с.г. на 22-м Всемирном нефтяном конгрессе в Стамбуле. Сенсации здесь нет. Ведь именно Турция — главный оператор Трансанатолийского газопровода (TANAP), европейской ветки «Южного газового коридора» (наряду с газопроводом «Баку — Тбилиси — Эрзурум» и нефтепроводом «Баку — Тбилиси — Джейхан»), которая планируется к сдаче уже в 2018 году.

«По Трансанатолийскому газопроводу, который является одной из основных частей Южного газового коридора, на первоначальном этапе в Турцию будет экспортироваться 6 млрд, а в Европу — 10 млрд кубометров азербайджанского газа. С началом функционирования в середине следующего года трубопровода ТАNAP появятся возможности для транспортировки природного газа в нашу страну и Европу не только из Азербайджана, но и из Каспийского, а в будущем — средневосточного региона (курсив мой — С.Ц.)», — подчеркнул Эрдоган. А к 2020 году, по его словам, будет сдан в эксплуатацию Трансадриатический газопровод (TAP).

Глава Азербайджана Ильхам Алиев поддерживает своего турецкого визави, уточняя, что в настоящее время готовность проекта составляет 77%.

Алиев доволен и уверен в себе: «Семь государств участвуют в реализации проекта Южный газовый коридор, в том числе Азербайджан, Грузия, Турция, Болгария, Греция, Албания и Италия. Три балканские страны также могут присоединиться к Южному газовому коридору в ближайшие годы. Соответствующая работа на этом направлении ведется. То есть, мы расширяем географию проекта и сумеем продолжить её расширение в будущем, поскольку эта инициатива несёт пользу каждой стране».

Присутствие Лондона читается между строк: площадка (Всемирный нефтяной конгресс), на которой Эрдоган и Алиев рассуждают об энергоснабжении стран ЕС, принадлежит британской неправительственной организации, Всемирному совету по нефти (World Petroleum Council, WPC), который был основан в Лондоне в далеком 1933 году как противовес рузвельтовской Америке, открывшей к тому времени крупные месторождения нефти в Саудовской Аравии.

Marco Cabazal Британская корпорация BP

Американцы на подмоге

У Анкары и Баку солидная международная поддержка. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон обещает Алиеву и далее содействовать в продвижении Южного газового коридора. Помогать американцы умеют. Причем делают они это, как правило, за счёт интересов России. Не случайно 15 июня с.г. сенат США одобрил законопроект о новых санкциях против России, направив документ в палату представителей. Если документ будет принят Конгрессом и впоследствии одобрен президентом Дональдом Трампом, то Белый дом получит «право вводить санкции в отношении лиц и компаний, инвестировавших в строительство Россией экспортных трубопроводов от $1 млн за раз или более $5 млн в течение года», которым также «запретят предоставлять для таких проектов оборудование, технологии и услуги», уточняет газета «Ведомости».

Примечательно, что от американского прессинга в адрес Москвы выигрывает только Анкара, которая таким образом усиливает свои переговорные позиции в отношениях с Кремлем. Эпопея началась в 2008 году, когда на волне мирового финансово-экономического кризиса Брюссель обнародовал «План действий в области энергетической безопасности ЕС» (An EU Energy Security and Solidarity Action Plan), где Турция, Азербайджан, Грузия, Туркмения, Казахстан, Узбекистан, Ирак, Иран и Египет обозначались в качестве партнёров «Южного газового коридора», проекта, который с самого начала планировался в обход России. А за десять лет до этого, 29 октября 1998 года, Гейдар Алиев (Азербайджан), Эдуард Шеварднадзе (Грузия), Нурсултан Назарбаев (Казахстан), Сулейман Демирель (Турция) и Ислам Каримов (Узбекистан) подписали в Анкаре декларацию, которая запустила строительство нефтепровода «Баку — Тбилиси — Джейхан».

Министр энергетики США Билл Ричардсон был единственным и самым влиятельным свидетелем этой новой «нефтегазовой Антанты», оператором в которой и по сей день выступает британская корпорация ВР. А потом настал черёд газопровода «Баку — Тбилиси — Эрзурум», который был пущен в эксплуатацию в 2006 году. Ирония истории состояла в том, что именно бывшая советская (партийная) номенклатура, пришедшая к власти в национальных республиках СССР на заре горбачевской «перестройки», пыталась в союзе с США и Турцией девальвировать влияние России на энергорынках Евросоюза. И у неё это почти получилось.

Россия пыталась выбраться из тисков США, предложив в 2012 году газпромовский «Южный поток» через Болгарию. Однако в декабре 2014 года президент Владимир Путин был вынужден признать, что Брюссель занял неконструктивную позицию, то есть фактически вынудил Москву идти на переговоры с Анкарой. Так «Южный поток» сменил вывеску, став «Турецким потоком». Хотя суть противоречий это не изменило. Напротив, ноябрьская агрессия (2015 года) Турции против Российской армии в небе над САР вновь отодвинула проект в долгий ящик. Ни Анкара, ни её союзники по НАТО не собирались открывать «Газпрому» коридор на юге для бесперебойных поставок газа в ЕС. Только в конце июня 2017 года началось строительство проекта, над котором вновь навис «дамоклов меч» — новые американские санкции.

Dennis Jarvis Тель-Авив

Израиль и Иран идут на Европу через Турцию?

Тель-Авив с надеждой смотрит на «энергетический Шелковый путь» через Турцию. 12 июля министр энергетики Израиля Юваль Штайниц объявил на Всемирном нефтяном конгрессе, что до конца 2017 года его визави Берат Албайрак (зять Эрдогана) посетит еврейское государство для подписания соглашения по строительству газопровода в Турцию. «Надеюсь, господин Албайрак посетит в этом году Израиль. Это поможет нам ускорить процесс подготовки газового соглашения. Мы хотим построить трубопроводы из Израиля, чтобы экспортировать природный газ в Турцию и страны Европы», — подчеркнул Штайниц. То есть израильтян интересует Трансанатолийский газопровод, о чем недвусмысленно заявляет и бывший посол Израиля в ЕС Одед Эран. Эксперт отмечает, что на первых порах Турция может выступать в качестве единственного потребителя, однако со временем газ из Израиля планируется закачивать и на Трансадриатический газопровод. Хотя политика в такого рода вопросах зачастую довлеет над экономикой, напоминает доктор Эран: «Самый экономически целесообразный маршрут необязательно политически осуществим, поскольку трубопровод должен будет пересечь пограничные зоны Кипра, Сирии и Ливана».

Израильтянам некуда деваться. Усиление Турции в рамках китайско-британского «Шелкового пути» вынуждает их играть по чужим правилам. Впрочем, не только их, но и иранцев, которые в настоящее время прорабатывают с турками соглашение о свободной торговле. «Мы приветствуем более активное участие турецких компаний в иранских проектах по добыче и переработке нефти», — заявил 12 июля заместитель министра нефти ИРИ Амир Хоссейн Заманиния, выступая на Всемирном нефтяном конгрессе в Стамбуле. Тегеран и Анкара исходят в своих действиях из соглашения 1996 года о продаже и покупке газа.

«Согласно этому соглашению, Иран начал поставлять в Турцию в 2001 году 3 миллиарда кубометров газа в год. Ожидается, что в скором времени поставки газа достигнут 10 миллиардов кубометров в год», — сообщает агентство Anadolu со ссылкой на МИД Турции. С учётом давнего интереса Ирана к Трансанатолийскому газопроводу, Эрдоган уже в обозримой перспективе может сконцентрировать в своих руках большую власть. И тогда «Южный газовый коридор» станет серьёзной альтернативой российскому присутствию в Старом Свете. Москве есть о чем задуматься.