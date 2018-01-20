



Gazetapolska.pl Обложка еженедельного консервативного польского журнала

Комментируя краткое посещение Варшавы президентом США Дональдом Трампом, прилетевшим в польскую столицу во второй половине 5 июля и во второй половине 6 июля улетевшего в Германию на встречу лидеров G20, немецкая радиостанция Deutschlandfunk окрестила его «увертюрой к саммиту», которая позволит «интерпретировать политические сигналы в Гамбурге». Термин «увертюра» имеет французское происхождение и означает чаще всего инструментальную оркестровую пьесу, которая служит вступлением к музыкальным произведениям. Как самостоятельная музыкальная форма она появилась в работах французского композитора Жана-Батиста Люлли и состояла из медленного вступления, затем быстрой фуги, иногда добавлялось медленное заключение.

Whitehouse.gov Дональд Трамп посетил Польшу с официальным визитом. 2017

В Варшаве американский президент продемонстрировал умение разыгрывать политическую увертюру, причем со вступлением он не медлил. Трамп провел переговоры со своим польским коллегой Анджеем Дудой и вместе с ним ответил на вопросы журналистов, после глава Белого дома посетил форум лидеров Троеморья и перед отлетом выступил на столичной площади Красинских перед местными политиками, варшавянами и свезенными со всех уголков Польши активистами правящей партии «Право и Справедливость» (PiS). В последнем случае — по общему мнению — президент США проявил хорошее знание истории принимающей его страны, умело сыграв на определенных чувствах поляков, бурно аплодировавших гостю. Но увертюра отыграна и наступает пора первого акта пьесы. Каким он будет? МИД Польши оценивает итоги заезда Трампа в Варшаву осторожно.

В официальном сообщении внешнеполитического ведомства говорится, что «министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский присутствовал на встрече президентов Польши Анджея Дуды и США Дональда Трампа в Королевском замке в Варшаве. В ходе беседы президенты обсудили двусторонние проекты в области безопасности и видения дальнейшего укрепления Североатлантического альянса… «В дополнение к безопасности другим возможным элементом сотрудничества польско-американского и американо-регионального является экономика, — сказал Ващиковский незадолго до встречи в Королевском замке. — Существует шанс, что в наш регион будет поставляться американский газ»… Анджей Дуда и Дональд Трамп… подчеркнули возрастающее значение сотрудничества в области энергетики. Они говорили также о возможностях участия американской стороны в модернизации польских вооруженных сил… «Строительство сильных региональных связей с участием США может быть ценным дополнением к нашему общему потенциалу», — отметил глава польской дипломатии, который участвовал вместе с президентами в саммите Троеморья».

Легкая модальность недействительности, которая сквозит в релизе МИД Польши, объяснима. Обозначенное польско-американское сотрудничество в оборонной и энергетической сферах пока выглядит как благие пожелания. Так, анонсированная польским министром обороны Антонием Мачеревичем закупка в США ракетных систем Patriot «в самой последней конфигурации» вызывает вопросы. Телеканал TVN24 констатирует, что «из слов министра может сложиться впечатление, что подписанный меморандум является прорывом в некотором роде и финализирует переговоры, между тем переговоры еще не закончены», поскольку в документе «четко обозначено, что это всего лишь общие долгосрочные намерения американской стороны». Не все так просто и с поставками СПГ из США. Во время пресс-конференции Трамп «пошутил», что в будущем поднимет полякам цены на газ. «Я рад, что в прошлом месяце в Польшу прибыла первая поставка американского сжиженного природного газа. Я надеюсь, что мы доставим его больше, быть может только немного поднимем цены, но это трудно с таким переговорщиком», — сказал американский президент, указывая на Дуду.

Courtesy of U.S. Army Ракеты Patriot

Но при всем при том, замечает Европейский Центр Карнеги, «будущее Польши все же находится в ЕС, в то время как Соединенные Штаты — это гарант безопасности Варшавы. Польская экономика, инвестиции и торговля неразрывно связаны с Европейским союзом». С учетом проекта ядра Евросоюза по созданию европейской оборонной промышленности, сможет ли теперь Варшава принять участие в нем, что помогло бы ей не только потратить свои злотые, но и заработать? Есть и другие аспекты, которые в перспективе могут всплыть на поверхность, ведь речь Трампа в Варшаве внимательно слушали и в Западной Европе. По мнению немецкой газеты Die Welt, в Брюсселе и Берлине воспринимают ее как «попытку разделить Европу». Президент США хочет усилить консервативное видение против преобразующей транснациональной и мультикультурной стратегии континентальной Западной Европы во главе с Германией, считает издание, выставляя Восточную Европу гарантом и хранителем классических европейских ценностей: свободы, нации, христианства, семьи.

Это важно и для России. С одной стороны, перечисленные «классические европейские ценности» понятны и разделяемы как российским обществом, так и российскими властями. С другой стороны, обращают на себя внимание следующие слова Трампа, прозвучавшие на площади Красинских: «Мы призываем Россию прекратить свои дестабилизирующие действия на Украине и в других странах, а также поддержку враждебных режимов, включая Сирию и Иран. И вместо этого присоединиться к сообществу ответственных стран в нашей борьбе против общих врагов и в защите самой цивилизации». Однако наличие «враждебного режима» в Дамаске не мешает американским и российским военным договариваться на сирийской земле о борьбе с «общим врагом», террористами различных мастей, начиная с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Складывается впечатление, что и Иран — не последняя остановка для Вашингтона. Если новая администрация США подразумевает иные цели, принципиальное согласие Москвы с которыми переведет Россию в разряд «сообщества ответственных стран» и после чего российские действия, никак не меняясь, мгновенно из «дестабилизирующих» превратятся в «стабилизирующие», то хотелось бы узнать, о чем идет речь. В том числе это важно и для Польши, которая тогда вынужденно окажется партнером Москвы, в частности на украинском направлении.