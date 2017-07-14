



Герб Молдавии

Анализ развития ситуации в Молдавии показывает, что она находится в ситуационном тупике. Новый президент Молдавии Игорь Додон пошёл на сознательный обман своих партнёров в Москве и своих избирателей и раздал многочисленные обещания, не имея на их исполнение даже теоретических полномочий, может быть даже — имеет желание, но точно не имеет и не может иметь власти, главный спонсор Додона олигарх Плахотнюк («серый кардинал» молдавской политики, сконцентрировавший рычаги всей власти лично в своих руках) имеет власть, но не имеет инициативы. Полномочия Додона обрезаны так, что он не может положиться даже на свою охрану. Казалось бы, у него нет никаких перспектив, и он так и останется зиц-председателем. Однако геополитика вносит свои вводные.

Во-первых, Плахотнюк проводил свои коррупционные схемы, в том числе вывод ЗВР Молдавии из страны, через людей Хиллари Клинтон. Поэтому находится в черном списке Трампа. Напомню, что одной из основных причин поражения прозападных сил на последних президентских выборах в Молдавии стало то, что они со своими кураторами, как говорится, «пошли по беспределу» и открыто провернули финансовую аферу на 30% молдавских ЗВР. Все знают основную группу преступников, однако ни один человек из этой группы до сих пор не сидит.

Понятно, что молдавские участники аферы получили не все, а некую свою долю, в то время как их западные кураторы основную часть от выведенного из страны 1 млрд. долларов. Однако с политической точки зрения, эта операция привела к резкому снижению рейтингов прозападных политических сил в республике. Поэтому можно сказать, что Запад сам виноват в том, что произошла деградация целей и последовательности реализации задач в этой стране. По сути, американская государственная политика в Молдавии была принесена в жертву частным и узкокорыстным интересам небольшой группы лиц, связанных с Госдепом, некоторыми членами демократической партии (Подеста) и лично Хиллари Клинтон.

Во-вторых, от ворот получили разворот члены команды Плахотнюка и в Европе. Заявка парламента Молдавии (поданная вместе с парламентами Украины и Грузии) на членство в Евросоюзе, получила отрицательный ответ со стороны структур ЕС: «Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан, участвовавший в совещании глав внешнеполитических ведомств «Восточного партнерства», заявил, что молдавским властям следует сосредоточиться на проведении реформ и внедрении Соглашения об ассоциации с ЕС и только потом думать о подаче заявки на вступление в ЕС.

Хан уточнил, что Кишиневу до парламентских выборов, которые намечены на будущий год, следует заняться реформами. А там — видно будет. Более того, высокопоставленный европейский чиновник отметил, что перспектива вступления в союз стран Старого Света для Украины, Молдавии и Грузии более чем туманна, не только до 2020 года, но и в дальнейшем.

Напомним, что данная позиция наших западных партнеров сформировалась задолго до данного совещания. Так, экс-министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в своих выступлениях неоднократно подчеркивал, что в ближайшей перспективе Молдавия не получит возможности вступления в ЕС и на ближайшие годы ассоциация остается «единственной взаимовыгодной альтернативой» членству в Евросоюзе».

То есть не удалась и попытка Плахотнюка укрыться за еврозабором и попытаться сделать так, чтобы избиратели страны заглотнули очередную наживку молдавских либералов-коррупционеров. В результате, Плахотнюк проигрывает не только личную партию Додону, но и электоральную — так как в следующем году Молдавию ожидают выборы. И об этой тенденции очень прозрачно говорят данные последних соцопросов в Молдавии.

Так, опрос, проведенный Центром социологических и маркетинговых инвестиций «CBS-AXA» показывает, что Додону доверяют 41,7% респондентов. Далее с большим отрывом следует Майя Санду — 24,9%, на третьем месте Павел Филип — 17,7% голосов. Андрею Нэстасе доверяют 15,3%, Ренато Усатому — 12%, Владимиру Воронину — 10,6%, Дорину Киртоакэ — 9,8%. Андриан Канду и Юрий Лянкэ получили по 8,8% голосов каждый. Плахотнюка нет в рейтинге вообще.

Данную тенденцию усиливает ответ респондентов на вопрос о том, какую бы партию они поддержали, если бы выборы в парламент республики прошли в ближайшее время. Ответы распределились следующим образом: Партия социалистов Додона получила бы 50,2% голосов и победила, партия «Действие и Солидарность» заняла бы второе место с 22,8%, а третье место поделили бы между собой Демократическая партия Плахотнюка и Платформа «DA» с 7,1%. Остальные партии — «Наша Партия» (4,5% голосов), ПКРМ (3,7%), ЕПНМ (1,6%) и ЛП (1%) — не смогли бы преодолеть избирательный порог.

Таким образом, если заглянуть немного вперед, Додон, в принципе, может получить половину парламента. Однако и это, возможно, не поможет решить одномоментно ситуацию со взятием власти под контроль, так как республика-то останется парламентской, и как поведут себя вчерашние партийцы, а сегодняшние депутаты в такой коррумпированной и бедной стране — никому не известно. Поэтому, даже если он получит парламент под контроль, задача перед молдавским президентом стоит прежняя — преобразование парламентской республики в президентскую. И лучшее средство для этого — референдум.

И вот тут белорусский опыт ему вполне может пригодиться, так как перед Александром Лукашенко в 1994 году, когда он стал президентом, стояла точно такая же задача — преобразования прозападной парламентской республики в президентскую, что и было им осуществлено через ряд избирательных процедур. Как показывает белорусский опыт, это вполне решаемая задача, если она будет делаться жесткой командой, четко понимающей свои цели и задачи, а также то, что победителей не судят.

Тем более что порядок шагов относительно членства в ЕАЭС, обозначенный Додоном в Беларуси, абсолютно правильный и отвечает надеждам подавляющего большинства жителей Молдавии, уставших от беспредельного вранья и коррупции прозападных либерал-демократов:

«Мы сделали первый шаг, подписав меморандум о сотрудничестве с ЕврАзЭС (правильно: ЕАЭС, «ЕврАзЭС» давно не существует — ИА REGNUM ) в начале апреля. Этот меморандум не противоречит другим соглашениям правительства Молдавии. Второй шаг — подача заявки на получение статуса наблюдателя. Эту заявку рассмотрели в Бишкеке. В октябре, скорее всего, по ней будет принято окончательное решение. Все эти шаги сделаны для сближения с ЕврАзЭС (правильно: ЕАЭС, «ЕврАзЭС» давно не существует — ИА REGNUM ). Считаю, что для Молдавии это было бы правильным. Но это решит народ. Мы проведем референдум в нужный момент».

Последовательность шагов Додона говорит о том, что он понимает те цели и задачи, которые стоят не только перед ним лично и перед его партией, но и перед молдавским народом и государством. Остается только вопрос наличия политической воли и готовности идти на необходимые ради блага народа и государства легитимные шаги по отвоевыванию власти у воров и коррупционеров, которые правили Молдавией все годы после распада СССР.