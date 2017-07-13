



Рис. 14. Александр Суслов на новом ячменном поле КФХ «Сахалин» системы прямого посева в сочетании с микробными биоудобрениями (Республика Крым, июнь 2017 года)

«Факты не перестают существовать оттого, что их игнорируют».

Олдос Хаксли (1927)

6 июля 2017 года в Лаишевском районе Республики Татарстан на площадке Центральной экспериментальной базы ФГБНУ «ТАТНИИСХ» в рамках Всероссийского Дня поля-2017 состоялась II международная научно-практическая конференция «Климат, плодородие почв, агротехнологии».

Конференция была проведена по инициативе российско-германского Форума «Петербургский диалог», НП «Национальное движение сберегающего земледелия» при поддержке министерства сельского хозяйства РФ, Торгово-промышленной палаты РФ.

Сопредседателями Конференции стали заместитель министра сельского хозяйства РФ Е.В. Громыко и координатор рабочей группы «Экономика», заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром», член Координационного комитета «Петербургского диалога» В.А. Голубев, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Д.Н. Курочкин.

В оргкомитет конференции вошли: АО «Росагролизинг», ассоциация «Росагромаш», АССАГРОС, Российская ассоциация производителей минеральных удобрений, Российский союз производителей химических средств защиты растений, Ассоциация производителей сельхозтехники Германии VDMA, Московский офис Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), Российский зерновой союз, Российский Союз Молодежи, при поддержке общественных объединений и бизнеса.

Цель конференции — представить достижения современной аграрной науки, инновационные агротехнологии, позволяющие экономить ресурсы, сохранять плодородие почвы, повышать рентабельность производства.

В работе конференции приняло участие более 200 человек из различных регионов страны: специалисты сельхозпредприятий, активные представители бизнеса и науки. Информационную поддержку конференции оказали ведущие отраслевые федеральные и региональные СМИ.

В приветственном слове к участникам мероприятия заместитель министра сельского хозяйства РФ Е.В. Громыко подчеркнул его значение как научно-практической площадки для открытого диалога производителей сельхозтехники, оборудования, удобрений, СЗР и др., представителей науки и сельхозпроизводителей.

«Период экстенсивного развития сельского хозяйства завершился, теперь нужно заниматься «умным» сельхозпроизводством, ускоренной селекцией, биотехнологиями, — отметила в своем выступлении президент НП «НДСЗ» Л.В. Орлова. — Учитывая глобальные вызовы (изменение климата, деградацию и снижение плодородия почв), тенденции и тренды в развитии мирового сельского хозяйства, мы должны ставить перед наукой и бизнесом задачи по комплексному развитию прямого посева, в том числе по производству соответствующих биологических продуктов для него, которые помогут сохранить здоровые микробные ценозы, включающие микробиоту растений, растительных остатков и микробиоту почвы, а также использование эффективных севооборотов, достижений современной селекции, организации производства в России комплексов машин для прямого посева с системой согласованного проезда техники по полю и посевных агрегатов с одновременным внесением жидких и твердых удобрений на разные уровни».

* * *

Сессия «ЕМ-препараты, биотехнологии и биопрепараты для сберегающего земледелия»

Основными вопросами для обсуждения в первой сессии конференции, модератором которой выступил кандидат биологических наук, доцент Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева Николай Марквичёв, биотехнологии и биопрепараты для сберегающего земледелия.

О проблеме почвенной деградации и феномене здоровых почв

Большое внимание привлекло выступление ведущего научного сотрудника ВНИИ фитопатологии РАН Николая Ивановича Будынкова, который рассказал о прогрессирующей деградации почв России, а также о возможности восстановления биологической активности почв с помощью микробных удобрений.

Рис. 1. Типичный случай заселения сельскохозяйственной почвы и выращиваемой культуры патогенными микроорганизмами — плесневыми грибами и патогенными бактериями (Н.И. Будынков, ВНИИФ)

По мнению эксперта, сегодня значительная часть почв в РФ, находится в стадии сильной биологической деградации, что приводит к большим (20−30%) потерям урожая из-за сильного распространения корневых гнилей и других болезней.

Рис. 2. Классификация сельскохозяйственных полей по степени биологической деградации почвы (по Н.И. Будынкову, ВНИИФ)

Николай Будынков на основе многолетних исследований констатирует, что большая часть химических протравителей семян и средств защиты растений, предлагаемых сегодня на российском рынке различными компаниями, малоэффективны или вообще не работают

Рис. 3. Сравнение эффективности химических протравителей различных фирм-производителей (Н.И. Будынков, ВНИИФ)

Не работают, прежде всего, из-за отсутствия системы достоверной диагностики патогенов, а также достоверной информации об эффективности предлагаемых химических препаратов.

Рис. 4. Выпадение озимой пшеницы при использовании химических протравителей низкого качества для обработки семян на поле института с высоким инфекционным фоном

В системе биологизации земледелия эксперт в своём докладе предлагает совместное применение правильно подобранных химических и биологических препаратов для обработки семян, растений по вегетации и санированию специальными биологическими препаратами растительных остатков после уборки культуры.

Фильм о применении отечественных микробных удобрений для обработки пожнивных остатков и восстановления плодородия почвы

В условиях отсутствия органических удобрений Н.И. Будынков рассматривает применение сложных микробных ассоциаций в качестве альтернативы, так как при обработке ими пожнивных остатков они прямо на поле превращаются в органическое удобрение, восстанавливающее почву.

Рис. 5. Соседние участки поля: слева — без обработки, справа — обработанное отечественным биопрепаратом — микробным удобрением нового поколения (Н.И.Будынков, ВНИИФ)

О чём не рассказали японские микробиологи

«Физика XXI века будет физикой ядерных реакций с низкой энергией и возрождением алхимии».

Роберто Монти (2000 г.)

«Традиционные ученые-почвоведы и агрономы, приравнивающие биологию к химии все никак не поймут, что растения вовсе не обязательно берут все необходимые элементы из почвы».

Луи Кервран

Сегодня на российском рынке предлагается ряд российских и зарубежных комплексных микробных препаратов, которые относятся к классу микробных удобрений, по японской классификации — к Эффективным Микроорганизмам (от EM — Effective Microorganisms).

Следующие доклады сессии были посвящены опыту применения ЕМ-препаратов, в которых объединены различные роды и виды симбиотически сосуществующих аэробных и анаэробных микроорганизмов. Первый такой препарат был разработан выдающимся японским биологом профессором Теруо Хига из университета Рюкю на Окинаве в начале 80-х.

Рис. 6. Профессор Теруо Хига (Teruo Higa)

Сессия открылась видео-обращением к участникам конференции родоначальника направления. Всемирное признание Теруо Хига получил после реализации в Северной Корее государственной программы (1995−2000 гг.) по восстановлению плодородия сельскохозяйственных почв. С помощью EM-препаратов за четыре года удалось восстановить плодородие почв и остановить голод, который был спровоцирован прекращением поставок в Северную Корею российских минеральных удобрений после распада СССР.

Группа микроорганизмов, выделенная около 40 лет назад в лаборатории профессора Хига, сегодня успешно применяется не только для восстановления плодородия, но также и для решения задач очистки окружающей среды.

О японском опыте применения ЕМ-препаратов рассказал Суехиро Исао (Isao Suehiro) — организатор производства в зарубежных странах компании EM RESEARCH ORGANIZATION (Япония):

ЕМ-препараты созданы на основе группы микроорганизмов, объединяющих десятки различных видов, обладающих регенерирующей функцией. Когда они присутствуют в почве, почва восстанавливает и улучшает свои свойства, в ней ускоряются микробиологические процессы, минеральные и органические вещества переходят в усвояемую для растений форму. Выделения одних микроорганизмов служат питанием для другой группы и наоборот, а в конечном счете — питанием для растений.

Далее Исао Суехиро рассказал об успешных испытаниях EM-препаратов для очистки почв от тяжелых металлов.

Таблица 1. Результаты изменения содержания тяжелых металлов в почве через 40 дней после внесения японского биопрепарата «ЭМ-1» (из презентации Исао Суехиро)

Pb,

mg/kg

Zn,

mg/kg

Ni,

mg/kg

Cd,

mg/kg

Co,

mg/kg

Cr,

mg/kg

Mn,

mg/kg

контроль

167,2

253,4

16,9

0,4

12

36,8

641

EM-1 (1:50)

102,8

201,8

12,4

0

8,8

35,9

623

% снижения

38%

20%

26%

100%

26%

2%

3%

С помощью EM-препаратов удается снизить концентрацию тяжелых металлов и в растениях, выращенных на загрязненных почвах.

Таблица 2. Снижение уровня содержания свинца в овощах после применения биопрепарата «ЭМ-1» и гуматов (из презентации Исао Суехиро)

Применение EM-препаратов

Тип овощей

Концентрация свинца мг/кг

Нет

капуста

0,46

Да

0,03

Нет

кабачки

0,13

Да

0,03

Нет

картофель

0,46

Да

0,03

В Белоруссии на землях, зараженных радиоактивным изотопами в следствие аварии на Чернобыльской АЭС, удалось, по словам Исао Суехиро, с помощью EM-препаратов снизить содержание радиоактивных изотопов на 80%.

Ниже мы предлагаем небольшое научное отступление, посвященное так называемому феномену «здоровой почвы», в котором делается попытка подвести объяснение механизмов почвенных процессов на языке биофизиков и биологов, которое, к сожалению, еще не вошло в оборот в отечественной аграрной науке. Кстати, мы до сих пор не совсем понимаем откуда берутся эти большие урожаи зерна, притом что в России количество минеральных удобрений, вносимых на поля, крайне ограничено. Как оказалось, наши знания о почвенных процессах — крайне поверхностны…

К сожалению, информация об этих доложенных японцами опытах работы со сложными микробными синтрофными ассоциациями носила самый поверхностный характер, ничего не было сказано о предполагаемых физических механизмах наблюдаемого «очищения» почвы от радионуклидов, о конкретных изотопах и применявшихся методах контроля. Очевидно речь идет о биологической трансмутации химических элементов в почве. Данным направлением исследований много лет в Японии занимался известный японский ученый, профессор факультета прикладной микробиологии Университета Мукогава Хисатоки Комаки (Hisatoki Komaki). Еще в 1965 году ему удалось вырастить в среде, в которой не было фосфора, 24 различных микробиологических культуры, включая ненавистную для всех фермеров и агрономов почвенную «черную плесень» (Aspergillus niger). При этом в составе микробиологических культур фосфор откуда-то появлялся.

Рис. 8. Японский микробиолог Хисатоки Комаки, один из пионеров исследования биологической трансмутации, номинирован на Нобелевскую премию по физиологии и медицине 1975 года

Профессор Комаки является последователем французского исследователя Луи Керврана (1901−1983), который всю жизнь занимался поиском естественных проявлений и экспериментальному доказательству осуществления биологической трансмутации химических элементов в живой природе. Поэтому не случайно в 1975 году Кервран (совместно с Комаки) был номинирован на Нобелевскую премию именно японским экспертом Нобелевского комитета профессором медицинского факультета Университета Осака Хироши Маруямой.

Рис. 9. Номинация Луи Керврана на Нобелевскую премию (1975 г.)

Однако вместо Нобелевской премии Кервран был удостоен в 1993 году так называемой Шнобелевской премии (the Ig® Nobel Prize) за научные достижения, «которые заставляют людей сначала смеяться, а потом думать», в номинации по физике с формулировкой:

Награждается Луи Кервран из Франции, горячий поклонник алхимии, за вывод о том, что кальций в яичной скорлупе цыплят создается процессом холодного синтеза. Ключевые темы: биологические трансмутации и их применение в химии, физике, биологии, экологии, медицине, питании, агрономии, геологии.

Текст настолько циничный, что… трудно подобрать слова. Уважаемый ученый, государственный инспектор по биологической защите от радиации с 1945 по 1964 годы, который входил во все межведомственные комитеты с самого начала французского ядерного проекта, имевший возможность запрашивать любую информацию и общаться с ведущими ядерными физиками Франции, ученый, номинированный на Нобелевскую премию, «удостоился чести» оказаться в одном ряду с авторами таких «открытий» как лифчик, который можно превратить в два респиратора.

Рис. 10. Лифчик-респиратор — Шнобелевская премия 2009 года

Более того, Кервран даже если захотел бы, не смог присутствовать на вручении Шнобелевской премии, так как умер десятью годами ранее — в 1983 году. В тексте номинации обнаруживается раскрывающий истинные мотивы номинаторов анахронизм — термина «холодный синтез» при жизни Керврана еще не было, он появляется только в 1989 году после конференции Мартина Флейшмана и Стенли Понса. Поэтому очевидно, что данная премия наклеивает ярлык лженауки не на Луи Керврана, а на авторов «холодного синтеза». Если бы феномен низкоэнергетических ядерных реакций был формально признан в начале 90-х годов, то шуточная премия для Керврана стала бы бессмысленной.

О том, что на самом деле происходило в это время вокруг «холодного синтеза», что предшествовало конференции Флейшмана и Понса, в каком состоянии находится сегодня исследования низкоэнергетических или низкопороговых ядерных реакций, о достижениях российских ученых в этой области можно узнать из только что вышедшей книги профессора химического факультета МГУ Г.В. Эрлиха и ученого секретаря Института общей физики им. А. М. Прохорова РАН С. Н. Андреева «История ядерной физики в зеркале алхимии».

Рис. 11. Эрлих Г.В., Андреев С.Н. «История ядерной физики в зеркале алхимии». М: «Ленанд», 2017

Но вернемся к Керврану. О каких куриных яйцах идет речь в тексте номинации? Еще в молодости Кервран в неоконченном сатирическом романе Гюстава Флобера «Бувар и Пекюше» в описании хаотичных научных увлечений скучающих на пенсии главных персонажей обратил внимание на следующий фрагмент:

Проблема усвоения пищи не давала им покоя.

Каким образом из одних и тех же веществ получаются кости, кровь, лимфа, экскременты? Как проследить за превращением любого съеденного продукта? Человек, употребляющий однообразную пищу, ничем не отличается в химическом отношении от того, кто питается разнообразно. Воклен установил количество извести в овсе, которым кормили курицу; оказалось, что в скорлупе снесённых ею яиц извести больше. Следовательно, произошло созидание вещества. Каким образом? Неизвестно.

Кто такой Воклен? Луи Николя Воклен — французский фармацевт и химик, член Парижской и Королевской Шведской академий наук, профессор химии Политехнической школы, Колледж де Франс, Парижского ботанического сада и Парижского университета. Ему принадлежат открытия бериллия, хрома, лития, осмия, а из органических веществ пектина, яблочной, хинной, циановой и камфорной кислот, никотина, аминокислоты аспарагина. Воклен удалось получить при атмосферном давлении жидкий аммиак. Депутат парламента, главный государственный инспектор шахт, фармацевтики, кавалер орденов и званий, человек из крестьянской семьи, пробившийся наверх благодаря своим способностям, трудолюбию и упорству.

Рис. 12. Кавалер Империи Louis-Nicolas Vauquelin (1763–1829)

Но нас интересует конкретный опыт Воклена, проведенный в 1799 году. Луи-Николя обратил внимание на то, что количество извести, которое выводилось из несушек в составе помета и яичной скорлупы значительно превышало поступающее с кормом. У Воклена не было объяснения наблюдаемого нарушения баланса. Его фантазия ограничилась предположением, что дефицит кальция восполняется за счет кальция скелета несушек.

Кервран через полтора века воспроизвел этот опыт. У кур на «безкальциевой диете» через некоторое время яйца становились мягкими, лишенными скорлупы. Однако после того, как кур переводили на питание овсом, в которых кальция также не было, но было много калия, яйца становились снова нормальными, с твердой скорлупой и с нормальным содержанием кальция. Позже Комаки и другие исследователи провели многочисленные подобные эксперименты на растениях и микробиологических культурах.

Но сообщество ядерных физиков оставалось непреклонным — это ошибка эксперимента. Когда же опыт по биологической трансмутации был крайне примитивным с точки зрения проведения контроля и возможности воспроизведения, то такой опыт упорно не повторялся, а результат не признавался из-за… невозможности объяснить наблюдаемую трансмутацию с помощью существующей теории. В одной из последних книг Кервран пишет, что ему удалось, наконец, договориться с французским Институтом ядерной физики о проведении контрольных экспериментов по биологической трансмутации с самым тщательным физическим контролем, доступным в то время. По утверждению Керврана, он не имел права опубликовать самостоятельно детали этих экспериментов, но ядерщики обещали в ближайшее время эти результаты опубликовать. Кервран при жизни не дождался обещанной публикации, не появилась она и после его смерти.

По иронии судьбы, именно в тот год, когда Кервран был номинирован на Шнобелевскую премию, наконец, состоялось неопровержимое доказательство существования биологической трансмутации, сделанное по самым строгим канонам ядерной физики. Получен этот результат был российским физиком Аллой Корниловой. В культуре обыкновенных дрожжей было зафиксировано превращения марганца в мессбауэровский изотоп железа-57.

Символично, что в 1993 году одним из первых людей, которым Алла Корнилова позвонила, чтобы рассказать о сенсационном результате своего эксперимента, был профессор Хисатоки Комаки, ученик Луи Керврана.

После этого, А. А. Корниловой было проведено много опытов с различными стабильными и радиоактивными изотопами. Соавтор Корниловой украинский физик-теоретик профессор Владимир Высоцкий создал теорию, объясняющую феномен низкоэнергетических ядерных реакций. В итоге в 2003 году в издательстве «Мир» была издана книга Высоцкий В.И., Корнилова А.А. «Ядерный синтез и трансформация изотопов в биологических системах». М. Мир, 2003.

Прошло более 10 лет. Никакой реакции российского научного сообщества, просто какой-то сознательный заговор молчания.

Спустя еще 13 лет ИА REGNUM опубликовало цикл статей о работах А.А. Корниловой и В.И. Высоцкого :

1. «Россия — лидер научной революции». А почему шёпотом?»

2. «Алхимия на этапе промышленного внедрения»

3. «Россия — мировой лидер в исследовании низкоэнергетических ядерных реакций»

4. «Россия может и рождает «собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов»

5. «Росатом» продолжает исследования биологической трансмутации»

6. «Авангард мировой науки: О механизмах биологической трансмутации изотопов»

7. «Сенсация: для Японии Россия не сырьевой придаток, а технологический лидер»

После этого что-нибудь изменилось? Изменилось! И многое. С просьбой встретиться с Аллой Корниловой начали обращаться официальные представители разных стран и международных организаций, включая МАГАТЭ, связанных с атомной отраслью. А что отечественные ученые? Физики, химики и микробиологи бросились повторять эти опыты? За границей — бросились. А в России по-прежнему стоит тишина, академическое сообщество по-прежнему игнорирует крупнейшее открытие российской науки. Хотя воспроизвести опыты по биологической трансмутации со стабильными изотопами возможно в обычной школьной лаборатории химии.

Но вернемся, как писал классик, к вопросу о земле. Что следует из признания факта биологической трансмутации для почвоведения, геохимии и практического сельского хозяйства? Прежде всего, это говорит о том, что агрохимический взгляд на плодородие почвы — «сколько взял из почвы (жизненно необходимых микро‑ и макроэлементов), столько верни» — не полон.

Необходимо, чтобы идеи Владимира Вернадского, Тейяра де Шардена, Луи Керврана, Аллы Корниловой и Владимира Высоцкого были как можно быстрее восприняты прикладной аграрной наукой, в том числе почвоведением. Биологическая трансмутация в представлениях перечисленных мыслителей — не экзотический лабораторный артефакт, а явление планетарного масштаба, которое непрерывного реализуется в биосфере во всех одноклеточных и многоклеточных организмах, в процессах формирования почв, осадочных пород и месторождений полезных ископаемых.

Пока в России ведется циничное открытое и «подковерное» противодействие легализации исследований низкопороговых ядерных реакций — с объявлением всех этих открытий лженаукой и при непрекращающейся массовой продажей российских прорывных технологий за границу — японские биологи уже внедряют в своё сельское хозяйство высокоэффективные микробные удобрения, действие которых без биологической трансмутации просто невозможно иначе как-либо объяснить. В частности, нам удалось найти описание одного из препаратов Хисатоки Комаки для компостирования навоза, при применении которого натрий трансформируется в калий (без всяких объяснений!).

* * *

В дискуссии на тему «Эффективность применения биотехнологий, биопрепаратов, ЕМ-препаратов в системе прямого посева» приняли участие представители ведущих компаний-производителей биопрепаратов: НВП «БашИнком», НПО «Биоцентр», НПИ «Биопрепараты», научные сотрудники Санкт-Петербургского научно-исследовательского института сельскохозяйственной микробиологии, ВНИИ фитопатологии, руководство Агрокомитета Национальной технологической палаты, российские сельхозпроизводители.

Об отечественных микробных препаратах нового поколения

«Спасение утопающих — дело рук самих утопающих»

Основной принцип выхода из российского агротехнологического кризиса

Руководитель агрокомитета Национальной технологической палаты академик МАНЭБ Харченко Александр Генрихович рассказал об отечественных препаратах аналогичного японским действия, а также призвал к немедленному внедрению ЭМ-технологии на российских полях. В своем выступлении он заострил внимание на проблеме крайне низкой рентабельности в отечественном сельском хозяйстве, а также к поиску и внедрению технологий, которые в краткосрочном периоде помогут поднять доходность российских полей до 40 и более процентов. С его слов, эти технологии и примеры их внедрения в стране уже есть.

О чём идёт речь? А.Г.Харченко в своём докладе рассказал, что в результате проведенного анализа было выявлено 4 элемента оптимизации агротехнологий выращивания сельскохозяйственных культур (четвертый элемент — имеет рекомендательный характер), введение в массовую практику которых может изменить к лучшему экономику всего сельскохозяйственного производства в стране, причем в краткосрочной перспективе и без существенных капиталовложений:

1. Грамотная защита растений, базирующейся на достоверной фитоэкспертизе, при совместном применении подобранных химических и биологических препаратов.

2. Восстановление плодородия почвы через работу с пожнивными остатками.

3. Дробные некорневые подкормки минеральными удобрениями в небольших дозах по фазам развития растений.

4. Элементы сберегающего земледелия — технология «стрип-тилл» (технология посева в подготовленные полосы без основной обработки земли) и нулевое земледелие (система прямого посева).

Фильм «Опыт внедрения технологии СТИМИКС в Ростовской области как важнейшего элемента системы Адаптивного биологизированного земледелия

В стратегии развития системы земледелия/землепользования будущего он выделил два разнонаправленных вектора:

1. Взгляд назад — земледелие ретро (органическое земледелие — архаичные технологии, закрепленные стандартами. Продукты для богатых)

2. Взгляд в будущее — земледелие, точнее, система землепользования будущего, построенное на новой системе представлений о почвенных процессах, о системе питания растений, о продукционном процессе растений и пр. (Здоровые почвы. Здоровые продукты для всех).

Александр Харченко поставил перед конференцией вопрос: какой вектор мы выберем? С точки зрения докладчика, органическое земледелие (ретро земледелие в терминологии докладчика) — это не агротехнологический прорыв, а наоборот, остановка развития (подробно см. Статью Анны Уманской «Органическое земледелие — очередная стратегия остановки развития»). Оно есть ложный вектор развития сельского хозяйства страны, хотя отдельные технологические решения имеют право быть использованы при создании Системы адаптивного биологизированного земледелия, разработкой которого занимается агрокомитет Национальной технологической палаты и формирующаяся при нем агротехнологическая Ассоциация.

Также перед замминистра Е.В. Громыко был поднят вопрос об упрощении ввода в сельскохозяйственный оборот микробных удобрений на основе ЭМ-микроорганизмов. Однако этому препятствует действующее законодательство. Так, согласно существующего ФЗ, в российской практике, они должны быть внесены в «Список пестицидов и агрохимикатов», хотя таковыми не являются по определению. Сегодня, чтобы зарегистрировать новый биопрепарат для растениеводства как микробное удобрение, фирме-изготовителю требуется заплатить 3 млн рублей, в то время как регистрация такого же препарата для животноводства как БАДа (биологически активной добавки) стоит в 20 раз дешевле. В процессе регистрации биопрепаратов для растениеводства проводится дорогостоящая экспертиза, разработанная для введения в оборот химических пестицидов. Это крайне затрудняет внедрение передовых отечественных разработок в этой области. На западе процедура их введения в сельхозоборот очень проста. Предложено вывести эти препараты за пределы существующего «Списка пестицидов», а также ввести отдельный «Список препаратов для органического и/или биологизированного земледелия», как в других странах.

* * *

Сессия «Инновационные технологии в сельском хозяйстве. Успешные практики в зонах рискованного земледелия»

Вторая часть научно-практической конференции была посвящена инновационным технологиям в сельском хозяйстве, а именно — успешным практикам их применения в зонах рискованного земледелия.

О безальтернативности перехода России к Сберегающему земледелию — системе прямого посева

Яркое выступление крымского фермера Александра Павловича Суслова (КФХ «Сахалин»), в котором он показал возможность получения высокой рентабельности растениеводства (200% и более) при внедрении системы прямого посева, убедило участников конференции в необходимости перехода на данную технологию. Хозяйство Александра Суслова одним из первых в Республике Крым перешло к технологиям сберегающего земледелия и добилось впечатляющих экономических показателей: рентабельность на зерновых колосовых не менее 200%, а на нуте — не менее 600% и т.д.

Фильм о необходимости внедрения системы прямого посева, сохраняющей почвенный покров. Результат пыльных бурь в Крыму. Самодельная скоростная (20 км/час) сеялка для прямого посева (фермерское хозяйство А.П.Суслова «Сахалин», Сакский район, Республика Крым).

Но самое главное — порог окупаемости, который достигается на полях Суслова — всего 8 центнеров с гектара, тогда как у соседей, работающих по старинке — 25 ц/га. При этом такие показатели достигнуты в самом засушливом районе Крыма. Несколько лет назад по соседству с КФХ «Сахалин» освободилась земля, которую 6 лет пыталась освоить крупная американская агротехнологическая фирма. Но земля оказалась сложной для земледелия — тонкий пласт почвы на известняковой подложке. Из такого известняка в Крыму построено большинство сельских домов. У американцев ничего не получилось — за шесть лет хозяйствования выйти на уровень безубыточности они так и не смогли. Суслов взялся попробовать. Теперь на этих новых землях КФХ «Сахалин» получает свои стандартные показатели по урожайности, которые являются лучшими в районе. Урожайность ячменя в 46 ц/га на проблемных полях, по утверждению А.П. Суслова, удалось получить за счёт сочетания системы прямого посева и отечественных сложных микробных удобрений серии «СТИМИКС».

Рис. 15. Схема подбора и организация движения техники на поле в системе Controlled Traffic Farmin

Практическим опытом применения технологий сберегающего земледелия с участниками конференции поделились ученые и практики из Саратовской, Саратовской, Самарской областей, Республики Крым, Алтайского края, Республики Башкортостан в обсуждении, которое продолжалось и после окончания заседания.

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Вопрос восстановление плодородия

Вопрос плодородия почв — одна из самых обсуждаемых тем в сельском хозяйстве. Однако, чаще всего, он рассматривается только в агрохимическом контексте: много или мало сельхозпроизводитель вносит минеральных удобрений на гектар пашни.

Совершенно неиспользуемым ресурсом повышения плодородия почв является тема, рассматриваемая в данной сессии.

В центре внимания второй сессии оказался существенный ресурс повышения плодородия почв, который по непонятным причинам оказался за пределами внимания российских аграриев и руководителей отрасли.

При разговоре о плодородии почв мы, чаще всего, используем старое гостированное ещё при СССР определение:

плодородие почвы — способность почвы удовлетворять потребность растений в элементах питания, влаге и воздухе, а также обеспечивать условия для их нормальной жизнедеятельности [ГОСТ 27 593−88].

Основными вопросами для обсуждения стали проблемы эрозии и уплотнения почвы. Уплотнение почвы является важным фактором снижения почвенного плодородия. Как известно, плодородие почвы в России постепенно уничтожается, в том числе и за счет переуплотнение почв и плужной подошвы, которая формируется после прохода по полям тяжелых колесных тракторов и транспортной техники. При этом, как выяснилось в результате многолетних исследований, плужная подошва при биологической деградации почвы естественным путем не разрушается, во многих случаях сохраняясь с советских времен. Специалисты считают, что доля деградированных и уплотненных полей в России превышает 80%. Урожайность на таких полях снижается до 30% и более (Подробное рассмотрение данной темы смотрите в статье Владимира Астафьева «Уплотнение почв против органического земледелия»).

Рис. 13. Изменение структуры почвы при уплотнении

Более половины урожая сегодня формируется за счет накопленного столетиями потенциала плодородия почв, следствием чего является их истощение, деградация и в конечном итоге — выход из оборота. Эродированные земли уже достигли 60% от площади всех сельхозугодий, и эта площадь ежегодно увеличивается на 500 тыс. га.

Таблица 3. Недобор урожая при уплотнении почв тракторами (из презентации З.А. Гождаева, ВИМ)

Трактор

Давление кПа, при тяговой нагрузке на крюке Р, о =0

Осадка уплотнения, см

Кратность

уплотнения

Недобор

урожая,

%

Коэффициент вариации

МТЗ — 8о

120

5,5

1

9,о

8о, 8

ЮМЗ

150

6,2

2−3

14,1

66,5

4−5

19,8

50,0

ДТ-75

98

4,5

1

8,2

36,2

Т-150К

180

7,5

2−3

23,3

35,4

4−5

30,3

39,2

К-701

200

8,3

1

17,2

41,4

К-744

230

9,2

4−5

35,1

28,6

При обсуждении данной проблемы доктор технических наук, профессор, заместитель директора по инновационной и внедренческой деятельности ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ» З.А. Гождаев отметил необходимость создания экологически безопасных и всесезонных машинных технологий сельскохозяйственного производства и снижения переуплотнения почвы.

При этом, как отметили выступающие, во многих странах данные технологии уже давно применяются на практике. Так, на сегодняшний день одним из эффективных инструментов борьбы с переуплотнением почвы, является технология прямого посева с согласованным проездом техники по полю (Controlled Traffic Farming). В 80-х годах это направление, обозначалось русским термином — движение техники по технологической колее. Возможности GPS-навигации, которые появились в последние годы и обозначаются термином «параллельное вождение» (в рамках системы «точного земледелия») делают эту технологию доступной для внедрения для всех сельхозпроизводителей страны.

Controlled traffic farming (CTF) — это система возделывания полей таким образом, что специально созданная колея является фиксированной и необрабатываемой частью поля.

Немецкий фильм по организации системы Controlled Traffic Farming с русскими субтитрами

Основные требования к системе CTF

1. Равная ширина дорожек

2. Точная система управления / позиционирования

3. Подходящая рабочая ширина захвата всех машин и агрегатов

Рис. 16. Рост урожайности при переходе к CTF по сравнению с полями с неконтролируемым движением техники (из презентации Марка Додда, США)

Потенциал роста урожайности сельскохозяйственных культур, согласно зарубежных исследований:

Рис. 17. Выбор соответствующей ширины захвата (из презентации Председателя Комитета АПК ассоциации европейского бизнеса Дирка Зеелига)

Об особенностях производства сельхозмашин для данной технологии участникам конференции рассказали технолог компании Horsch Кристоф Фотт, заместитель генерального директора ООО КЛААС Восток, Председатель Комитета АПК ассоциации европейского бизнеса Дирк Зеелиг, практическим опытом прямого посева с согласованным проездом техники в США поделились Марк Додд, и Майкл Сноу.

Как отметили участники конференции, одной из основных проблем для развития данной технологии в России является отсутствие необходимых знаний для подбора комплекса унифицированных по ширине захвата сельскохозяйственных машин для создания системы.

Не случайно одной из самых оживленных стала дискуссия, также посвященная вопросам организации производства в России техники для технологии прямого посева с согласованным проездом техники по полю и необходимым мерам государственной поддержки.

В дискуссии приняли участие замминистра сельского хозяйства РФ Е.В. Громыко, заместитель генерального директора АО «Росагролизинг» Н.А. Зудина, координатор по работе со странами Евразийского Экономического Союза Ассоциации производителей сельхозтехники Германии VDMA М.И. Мизин, представители российских и зарубежных сельхозмашиностроительных предприятий.

Подготовлено решение конференции, целью которого являются принятие мер для более эффективного внедрения данных инновационных технологий в России.