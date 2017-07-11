Батарейки и ртутьсодержащие лампы, которые есть в каждом доме, относятся к отходам первого и второго класса опасности. О том, что выкидывать их вместе со всем мусором нельзя, знают даже школьники. Но жители продолжают отправлять опасные отходы в обычные мусорные баки. И дело не в незнании или в неготовности класть батарейки и лампы в отдельные контейнеры, а в отсутствии элементарной инфраструктуры, уверены представители общественных организаций. Корреспондент ИА REGNUM выяснил, как эту проблему можно решить в Воронеже и что этому может помешать.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Контейнеры для раздельного сбора мусора

Маленькие, но опасные

Чаще всего в квартирах обычных горожан можно встретить два предмета, которые относятся к I и II классам опасности: ртутьсодержащие лампы и батарейки. Несмотря на то, что вред вторых давно доказан — при попадании в землю маленькая батарейка способна загрязнить тяжелыми металлами до 20 квадратных метров почвы, а при попадании в воду до 400 литров воды, — сбор батареек никак не регламентирован.

В этой ситуации регионы выкручиваются, как могут. К примеру, в 2016 году в Воронежской области в очередной раз провели акцию «Декада сбора вторичных материальных ресурсов». Согласно докладу «О состоянии окружающей среды на территории Воронежской области в 2016 году», который был подготовлен департаментом природных ресурсов и экологии региона, за десять дней жители области принесли более 12 тысяч батареек, что, конечно, ничтожно мало, но хоть что-то. Батарейки собирают и общественные организации. Но для того, чтобы организовать акцию, НКО нужно договориться со спонсорами, которые заберут батарейки, довезут их до Челябинска, где находится одно из предприятий, утилизирующие батарейки, и заплатят за утилизацию.

Кроме того, сейчас в Воронеже есть несколько компаний, которые имеют право на сбор опасных отходов (для этого нужно получить лицензию). Однако и они иногда делают достаточно долгие перерывы в приеме. Принимают батарейки, например, в библиотеке имени Никитина, управах города, некоторых крупных магазинах. Но совсем недавно появилась информация — в большинстве организаций сбор прекращен. Причиной стало то, что предприятие в Челябинске получает новую лицензию и временно остановило линию по утилизации.

Ситуация со сбором ртутьсодержащих лампочек немного лучше. Согласно постановлению правительства России № 681 от 3 сентября 2010 года, у жителей многоквартирных домов их обязаны принимать управляющие компании. В других случаях этим должны заниматься органы местного самоуправления. Но зачастую жители не знают об этой обязанности УК, а сами компании держат эту информацию чуть ли не в строжайшем секрете.

В 2016 году эксперты ОНФ попытались поднять вопрос об ответственности УК и местных властей и предложили обязать УК вывешивать эту информацию в подъездах, а чиновников — на своих сайтах.

«Обязанность управляющих компаний по информированию жильцов подответственных им домов о порядке сбора и утилизации ртутьсодержащих ламп необходимо прописать в разрабатываемых правительством РФ правилах обращения с отходами в части осветительных устройств. Эта информация должна размещаться на стендах возле подъездов, где обязательно должны быть указаны места сбора опасных отходов. Госжилинспекция, в свою очередь, должна тщательно следить за тем, как УК работают в этом направлении», — сообщала тогда активист ОНФ из Брянска Светлана Калинина.

Пока же в подъездах так и не появилось информации о том, куда можно принести лампочки.

«Пойди, найди, отнеси»

Получить информацию о том, где можно сдать ртутьсодержащие лампы, достаточно трудно. В некоторых случаях сами представители УК не знают о том, что организация обязана это делать, и честно отвечают, что сбор лампочек не ведется. Так, из девяти управляющих компаний, в которые обратился корреспондент ИА REGNUM, в пяти ответили, что ртутьсодержащие лампы не принимаются. В двух УК сказали, что принимают, и даже назвали адрес, куда можно принести опасные отходы. В одной компании предложили связаться с электриком, еще в одной — попросили позвонить через 10 дней.

По мнению воронежских активистов, проблему усугубляет то, что проверить, ведется ли сбор, а если ведется, то что потом происходит с этими лампами, — достаточно сложно. К этому привел призыв «не кошмарить бизнес». Как итог — компаниям легче не исполнять свои обязательства. В этой ситуации остается один выход: сами жильцы могут написать жалобу, которая может стать основанием для проверки, считают активисты воронежской региональной общественной организации «Центр экологической политики».

«Проверки коммерческих организаций сейчас в принципе не приветствуются, но если будет жалоба, то тогда с разрешения прокуратуры у управляющей компании проверят документацию, узнают, куда передают лампочки, как это делают. Если организация просто накапливает лампочки и куда-то выбрасывает, то понятно, что у них не будет никаких документов. Здесь уже административная ответственность, которая касается и самой организации, и должностных лиц. Жители должны подключаться, потому что УК обязаны это делать, но просто так проверить, как они это делают, очень сложно», — рассказали в НКО.

Обращаться можно напрямую в «Центр экологической политики». Активисты сотрудничают с органами власти и готовы добиваться проверки той или иной УК.

«Должно быть так же удобно, как выбросить мусор»

Между тем другие общественники предлагают свой вариант решения проблемы. Так, сейчас департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области рассматривает проект «Экобокс», который предприниматели из Подмосковья реализуют уже в нескольких регионах.

Проект представили еще в июне 2017 года. Активисты предлагают установить в области не менее 300 специальных контейнеров для сбора опасных отходов. Каждый из них вмещает чуть менее десяти килограммов батареек. Проект обсуждался с руководителем департамента природных ресурсов Александром Карякиным и заместителем председателя правительства Воронежской области Максимом Увайдовым. Причем региональные власти заявили, что проект интересен области.

Но вот управляющим компаниям, которые формально подходят к сбору ламп, идея вряд ли понравится. Для них обслуживание каждого контейнера обойдется примерно в 5 тысяч рублей в месяц. При этом для честных УК установка контейнера — вполне реальное решение проблемы и даже возможность если не сэкономить, то точно зафиксировать эту статью расходов, а для тех компаний, которые никогда не задумывались об этой обязанности, — только лишняя трата денег.

«По постановлению правительства управляющие компании обязаны принимать ртутьсодержащие лампы, — рассказывает директор по развитию проекта «Экобокс» Никита Захаров. — Но управляющие компании об этом не говорят жителям. Почему? Потому что люди уже готовы к раздельному сбору, и если сказать об этой возможности, то люди начнут приносить. Для УК по деньгам это будет космос. Наш проект позволяет эту статью расходов зафиксировать, что очень важно для УК. И делать это не формально, потому что нам все равно, сколько отходов будет накоплено, мы все равно все заберем».

Проект создан при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Сейчас он уже работает в 12 российских регионах. Всего установлено 2,5 тысячи контейнеров, но, по словам Никиты Захарова, это — капля в море. Для того чтобы появилась система сбора и утилизации опасных отходов, необходимо, чтобы контейнер стоял на каждой мусорной площадке. Правильно избавиться от батареек и ламп должно быть так же удобно, как и выбросить мусор.

«Наша задача создать систему, потому что никто кроме нас этой проблемой серьезно не занимался, а проблема уже давно назрела. Приказать УК никто не может, но есть законодательство, в котором можно указать требования по раздельному сбору мусора. На федеральном уровне у нас есть требование собирать ртутные лампы и отвозить их на утилизацию. Про батарейки ничего не сказано. В Воронеже, насколько я знаю, это не так сильно детализировано, но можно прописать необходимость утилизации батареек», — говорит Никита Захаров.

Важная часть — утилизация батареек, именно ее берут на себя предприниматели. Опасные отходы не надо будет везти в Челябинск, так как производство находится в Московской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Воронеже фактически только начинает внедряться раздельный сбор мусора — на весь миллионный город приходится всего 800 контейнеров для сбора пластика.

В середине мая в городе прошла выставка «Ноль отходов», организованная движением Гринпис. До открытия выставки активисты встретились с представителями воронежского правительства и предложили зафиксировать в региональном законодательстве планы по постоянному увеличению количества контейнеров для раздельного сбора мусора.

Впрочем, как показывает практика, появление контейнера — еще не все, что должно делаться для внедрения культуры раздельного сбора мусора: прежде всего, настаивают активисты, нужна социальная реклама, объясняющая, почему бумагу, пластик и стекло нужно собирать отдельно.