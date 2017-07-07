5 июля на сайте Евростата опубликована информация об экономически неактивных людях в ЕС.

Цитата из к/ф «Несколько дней из жизни Обломова». Реж. Никита Михалков. СССР. 1979

По данным этого статистического ведомства, в 2016 году 89 млн человек в возрасте от 15 до 64 лет, проживающих в ЕС, были экономически неактивны, то есть не работали. Таким образом, более 27% населения ЕС в возрасте от 15 до 64 лет находится вне трудового рынка. Они не числятся ни работающими, ни безработными. В их число входят люди, которые либо обучаются, либо участвуют в тренингах (35% экономически неактивных людей), пенсионеры (15%), страдающие от тяжелой болезни или нетрудоспособные (16%), а также те, кто ухаживает за детьми или нетрудоспособными взрослыми (10%). В общей сложности, почти 8 из 10 неактивных людей (78%) не хочет работать.

Питер Брейгель Старший. Страна лентяев. 1567

Сообщается, доля экономически неактивных снижается в группах пропорционально уровню образования. Так почти половина (47%) людей с низким уровнем образования (не закончивших среднюю школу) в 2016 году не работали, в группе со средним образованием доля таких людей снизилась до 24%, а среди людей с высшим образованием неактивных было всего 12,5%.

Отмечается, что больше всего (35,1%) экономически пассивных людей живет в Италии, меньше всего — в Швеции (17,9%).

Ec.europa.eu Доля экономически неактивных людей в структуре населения стран Европы

Во всех странах ЕС неработающих женщин больше, чем мужчин, хотя это соотношение отличается от страны к стране.

Во многих регионах России, несмотря на низкие зарплаты и зачастую неквалифицированный труд из-за отсутствия современных рабочих мест, отношение к труду у людей иное.

Знатные люди страны Советов. Эскиз панно для павильона СССР на Всемирной выставке в Париже. 1937

По официальной статистике Росстата, численность экономически активного населения России в среднем за 2016 год составила 76,6 млн человек. Среди них 72,4 млн человек были заняты экономической деятельностью, а 4,2 млн человек не имели работы, но активно ее искали и были готовы приступить к работе (по международной классификации они относились к безработным).

Цитата из к/ф «Новые времена». Реж. Чарльз Чаплин. США. 1936

Согласно данным, опубликованным на сайте Минтруда РФ, в 2016 году в органы службы занятости было подано более 4 млн заявлений о содействии в поиске подходящей работы, из них трудоустроено более 2,5 млн человек.

Из реальной жизни мы знаем, что большая часть безработных, соглашающихся на низкооплачиваемую работу, и пенсионеров с весны до осени трудятся на своих «шести сотках», сажают и заготавливают на зиму картофель, морковь, капусту и свеклу, различные консервы и варенье, собирают, сушат и замораживают ягоды, фрукты, грибы, зелень и травы. Не случайно у нас в народе бытует расхожая мысль, что «отдых — это смена труда», и «что посеешь, то пожнешь».

Цитата из м/ф «Стрекоза и муравей». Реж. Николай Фёдоров. 1961. СССР

В России издавна неработающих и не желающих работать людей часто называли тунеядцами. Так, например, в декабре 2015 года ВЦИОМ провел опрос о том, как граждане России относятся к предложению принять Закон о тунеядстве. 45% опрошенных определили «тунеядство» как «неимение работы без уважительной причины и нежелание трудиться».

Леонид Гайдай. Фильм «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (1965). «Кто не работает, то ест! Учись, студент!»

Подводя итоги этого опроса, Алексей Фирсов, директор по коммуникациям ВЦИОМ, сказал, что в ценностной картине большинства населения человек призван работать: если он не работает в трудоспособном возрасте и состоянии, высок риск оказаться в области негативных оценок ˂…>. «Дело», «труд», «работа» — эти понятия оказываются базовыми в определении реперных точек национального самосознания.