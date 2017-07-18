



Александр Горбаруков ИА REGNUM

Агентство Bloomberg выступило с интригующим сообщением. Со ссылкой на «анонимный источник» в Турции указывается, что Анкара готова заплатить $2,5 млрд за поставку российских зенитно-ракетных комплексов С-400. В 2018 году предполагается получить у России две батареи С-400, столько же комплексов — построить позднее в самой Турции.

Напомним, что разговоры о возможной закупке Турцией российских систем С-400 появились вскоре после нормализации отношений между Анкарой и Москвой. Хотя, по имеющимся данным, «в профессиональных кругах двух стран несколько лет обсуждалось желание турок купить у русских зенитную ракетную систему большой дальности С-400». Однако в сентябре 2013 года турецкая закупочная комиссия по оборонной промышленности отдала предпочтение мобильной китайской зенитно-ракетной системе нового поколения Fang Dun FD-2000 (HQ-9, дальность 200 километров для целей M 4,2, российский эквивалент — С-300ПМУ2), отказавшись от американской системы MIM-104 Patriot. В ответ США заблокировали финансовые средства, необходимые для интеграции китайской системы в оборону НАТО. Турция отказалась от этого проекта, заявив, что намерена создать свою собственную систему и без интеграции в оборону НАТО.

Вашингтон на этот «выразительный» жест Анкары не обратил особого внимания, к подобным ходам американцы уже привыкли. Как писало в этой связи турецкое издание Habertürk, в тот момент из Америки и Европы стали поступать предложения о «совместном производстве». Самыми заметными из компаний были американский гигант Lockheed Martin и консорциум MEADS с немецко-итальянским участием. Однако, похоже, дальше благих заявлений западные партнеры Турции на этом направлении решили не идти. Когда министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара «может сотрудничать с Россией и в военной сфере, а также в развитии собственной оборонной промышленности» и что «страны-члены НАТО в вопросе обмена технологиями и совместных инвестиций ведут себя довольно уклончиво», указывая на возможность закупки российских ракетных комплексов С-400, стало ясно — игра продолжается.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил, что российский концерн «Алмаз-Антей» может произвести системы ПВО С-400 для Турции в случае подписания контракта с Анкарой. Об этом говорил и помощник президента России Владимир Кожин, отмечая, что Москва «не видит препятствий для поставки С-400 Турции в связи с ее членством в НАТО». Конечно, соблазн сыграть в «троянского коня», выставить на территории Турции российские ракетные комплексы, несовместимые с оборонными системами НАТО, есть. Вот как оценивал ситуацию российский вице-премьер Дмитрий Рогозин: «А почему они не могут покупать-то? Хотите, покупайте. Деньги только платите, и мы продадим. Имею в виду Турцию. Греки-то покупают. Наша авиация до сих пор на вооружении стран Восточной и Центральной Европы. Афганцы просят, чтобы американцы у нас купили вертолеты для Афганистана».

Но Турция придерживалась и, возможно, придерживается другой версии. По мнению турецкого издания Sabah, «информация о том, что Турция и Россия договорились по ракетам С-400 было сделано сразу после того, как министр обороны США Мэттис заявил, что США продолжат давать оружие курдским Отрядам народной самообороны и после штурма Ракки». Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинял США в «пособничестве курдскому терроризму», что «считает немыслимым в рамках союзничества по НАТО». Однако, как считает Sabah, проект с закупкой российских С-400 политизирован Анкарой и она до сих пор не бросила поиски сотрудничества с США не только в Сирии». Далее: «Анкара может выдвинуть Вашингтону свои предложения не только по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), если американцы ее убедят в том, что их альянс с сирийскими курдами носит кратковременный характер, является действием вынужденной необходимости, а не предпочтения». Так оно и происходит.

Bloomberg, развивая тему, вновь со ссылкой на «источник», уточняет, что в случае реализации проекта по закупке российских ракетных систем С-400, «Турция планирует размещать их в регионах, в которых действуют ограничения, установленные руководством Альянса — на границе с Арменией, Грецией и на побережье Эгейского моря». Более того «комплексы не будут иметь системы распознавания «свой-чужой», что позволит применять их против любых целей». Это, в свою очередь, выводит нас на проблему реальных и потенциальных угроз для Турции. С Грецией все ясно, эта страна, как и Турция, является членом НАТО и вопросы обеспечения ее безопасности входят в сферу компетенции Североатлантического альянса.

А как оценивать желание Анкары выстроить при помощи российских ракет систему сдерживания в направлении Армении, стратегического союзника России по ОДКБ? И не свидетельствует ли такое сообщение Bloomberg о том, что Турция начинает дистанцироваться от сделки с Россией понимая, что желание разместить российские ракеты у границ с Арменией могут быть для Москвы неприемлемы. Да и действительно ли С-400 так жизненно важны для обеспечения безопасности Турции? Можно ли с полным доверием относиться к стремлению Анкары вести внешнюю политику, дистанцируясь от США? Наконец, не является ли объявление о возможности приобретения российской ракетной системы попыткой турецких властей продавить решение Вашингтона о создании на турецкой территории противоракетного щита НАТО, которого пока нет (а вовсе не о желании дистанцироваться от НАТО, как считают некоторые эксперты)?

Турецкую версию ответов на эти вопросы озвучивал на днях заместитель председателя Международного центра стратегических исследований Турции, профессор Камер Касым: «Турция сегодня — это в некотором смысле самостоятельная региональная сила. И как таковая она вынуждена временами вмешиваться в разногласия, возникающие в регионе. Не секрет, если у вас достаточно мощи, то ваших дипломатов будут слушать чуть внимательнее». Что ж, посмотрим, ждать придется недолго.