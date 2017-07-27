Неожиданный визит американцев в Анкару





Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Беженцы вернутся из Греции обратно в Турцию

Согласно новости в турецкой газете Hürriyet, 1253 беженца, незаконно переправившихся в Грецию по Эгейскому морю, возвратили обратно на турецкие земли. Еще 5 тыс. скитальцев вернутся в Турцию в ближайшее время. Согласно докладу комиссии ЕС, после вступления соглашения в силу страны ЕС приняли 6254 беженца из Турции.

Катар не будет закрывать турецкую военную базу

Министр иностранных дел Катара Мухаммед бин Абдуррахман Ал Сани в своем первом заявлении, сделанном по окончанию срока ультиматума в адрес Дохи, назвал блокаду со стороны других стран «открытой агрессией и оскорблением». Ал Сани призвал к совместному диалогу для разрешения кризиса. В отношении требования стран Персидского залива закрыть военную базу Турции в Катаре, Ал Сани заявил, что «сотрудничество с Турцией не должно становиться проблемой для стран Персидского залива… Я не вижу никаких причин для этого. Мы не допустим вмешательства в наши внутренние дела. В наших интересах строить здоровые конструктивные отношения с Ираном». Он также добавил, что несмотря на блокаду Катар гарантирует проведение Чемпионата мира по футболу-2022.

U.S. Navy Турецкие солдаты

Большой интерес к «Маршу Справедливости»

«Марш Справедливости», следующий из Анкары в Стамбул, был начат председателем Республиканско-народной партии Кемалем Кылычдароглу 15 июня после задержания с предъявлением наказания на срок 25 лет лишения свободы для депутата от РНП в Стамбуле Эниса Бербероглу. Десятки тысяч людей продолжают маршировать по дороге, соединяющей Анкару со Стамбулом. Всего «Марш» планирует продолжаться 25−26 дней.

Председатель РНП Кылычдароглу пообщался с журналистами канала Habertürk в конце 15 дня Марша. «Справедливости больше нет. Людьми управляют с помощью шантажа и запугивания. У вас в руках есть козырь, тут прокурор, тут судья. Прокуроры и судьи и так все ваши. Берете и судите. Что будет дальше? Мы отступим? Они совершили запланированный государственный переворот. И теперь в центр всего поставили этот переворот. Я говорил о том, что путч был подконтролен власти еще задолго до референдума», — отметил Кылычдароглу.

«Марш Справедливости» вызвал гнев у правящего крыла. Впервые за долгое время власть не нашла поддержки от народа против действий оппозиции и напряглась от использования слова «справедливость». Панические настроения властей отражают как министры, так и проправительственные медиа.

«Вы маршируете в поддержку террористов и их сторонников», — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а всех, поддерживающих приговоренного к заключению за «измену родине» депутата РНП Эниса Бербероглу, назвал «преднамеренными соучастниками преступления». Сразу после этих жестких заявлений в выступающих в поддержку властей СМИ увеличилось количество сообщений с угрозами. Некоторые проправительственные журналисты пригрозили напасть на участников шествия и убить Кылычадоглу. Через несколько дней была предпринята попытка атаки на марширующих. Сотрудники полиции провели операцию по захвату человека, планирующего подобное нападение. Во время обыска в его автомобиле были обнаружены флаги правящей Партии справедливости и развития. Первые данные, полученные из полицейских источников, говорят о том, что задержанный принадлежит к ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Kremlin.ru Реджеп Тайип Эрдоган

Меркель выступила против вступления Турции в ЕС

Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз представили свои предвыборные программы в Берлине. В программе обозначился протест против вступления Турции в Евросоюз: «Мы отвергаем полное членство Турции в ЕС». За три месяца до выборов в бундестаг Германии канцлер и лидер братской партии Зеехофер представили свои предвыборные программы. Меркель, подчеркивая экономическое и стратегическое значение Анкары, выступила против ее вступления в ЕС.

Европарламент согласился приостановить переговоры с Турцией

Резолюция о приостановке переговоров с Анкарой была одобрена Европарламентом после голосования, во время которого 477 участников ответили «да». Проект резолюции, принадлежащий докладчику по Турции, голландскому парламентеру Кати Пири, был принят. Тем самым впервые со времени начала переговоров с Турцией был сделан призыв к приостановке переговоров.

Неожиданный визит американцев в Анкару

Специальный представитель США по вопросам борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Бретт Макгерк прибыл в Анкару для установления контактов. По информации из дипломатических источников Reuters, в Анкаре Макгерк встретился с министром иностранных дел. Источники сообщают, что Макгерк также принял участие в переговорах Генштаба на техническом уровне. Перед поездкой в Анкару Макгерк в своем профиле в Твиттер отметил, что в среду и четверг во время встреч в Сирии он пообщался с местными партнерами по вопросам борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Макгерк встретился также с членами Гражданской администрации Ракки, которая взяла на себя управление городом после его освобождения от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Институт имени Юнуса Эмре будет передан в руки президента

По данным газеты Birgün, Институт имени Юнуса Эмре, открывший центры турецкой культуры в разных точках мира, в том числе и в Москве, меняет свое учредительское законодательство. Согласно проекту, управление будет назначаться непосредственно Эрдоганом и каждому будет выдан «служебный паспорт». Основанный в 2007 Институт Юнуса Эмре, задуманный как свободный от всяческих политических сил, переходит в подчинение президента, становясь государственным учреждением. Попечительский совет и членов правления будет назначать президент Турции. Персоналу института, «лоббируемому ПСР», для поездок заграницу вместо зеленого или дипломатического будет выдан паспорт с печатью «служебный».

Интерпол закрыл Турции доступ к базе данных

Турция за короткий срок после попытки переворота 15 июля 2016 года отметила в системе Международной организации уголовной полиции (Интерпол) 60 тысяч человек. Однако Интерпол в связи с чрезмерным количеством направлений вынес на повестку дня «вопрос доверия» к Турции и приостановил доступ к базе. База данных Интерпола, которая записывает паспортные данные разыскиваемых лиц, также известна как İnterpol GBT. С помощью этой базы из любой точки планеты можно по номеру паспорта вычислить «нелегалов» и их местонахождение. Но в связи с незаконными операциями, начавшимися в Турции после 15 июля, Интерпол запретил Анкаре доступ к базе. Причиной был назван ввод Турцией в систему 60 тысяч разыскиваемых выехавших за границу человек.

Коротко, но важно

На юго-востоке Турции в городе Адыяман была найдена 4 метровая мозаика 5 века н.э. Мозаика раннего римского периода с фигурами животных, которой, как предполагается, может быть 1500 лет, была найдена фермерами. Специалист по греческим надписям профессор Афинского университета доктор София Анезири расшифровала написанное на мозаике: «В эти священные дни в честь Святой Мараны на этой земле была построена церковь».

Режим чрезвычайного положения, начавшийся в Турции после попытки госпереворота 15 июля 2016 года, продлится еще на 3 месяца. Таким образом, длительность режима ЧП достигнет 15 месяцев.

Как сообщает газета Die Welt, Национальная разведывательная организация Турции (MİT) собирает данные о немецких политиках и ведет слежку за экспертами в области внутренней, внешней и оборонительной политики.

НАТО не приняла предложение Турции. На саммите НАТО-2016 в Польше президент Эрдоган предложил провести съезд НАТО-2018 в Турции. Однако НАТО приняли решение встретиться в Брюсселе. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Репортер BBC World Джияр Гол был задержан в аэропорту Стамбула. Спустя пять часов под стражей он был выслан из страны. Гол рассказал, что после ареста его обыскали, допросили и выслали. Причиной же журналист назвал репортаж, который он сделал для канала BBC.

Каждую неделю в Турции появляются новости об очередном отравлении солдат. 10 военных из Эдирне были доставлены в больницу с подозрением на пищевое отравление.

Точка, к которой мы пришли за последние 10 лет… Турция стала первой в Европе по смертности от наркотических средств. Данные были представлены в отчете ООН на прошлой неделе.

Охота на ведьм в Анкаре, Кайсери и Конье: 152 задержания. В Анкаре, Кайсери и Конье была объявлена операция против предполагаемых членов движения Гюлена. 31 работник Университета Анкары, 100 пользователей программой ByLock из Кайсери и 21 офицер третьей Главной Военной базы в Конье были взяты под стражу.

Согласно недельному отчету Министерства внутренних дел Турции, примерно 7 человек в день арестовываются за публикации в социальных сетях. За последние 10 недель по этой причине было задержано 511 человек.

Президент Эрдоган, выступая перед началом саммита G20, заявил, что «Германия, не разрешая мне встречаться с турками, живущими на немецких территориях, совершает самоубийство». Комментируя происходящее на военной базе Инджирлик, а также запрет на встречу Эрдогана с проживающими в Германии турецкими гражданами, он отметил, что у него «нет проблем с канцлером Германии Ангелой Меркель».