Британское независимое исследовательское общественное объединение «Общество Генри Джексона» подготовило доклад, который может испортить отношения Лондона и Эр-Рияда.

К такому выводу приходит редактор отдела дипломатии британской The Guardian Патрик Уинтур (Patrick Wintour), отмечающий, что «отчет о результатах исследования, посвященного вопросам внешнего финансирования терроризма в Соединенном Королевстве, был подготовлен еще шесть месяцев назад. Однако привел чиновников Министерства внутренних дел в состояние такого ужаса, что они стали оказывать давление на премьер-министра, стараясь не допустить огласки документа».

«А вся проблема в том, — утверждает автор, — что спонсором номер один исламского экстремизма является Саудовская Аравия, стратегический партнер США на Ближнем Востоке. Обнародование данных может нарушить существующее положение в районе Персидского залива, именно поэтому и МИД тоже настроен «замолчать» доклад».

В работе специалистов «Общества Генри Джексона» открывается неприятная для политических деятелей Туманного Альбиона истина: «Саудовская Аравия спонсирует экспорт ваххабитского ислама в страны Запада с 60-х годов ХХ века, создавая, развивая и подпитывая мусульманские общины в Европе. В Великобритании это финансирование в основном принимало форму пожертвований мечетям и исламским образовательным учреждениям (медресе), в которые, в свою очередь, направлялись самые ярые пропагандисты экстремизма, проповедовавшие нормы салафизма и распространявшие литературу исламизма крайнего толка».

Эр-Рияд работал и «в обратную сторону», приглашая наиболее набожных и способных убеждать своими речами окружающих британских мусульман на курсы обучения и повышения квалификации на Аравийский полуостров, где их накачивали догмами «до полного отрешения от окружающего мира и комплексного ухода в мир, где правит Аллах». Так называемые независимые исламские школы в Великобритании на деле независимы только от одной стороны — англосаксонской, а вот с саудитами у них совсем другие отношения, в свете которых «британских независимых мусульман» правильнее было бы называть «проповедниками исламских идей в саудовской версии».

В докладе прямым текстом сообщается, что «Британия — одно из европейских государств, где проводники идеологии салафитов-ваххабитов наиболее одиозны, не стремятся особенно маскировать свою ненависть по отношению к «неверным». Эти деятели честно отрабатывают свои деньги, присылаемые им из Саудовской Аравии, но, похоже, что они настолько углубились в свою веру, что готовы воевать с любой идеологией бесплатно и беспрерывно».

«Безусловно, многие страны, раскинувшиеся вокруг Персидского залива — главным образом суннитские, но и шиитский Иран в том числе, — виновны в продвижении экстремизма. Но на вершине списка благодаря агрессивной политике распространения радикального ислама, вне всякого сомнения, следует разместить Саудовскую Аравию», — убежден Том Уилсон (Tom Wilson), сотрудник «Центра реагирования на радикализацию и проявления терроризма в обществе» (Centre for the Response to Radicalisation and Terrorism at the society) и руководитель команды, работавшей над составлением доклада. — В свете этого не может не вызывать как минимум ироничную улыбку заявление Эр-Рияда о том, что главным и единственным спонсором и проводником экстремизма и терроризма в регионе является Катар. Такие заявления не воспринимаются иначе как демонстрация обнаруженной в чужом глазу соринки, не обращая при этом внимания на бревно, торчащее в своем. Да, лидеры Саудовской Аравии вроде бы признали необходимость урезать финансирование экстремизма (происходящего, разумеется, без ведома и не по вине правящих кругов страны), но вместо этого размер материальной помощи ваххабитам чудесным образом увеличился».

По данным докладчиков, в 2007 году Саудовская Аравия потратила не менее 2 миллиардов долларов на пропаганду салафизма во всем мире. В 2015 году эта цифра удвоилась.

Применительно к Соединенному Королевству точную цифру финансовой поддержки из неопубликованного доклада Патрику Уинтуру извлечь не удалось. Однако он добыл другие характеристики, позволяющие судить о том, что забота саудитов о житье-бытье салафизма на территории Альбиона ширится и множится: в 2007 году в Англии, Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии функционировало 68 мечетей именно ваххабитской направленности. Семь лет спустя их было зафиксировано уже 110. А число тех, кто постоянно посещал эти храмы, составляло в 2014 году 44 994 человека. В докладе говорится, что наиболее известные проповедники ислама в Великобритании, такие как Абу Катада, Абу Хамза, Абдулла аль-Фейсал и Шейх Омар Бакри, принадлежат к экстремистской ветви ислама.

Составители доклада, отмечает The Guardian, ни в коем случае не хотят свести все к тому, что исламский экстремизм в Великобритании финансируется исключительно Саудовской Аравией. Указывают авторы и на то, что несколько радикализировавшихся мечетей спонсировались фондом Al-Muntada Trust, находящимся на полном содержании Катара. В частности, группа молодых валлийцев из Кардиффа, отправившаяся в Сирию воевать на стороне «Исламского государства» (организация, запрещенная в Российской Федерации — прим. ИА REGNUM ), была идеологически обработана в мечети Al-Manar, патронируемой названным выше фондом.

«Попытки нескольких (арабских) государств влиять на мусульманские общины в европейских странах, в частности, на группы лиц, исповедующих ислам в Великобритании, носят системный антизападный характер, направленный на формирование пренебрежительного отношения к либеральным ценностям», — заключают авторы доклада, которому, выдвигает предположение корреспондент The Guardian, похоже, так и не удастся увидеть свет.

Общество Генри Джексона (Henry Jackson Society) — независимое британское общественное объединение, основанное при Кембриджском университете в 2005 году. Названо в честь американского сенатора-демократа Генри Джексона. Цель — исследования различных аспектов международной политики Великобритании. Сегодня чаще его называют модным термином think tank, мозговой или аналитический центр.