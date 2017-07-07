Первые испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» в очередной раз отложены — теперь бросковые испытания планируется провести в конце 2017 года. Изначально этот этап работ над новейшей российской МБР планировался на 2016 год, однако сроки откладываются уже в третий раз. Это уже далеко не первый случай, когда запланированные сроки при разработке стратегически важных проектов в области оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России срываются. Почему же так происходит?

Иван Шилов ИА REGNUM Пусковая шахта

Без «Сармата» потенциал стратегических ядерных сил России может обвалиться вдвое

Перспективная тяжелая жидкостная МБР шахтного базирования РС-28 «Сармат» создаётся на замену широко известной МБР Р-36М2 «Воевода», несущей наибольшую полезную нагрузку в мире: до 10 боеголовок индивидуального наведения, мощностью 800 килотонн в тротиловом эквиваленте каждая.

Подробнее о «Сармате»: «Сармат» — тяжеловес ядерного сдерживания

Однако проблема в том, что срок годности «Воевод», к сожалению, не бесконечен, более того он истекает совсем скоро — ракеты этого типа планируется сохранять на вооружении лишь до начала 2020-х годов. При этом ракеты Р-36М2 производились на «Южном Машиностроительном Заводе» в Днепропетровске — очевидно, что с учётом имеющихся на сегодняшний день российско-украинских отношений, даже закупка запчастей практически невозможна, о каком-то более глубоком сотрудничестве по теме МБР и говорить не приходится.

Mil.ru Р-36М2. Воевода

При этом по последним данным на боевом дежурстве находится примерно 46 МБР типа «Воевода», несущих в общей сложности 460 ядерных боеголовок. С учётом того, что по последним докладам, общее число стратегических ядерных боевых частей в Вооруженных силах России составляет 1796 единиц, то можно легко подсчитать, что доставку более 25% ядерных зарядов обеспечивают именно тяжелые МБР Р-36М2. При этом, учитывая заметно более высокую мощность боеголовок (более чем в 2−3 раза) «Воеводы», чем у других российских МБР и БРПЛ (баллистические ракеты подводных лодок), их общий вклад в российские силы ядерного сдерживания можно оценить и в 50%. Не стоит также забывать, что большая полезная нагрузка «Воеводы» позволяет применять и в разы большее количество ложных целей, «сбивающих с толку» вражеские системы противоракетной обороны.

Всё это показывает, сколь важно создать в обозримые сроки замену «Воеводе» — МБР «Сармат». С учётом важности проекта срыв сроков запланированных работ непозволительная роскошь, которая может на некоторые время сделать российские силы ядерного сдерживания вдвое слабее.

Сроки разработки военной техники в России часто называют для саморекламы

Задержки в разработке и принятии на вооружение того или иного типа вооружений уже перестают удивлять — это происходит столь часто, что и перечислить все примеры затруднительно. Возьмём тот же истребитель 5-ого поколения Т-50 ПАК ФА, который изначально должен был поступить на вооружение ВКС России ещё в 2016 году, притом что первый полёт прототип самолёта совершил в 2010 году. Теперь же, по последним заявлениям, первая партия серийных Т-50 поступит в армию лишь в 2019 году, и это будут лишь 6 машин (ранее планировалось получить 55 истребителей до 2020 года). На первый взгляд срывы сроков просто ужасающие. С другой стороны, разработка современного серийного истребителя 5-ого поколения за 6 лет — это практически невыполнимая задача. Тот же американский F-22 совершил первый полёт в 1990 году, а на эксплуатацию в ВВС США поступил через 15 лет — в 2005 году. Поэтому мы видим другую тенденцию — намеренное или же безрассудное обнародование (или же, что хуже, реальное планирование) нереалистичных сроков работ по тем или иным проектам. Если в странах, таких как США, где крупнейшие предприятия ВПК являются частными, такое поведение может быть обоснованным с коммерческой точки зрения (способ выиграть тендер, получить больше денег и т.п.), то в России с государственными предприятиями ОПК самореклама не должна влиять на решения. Тем не менее она практикуется очень нередко, приводя к срывам планов по перевооружению и завышенным ожиданиям. На деле же, намного правильнее составить реалистичный план и максимально придерживаться его.

Dmitry Zherdin T-50

Помимо «Сармата» и ПАК ФА, от неопределённости страдают и другие инновационные проекты, например, бронетехника нового поколения — танки Т-14 и боевые машины пехоты (БМП) Т-15 на базе тяжелой гусеничной платформы «Армата», БМП и БТР на базе средней гусеничной платформы «Курганец-25» и т. п.