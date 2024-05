Доклад разведки США, легший в основу серии слушаний Конгресса США по вопросу вмешательства России в выборы главы Белого дома, получил почти канонический статус, не позволяющий относиться с какой-либо критикой как к самим авторам, так и к их заключениям. Есть тем не менее одна серьезная проблема с ним — предположительно исчерпывающая оценка причастности Москвы к вмешательству в выборы в США является далеко не тем, чем ее хотели выставить, пишет Скотт Риттер в статье для The American Conservative.

Прежде всего, отмечает автор, бросается в глаза то, что доклад, опубликованный 6 января Управлением национальной разведки США под заголовком «Оценка деятельности и намерений России в недавних выборах в США» (Assessing Russian Activities and Intentions in Recent U.S. Elections), не имел на своем титульном листе пометки «This is an IC-Coordinated Assessment». Такая формулировка означала бы, что документ подготовлен в координации с представителями всего разведывательного сообщества США.

Более того, на документе не указаны ни идентификационный номер, который бы обозначал, под чьим руководством он составлен, ни имя соответствующего сотрудника разведки или ведомства. Также нельзя сказать, что доклад о России стал продуктом совместной работы ЦРУ, АНБ и ФБР. Так, хотя сотрудники этих ведомств и участвовали в его подготовке, они входили в состав отдельной и секретной группы специального назначения, действующей под прямым руководством директора ЦРУ. Таким образом, уже одного отсутствия указания на авторов достаточно, чтобы бросить тень на достоверность приведенных в документе выводов и материалов.

Более того, вызывает сомнение и источник информации о вмешательстве России в выборы. Летом 2015 года британское разведывательное агентство Правительственный коммуникационный штаб, занимающийся мониторингом коммуникаций и сигналов, представляющих разведывательный интерес, сообщило о вспышке фишинговых атак против лиц и компаний США, передав соответствующие данные своим коллегам в АНБ. Одной из целей этих атак стал Национальной комитет Демократической партии (НКДП), на компьютерах которого были обнаружены якобы российские вредоносные программы.

Затем в апреле 2016 года НКДП заявил, что стал жертвой еще одной кибератаки, после чего он обратился к частной компании Crowdstrike, несмотря на то, что ФБР уже занималось расследованием прошлых вмешательств. Компания пришла к выводу, что серверы НКДП подверглись хакерской атаке. Она, по мнению аналитиков компании, исходила из российского ГРУ. Вместо того чтобы скоординировать свои действия с ФБР, предоставить ведомству оборудование для проверки, представители НКДП сразу же обратились в The Washington Post, передав изданию заключение Crowdstrike. Среди переданной информации было и заключение о том, что за вмешательством стояла Россия.

Вывод о причастности России, сделанный Crowdstrike, пришелся кстати, когда в июле 2016 года, накануне съезда НКДП, на котором Хиллари Клинтон должна была быть назначена в качестве основного кандидата от Демократической партии, сайт WikiLeaks опубликовал пакет электронных писем НКДП, ударивший по репутации партии и предвыборной кампании бывшей первой леди США. И несмотря на то, что создатель ресурса Джулиан Ассандж заявил, что переписка была получена не от России, предвыборный штаб Клинтон сразу сообщил об обратном.

Затем, согласно The Washington Post, приблизительно в этот же период директор ЦРУ Джон Бреннан получил доступ к докладу разведывательной службы одного из иностранных государств, в котором указывалось, что лично президент России Владимир Путин отдал приказ в отношении выборов в США — добиться поражения Клинтон и помочь Трампу стать главой Белого дома. Об этом докладе было сообщено Бараку Обаме. Взрывной характер этого документа послужил катализатором для проведения расследования разведывательного сообщества о вмешательстве России в выборной процесс в США.

Тем не менее проблема в том, что в нем не участвовало все разведывательное сообщество США, а лишь — как отметили в The Washington Post — группа специального назначения, составленная из нескольких десятков аналитиков из ЦРУ, АНБ и ФБР, специально выбранных директором ЦРУ. Они были помещены в штаб-квартире ведомства в помещение, которое «функционировало как герметичный контейнер».

В результате получилось, что близкий круг аналитиков действовал в полной изоляции от остального разведывательного сообщества на предпосылке, что Путин лично дал указание вмешиваться в выборы в США. Эта установка никогда не подвергалась сомнению, несмотря на то, что информация была получена из единственного доклада разведки иностранного государства. Группа же Бреннана принимала самое активное участие в подготовке доклада для президента Барака Обамы. Составленный ими документ лишь укрепил убежденность властей США в причастности России к хакерской атаке.

На фоне развивающейся вокруг докладов разведки ситуации стоит вспомнить о докладе разведки США в отношении Ирака, подготовленном в 2002 году и вошедшем, возможно, в историю как один из наиболее вопиющих провалов в истории страны. Тогда разведка США допустила просчет в отношении наличия у Ирака оружия массового поражения. После того провала было принято решение создать Управление директора национальной разведки. Оно должно было способствовать свободному перемещению информации между разведывательными ведомствами. Такие меры принимались, чтобы впредь избежать просчетов в анализе данных. Результатом работы управления стал ряд рекомендаций в отношении построения работы разведывательных служб США.

Тем не менее усвоенные на провале с Ираком уроки были проигнорированы, когда дело зашло о подготовке доклада о России. Так, своим решением создать специальную группу для расследования вмешательства России Бреннан сделал так, что в его докладе не могли быть использованы данные и аналитический потенциал всего разведывательного сообщества. Более того, положившись на единственный иностранный источник, Бреннан и его группа совершили ту же ошибку, как и перед войной в Ираке, когда оценка угрозы со стороны Багдада основывалась на фундаментально ненадежных сведениях. Заявление же о том, что он не мог раскрыть полученную от этого источника информацию, поскольку она слишком чувствительная, также не выдерживает никакой критики.

Таким образом, когда Трамп выступает с критикой разведывательных служб или заявляет о том, что никто не знает, вмешивалась ли Россия в выборы или нет, за его словами есть определенная логика.