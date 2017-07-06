Соло Трампа в Варшаве удалось на славу. Еще бы — сам «кардинал Ришелье» сказал Бонасье, что вместе они сила, и что свою европейскую ставку Вашингтон делает на Варшаву. Овации и аплодисменты. Кто-то украдкой утирает слезы умиления — «наконец-то», а кто-то бросает чепчик в воздух. Это именно то, что так долго хотели услышать поляки от Властелина западного мира:

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Польские власти рассматривают визит Трампа в Варшаву как «выражение растущей позиции Польши в регионе и в НАТО». Особо отмечается, что Трамп сначала встретится с главами Центральной и Восточной Европы, а только потом с лидерами «Большой двадцатки». «Это важное, даже символическое послание, которое также говорит о том, что Варшава является одним из центров дискуссии о политике безопасности», — цитируют польские СМИ главу канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского.

Они это и услышали. Как и про ракеты «Пэтриот», как и про поддержку проекта Межморья, как и про сердце и душу Европы. «Польша — это географическое сердце Европы. Польский народ — это олицетворение души Европы. Ваш народ — это великий народ. Ваш национальный дух — это дух великого и сильного народа» — зажигал Трамп на варшавской площади.

Что-то мне это до боли знакомое напомнило, и из архивов памяти выплыло бессмертное: «А что такое, товарищи, идея? Идея — это человеческая мысль, облеченная в логическую шахматную форму. Даже с ничтожными силами можно овладеть всей доской. Все зависит от каждого индивидуума в отдельности. Одни из вас играют хорошо, другие играют плохо. И никакие лекции не изменят этого соотношения сил. Если каждый из вас, братья, ежедневно, ежечасно не будет тренироваться в шашки! В шахматы!

Пойдем дальше. Знаете ли вы, что клуб «Четырех коней» может совершенно преобразить город Васюки? Я предлагаю: в Васюках надо устроить международный шахматный турнир! На турнир съедутся любители шахмат со всего мира. Сотни тысяч богатых иностранцев хлынут в Васюки!

Государству придется срочно построить железнодорожную магистраль и автостраду Москва-Васюки. Гостиницы-небоскребы для гостей, Дворец шахмат, где будет происходить турнир, сверхмощную радиостанцию, аэропорт «Большие Васюки», регулярное отправление самолетов во все концы света, включая Рио-де-Жанейро и Мельбурн.

Вы только представьте себе! А подумайте, что будет, когда турнир окончится и все гости уедут? Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш город. Столица автоматически переходит в Васюки. Васюки переименовываются в Нью-Москву, Москва — в Старые Васюки!

Шахматная мысль превратится в прикладную науку и изобретет способы междупланетного сообщения. Сообщения сделаются такими же легкими, как переезд из Рыбинска в Ярославль. В Васюках состоится первый в истории междупланетный шахматный турнир! Первый шахматный турнир между командами Васюков и Большой Медведицы закончится убедительной победой васюкинцев. Ура, товарищи!

Гроссмейстер сыграл Е-2 — Е-4…»

Трамп отличный шоумен, что он в очередной раз и доказал в Варшаве. Есть только один маленький пустячок, как в том анекдоте про воинскую часть, где внезапно, от переедания конины, умерла полковая собачка Жучка…

Whitehouse.gov Дональд Трамп посетил Польшу с официальным визитом. 2017

Конечно, в рамках создания нужного воздействия на просветленные его прибытием в столицу Польши мозги местной аудитории Трамп дежурно и уверенно, как мог, пообещал властям Польши военную и политическую поддержку в деле противостояния России, которая, по его мнению, ведет в Восточной Европе дестабилизирующую политику. Так же грамотно, как и саудитов, Трамп продавил Польшу на покупку восьми противоракетных комплексов «Пэтриот» на 7,5 млрд долларов. Громкие аплодисменты рабочих Детройта и Чикаго…

Только отвечая на вопрос о том, были ли в результате двусторонних переговоров достигнуты гарантии продления пребывания военных США в Польше, Трамп ремаркой обмолвился о том, что эта тема не поднималась: «Мы не говорили о гарантиях, мы не можем в настоящее время говорить о гарантиях». То есть президент США не считает важным вопрос о долгосрочном присутствии американских войск в Польше. Пустячок, стоит ли об этом говорить…

Трамп сделал все от него зависящее для того, чтобы вознести и так беспредельный польский гонор еще выше. И это ему удалось. Теперь можно не сомневаться, что на саммите «двадцатки» поляки будут сверху вниз смотреть на немцев. Еще бы — роль политического центра Европы во главе коалиции (восточного блока «Межморья») перешла к ним. Многовековая мечта поляков стать вровень и даже чуточку выше немцев наконец-то близка к осуществлению. В результате туманное после июньского саммита НАТО будущее Европы и трансатлантической солидарности сделалось еще более по-лондонски туманным.

Поэтому далеко не случайна истеричная реакция Меркель (в виде реплики о том, что она не будет посредником на переговорах Трампа и Путина) на происходящее — призрак возрождающейся Антанты из дурного для Германии сна превращается во все более приближающуюся реальность. Пока гонористые поляки под свои же собственные аплодисменты заглотили наживку довольного Трампа, который по полной программе еще раз полновесно ущучил госпожу канцлер, от выстраиваемого Германией последние двадцать лет Четвертого рейха потихоньку и на ее глазах откалывается его добрая половина. При том с полным ощущением того, что так и надо.

Пресс-служба Президента России Встреча Президента России Владимира Путина с Канцлером Германии Ангелой Меркель

Есть от чего потерять самообладание. Тут для Меркель и вопрос о необходимости выигрывать выборы становится вновь актуальным. Можно, конечно, вновь стать госпожой канцлер. Однако, может, этого не стоит делать, так как именно при следующей, скорее всего, кандидатуре проект Четвертого рейха накроется медным тазом. За это по головке в будущих немецких учебниках по истории не погладят. Чем ответит Меркель на демарш Трампа? Опоздала Германия к разделу «тапок». А еще ж в январе — феврале писали, предупреждали…

Если кому-то нужны сигналы о грядущей расстановке сил на саммите G20 — то вот они: Трамп не видит будущую Европу единой и делает для этого все, что от него зависит. А Варшава спокойно возглавляет процесс деления, будучи уверенной, как и в 1939 году, что за спиной Париж, Лондон и Вашингтон и что на ней свет клином сошелся. Отлично, парни… Чем быстрее вы начнете получать американский сжиженный газ, тем быстрее Германия попросит Россию о «Северном потоке — 2», 3 и так далее, по списку, который в Москве уже готов.

О том, что будет именно так, мы писали еще в далеком ноябре 2009 года в статье «Стальные скрепы Евразии»:

"Вся недолгая история существования Восточной Европы после распада социалистического блока в очередной раз показывает, что элиты этих стран — лимитрофы по определению и никогда не будут проводить самостоятельную внешнюю политику. В этой связи эти страны не могут быть равнозначными партнерами для России, к которым можно относиться с уважением. Следовательно, подход к ним должен быть исключительно потребительский, аналогично тому, как к ним относятся США.

В этой связи, в контексте снижения геополитического значения Восточной Европы, значение «Южного» и «Северного» потоков исключительно велико, т.к. поможет разрушить намечающиеся лимитрофные связки в треугольнике Беларусь — Польша — Украина. В этой связи можно даже предположить, что конечной целью «Северного потока» могло бы стать сразу несколько транзитных новшеств, которые бы существенно упорядочили геополитическую картину Восточной Европы.

Во-первых, прекращение транзита газа в Восточную Европу через территорию Беларуси и Польши, т. е. получение газа Беларусью исключительно в объеме внутренних нужд республики. Как следствие, во-вторых, Польша бы стала получать российский газ не через территорию Беларуси, а из Германии, т. е. сделало бы Польшу не транзитером, а конечным получателем российского газа. Такая схема получения Польшей российского газа способствовала бы более адекватному пониманию польской элитой геополитических и геоэкономических реалий современного мира.

В-третьих, соответственно, «Северный поток» позволит Германии стать не только конечным получателем российского газа, но и, по сути, главной страной-транзитером, что существенно усилит геополитическую связку России и Германии и послужит делу реального объединения Евразии в единый финансово-экономический организм. Аналогично «Северному потоку», «Южный» наведет такой же порядок с транзитом газа через Украину, транзитная значимость которой резко снизится и будет соответствовать реальному геополитическому весу Украины» .

За прошедшее время добавилось только одно новшество — американский сжиженный газ в Польшу. Значит, тем более «Южный» и «Северный» потоки будут построены — Россия и США делят газовый рынок Европы, как и саму Европу. Отсюда и «темная» история с Катаром и Саудовской Аравией — надо же чем-то занять горячих восточных парней. Катар понял ситуацию правильно, поэтому и предлагает Москве очень интересные варианты сотрудничества, не буду даже вдаваться в подробности, так все интересно… И как совершенно правильно в своих заметках пишет блогер Кот Мотя, поэтому и тапки ему будут теплые и красивые, с кроличьей опушкой…

Тем не менее, несмотря на весьма здравые и нужные в польской прессе восторги, появляются и неправильные и довольно злобные пасквили, весьма превратно оценивающие достижения американской демократии и геополитики:

«В Польше всё реже слышны антироссийские высказывания, а правящие политики перестали обвинять Москву в смоленской катастрофе, с тревогой отмечает журналист Яцек Жаковский. Шокирующий поворот официальной идеологии происходит прямо на глазах, считает автор. В своей статье («Польский вагон» вот-вот прицепят к «российскому поезду» в Gazeta Wyborcza — ИА REGNUM ) он предрёк отцепление «польского вагона», идущего на Запад, и присоединение его к поезду, движущемуся на Восток.

«Означает ли это явный переход от критики «российско-немецкого кондоминиума» к созданию «трамповско-путинского кондоминиума»? В этом мы убедимся в четверг, когда в Варшаву приедет Дональд Трамп, — подчёркивает он, — Если президент США — молча или напрямую — одобрит замещение в Польше и в Венгрии демократии западного типа электоральной системой путинского типа и одновременно поддержит Трёхморье, то есть блок постсоветских стран, выступающих против Запада, это будет означать возвращение США к ялтинской геополитике, то есть возрождение российской сферы влияния в Восточной Европе».

Кто бы мог подумать… Довольно показательно перед визитом в Гамбург Трамп поддержал проект Межморья во главе с Варшавой. Бинго! Кто еще хочет поговорить о проектах «единой Европы»? — «Огласите, пожалуйста, весь список…»

В заключение хотел бы отдать должное силе воли Трампа, когда он в образе грозного удава Каа не засмеялся во весь голос, произнося следующую тираду для местных бандерлогов: «Соединенные Штаты считают взаимодействие с НАТО критически важным для сдерживания конфликтов и предотвращения войны между великими державами». Что тут можно сказать? Всесильному Кардиналу никак не справиться с королевскими мушкетерами без подтанцовки в виде коллективного г-на Бонасье, ну, просто никак.

Хороша партитурка-то, как и исполнение…