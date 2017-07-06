



Иван Шилов ИА REGNUM

Расчеты президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на то, что после проведения референдума по конституционным изменениям в сторону укрепления вертикали президентской власти ему удастся начать отношения с ЕС с чистого листа или в новом ключе, не оправдываются. Комитет Европарламента по иностранным делам в ежегодном отчете по Турции призвал Еврокомиссию и страны-члены Евросоюза официально приостановить переговоры о вступлении Турции в сообщество.

«Учитывая результаты недавнего референдума в Турции и расширение президентских полномочий, — подчеркивается в отчете, — комитет по иностранным делам призывает парламент и национальные правительства без замедления официально приостановить переговоры о вступлении Турции в Евросоюз, если пакет конституционной реформы будет реализован без изменений». Теперь этот документ будет внесен на голосование всего Европарламента. И, похоже, главная проблема тут не в стремлении Анкары вернуть практику смертной казни в стране, против чего выступает Европейский союз.

Напомним, что Эрдоган, во-первых, выиграл референдум с незначительным преимуществом, во-вторых, его итоги фактически не признал ЕС. В свою очередь, это стало заметно сказываться на внутриполитической ситуации в стране, она осложняется. С одной стороны, усиление после неудавшегося переворота 15 июля 2016 года репрессий властей против своих реальных и мнимых политических оппонентов, с другой, — рост протестного движения. Сейчас в Европе внимательно наблюдают за «Маршем справедливости» в знак протеста против ареста депутата национального парламента Эниса Бербероглу, который 14 июня был приговорен к 25 годам лишения свободы по обвинению в передаче в СМИ информации о грузовиках Национальной разведывательной организации (MİT), перевозящих оружие боевикам в Сирии.

Иван Шилов ИА REGNUM «Марш справедливости»

В этой связи лидер главной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу заявил, что «Турцию ждут большие изменения». Но какие именно? Ясно, что Брюссель откажет Анкаре в финансовой помощи, направляемой ранее «для ее приближения к европейским стандартам». Раздаются угрозы и о свертывании сотрудничества в военной сфере, хотя вопрос об исключении Турции из НАТО пока не стоит, хотя элементы определенной изоляции в альянсе появились. Есть сведения, что Интерпол приостановил доступ Турции к своей базе данных после того, как турецкие правоохранительные органы добавили в нее список из 60 тыс. лиц, разыскиваемых «за связи с движением Фетхуллаха Гюлена».

Но это для Анкары не смертельно опасно и она сохраняет шансы выбраться из такого кризиса. Как пишет американское издание Focus, серьезные проблемы у Эрдогана могут появиться тогда, когда переговоры о вступлении Турции в ЕС перейдут в разряд мер мощного политического давления на грани полного разрушения отношений и лишения даже теоретических перспектив ее перехода к европейской идентичности. Это может привести к расколу правящей Партии справедливости и развития в преддверии намеченных президентских и парламентских выборов. Тем более что Брюссель откровенно делает ставку на возможность создания в Турции широкого оппозиционного фронта, который, по словам председателя Европарламента Антонио Таяни, «мог бы выступить под знаменами Ататюрка».

Иван Шилов ИА REGNUM Ататюрк

Таянии заявляет: «Если Турция вернет смертную казнь, то она решит отказаться от стремления к будущему в составе Евросоюза». Так ЕС открыто заявляет Анкаре, что ее вступление в союз «может стать актуальным только после Эрдогана». В то же время складывается ощущение, что президент в отношении Европы ведет какую-то сложную игру, заявляя, что «ЕС должен выбирать: продолжать свой путь с Турцией или без нее». Он по-прежнему верит в исключительное геополитическое положение своей страны на Ближнем Востоке, полагая, что Запад «никогда ее не сдаст», выставляет тактические региональные альянсы в качестве возможных альтернативных вариантов для выбора новой геополитической ориентации, пытается демонстрировать способность играть сразу на разных плацдармах.

Однако фактом становится и то, что лидеры Евросоюза перестают прощать Эрдогану его «сдвиги», включая трансформацию светского государства в сторону республики исламистского типа. К тому же Брюссель продолжает сохранять в своих руках серьезные экономические рычаги, учитывая, что его страна находится в сложном, невиданном в своей новейшей истории экономическом, политическом, геополитическом и военном положении. Поэтому открытым остается вопрос, до какого уровня обострения отношений с ЕС готов идти Эрдоган и существует ли у Брюсселя «красная черта», переступать которую он никогда не будет.