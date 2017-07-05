



Иван Шилов ИА REGNUM Нури-паша (справа) с адъютантом

Генерал-майор ВВС Турции в отставке, ректор Университета авиации Куршат Атылган верит, «что в скором времени в Азербайджане будет установлен достойный памятник Нури-паше (в 1918 году являлся командующим Кавказской Исламской армией — С.Т.), чем обрадует весь тюркский мир». По его словам, «Нури-паша является одним из самых важных исторических героев Азербайджана», который «шел впереди создателей Азербайджанской Демократической Республики, созданной 28 мая 1918 года». И далее: «Борьба Нури-паши продолжилась до 1932 года. Потом он вынужденно вернулся в Турцию. 15−20 лет боролся за независимость Азербайджана». Ранее, в 2010 году, с предложением воздвигнуть в Баку памятник Нури-паше выступал Хулуси Кылыч, на тот момент посол Турции в Азербайджане. Что стоит за такой настойчивостью представителей современной Турции и кому они намерены поставить памятник на азербайджанской земле?

Слева-направо: Энвер-паша, его отец Ахмет-бей и брат Нури

Исключение из расстрельного списка

В историческом плане фигура Нури-паши несколько заслонена деятельностью его сводного брата, одного из лидеров младотурок — Энвера-паши. После подписания Мудросского перемирия в 1918 году Энвер-паша вместе с Талаатом и Джемалем бежали в Германию. Там они встретились с советским деятелем Карлом Радеком, с которым было заключено соглашение о борьбе с английским империализмом. В начале 1920-го года Энвер прибыл в Москву и основал общество «Единство революции с Исламом», которое во многом способствовало советизации Азербайджана в апреле 1920 года. Потом по заданию Москвы Энвер и Джамаль были отправлены в Среднюю Азию для борьбы с басмачами. Правда, Джамаль вскоре решил вернуться в Германию, тогда как Энвер стал советником Красной армии по формированию мусульманских национальных частей, то есть басмачей, которые перешли на сторону большевиков.

Но вскоре Энвер переметнулся на другую сторону, стал действовать в Восточной Бухаре и смог на короткое время захватить даже Душанбе. 4 августа 1922 года он погиб в бою с частями Красной армии (по другим данным, был убит чекистами). В 1996 году руководство независимого Таджикистана передал прах Энвера турецкому правительству, которое захоронило его в Стамбуле, на его могиле был поставлен памятник. В 1922 году в Тифлисе боевиками армянской партии «Дашнакцутюн» был застрелен Джамаль. Талаат был убит теми же активистами в Берлине в 1921 году. А что же Нури-паша? Как нам удалось выяснить, его в «расстрельном списке» дашнаков не оказалось. Почему?

Турецкая артиллерия на высотах около Баку

Нури «впереди создателей Азербайджанской Демократической Республики»

Нури-паша появился в Елизаветполе (Гяндже) 25 мая 1918 года. Он прибыл туда из Тебриза вместе с Пятой турецкой Кавказской дивизией. Древний многонациональный город переживал тогда нелегкие времена: прокатились азербайджано-армянские вооруженные столкновения. По пограничной зоне, проходившей по берегам реки Гянджинки, разделявшей Елизаветполь на две части, армянскую и азербайджанскую, были вырыты окопы и установлены проволочные заграждения. Как рассказывал автору очевидец событий, Михаил Багратович Манучаров, в армянской части города ситуация находилась под контролем Армянского национального комитета, который возглавлял Абрам Малхасян. Помимо него действовал и Гражданский комитет во главе с Левоном Мелик-Мнацаканяном.

Это были как раз те самые лица, которые получили первое послание от Нури-паши. Внучка известной азербайджанской поэтессы Абиловой, Хураман-ханум, рассказывала автору, что когда в Елизаветполе в мусульманской части города начались погромы лавок купцов, некоторые местные общественные деятели объявили армян их зачинщиками. Тогда Нури-паша быстро нашел провокаторов. Они были публично повешены в самом центре города напротив мечети шаха Аббаса. Вслед за этим Нури-паша с небольшим конвоем прибыл в армянскую часть Елизаветполя. Он успокоил армян и тем, что сообщил об ожидаемом прибытии эмиссаров из Баку от Степана Шаумяна — Амирова и Амазаспа.

Нефтяная установка в Баку, обстрелянная во время боёв. 1918 г

Сегодня азербайджанские историки утверждают, что Нури-паша якобы изначально готовил наступление на Баку, стремясь свергнуть власть Бакинской коммуны. Но, как выясняется, в планы его вовсе не входило это. Первоначально он вывел свои военные отряды на линию Улуханлу — Газах — Агстафа, что вызвало слухи, будто турки готовят военный поход на Тифлис. Кстати, о том, что такие подготовительные мероприятия действительно готовились, свидетельствует еще одно воспоминание уроженца села Баян Дашкесанского района Азербайджана Александра Сергеевича Шахмурадяна. Он рассказывал автору, что в конце мая 1918 года именно в селе Баян проходили тайные переговоры между эмиссарами Нури-паши и уроженцем Баяна, полковником русского Генерального штаба Егором Аветисяном, прибывшим накануне из Москвы.

28 мая 1918 года Азербайджанский Национальный Совет в Тифлисе принял Акт о независимости Азербайджана. Но когда представители первого азербайджанского правительства попытались перебраться из Тифлиса в Елизаветполь, то Нури-паша воспрепятствовал их приезду. «При благословении Нури-паши создавались всевозможные искусственные препоны на пути построения демократического и независимого Азербайджанского государства», — пишет в этой связи современный азербайджанский историк Айдын Балаев. Более того, когда 16 июня 1918 года первое временное правительство Азербайджана все же переехало в Елизаветполь, Нури-паша объявил его распущенным.

Солдаты армии АДР в Баку. 1919 год

Издававшаяся тогда в Тифлисе газета «Кавказское слово» писала: «Нури в Елизаветполе сам возглавил правительство Азербайджана и контролирует вооруженные силы». Характерно и признание премьер-министра второго азербайджанского правительства Фатали Хан-Хойского: «Все более увеличивающиеся случаи вмешательства воинских чинов Оттоманской армии в дела внутреннего управления Азербайджана и даже полное игнорирование азербайджанских властей нарушают принципы единовластия и тем самым, подрывая авторитет власти, создают анархию во всех сферах государственной и общественной жизни страны». О том, что между Нури-пашой и Степаном Шаумяном существовали «особые отношения», призванные координировать их действия, рассказывала автору этих строк и секретарь Шаумяна, Ольга Григорьевна Шатуновская.

Она свидетельствовала, что посредником в этих контактах выступал министр внутренних дел азербайджанского правительства Бебут Джеваншир, старый друг Шаумяна по учебе в Германии. В начале августа 1918 года фракциям меньшевиков, эсеров и дашнаков большинством голосов удалось провести в Бакинском совете резолюцию о приглашении английских войск для «защиты города от турок». Шаумян и остальные комиссары подали в отставку. Власть в Баку перешла в руки правительства «Диктатуры Центрокаспия и Президиума Временного Исполнительного комитета Совета рабочих и солдатских депутатов». Они сразу послали своих представителей в ставку английского командования в Иран. 4 августа 1918 года в Баку высадился первый британский отряд под командованием полковника Стокса. И только когда это произошло, Нури-паша получил приказ наступать на Баку.

Армянские солдаты на позициях. 1918 г

Решающий штурм города Кавказской исламской армией начался утром 15 сентября. Но предварительно по договоренности с Армянским Национальным Советом (правительства Армении) Нури-паша объявил, что для армян, пожелавших покинуть Баку, будет создан «коридор безопасности». Правда, при взятии турецкими войсками Баку не обошлось без межэтнических столкновений, но их последствия могли бы быть иными. 15 сентября после кровопролитной битвы азербайджанские силы при участии воинских подразделений Турции взяли Баку. 17 сентября 1918 года правительство Азербайджана переехало из Гянджи в Баку. В то же время Андраник в части Зангезура объявил о создании армянского губернаторства со столицей в Горисе. Тогда же ханы в Нахичевани объявили о создании государства во главе с Джафаркули Ханом Нахичеванским. Осенью 1918 года после поражения Германии и ее союзников в Первой мировой войне было принято решение об эвакуации турецких войск с Кавказа. 26 октября 1918 года была расформирована и Кавказская мусульманская армия. 17 ноября 1918 года в Баку высадились британские войска.

Таинственные страницы в биографии

Турецкий генерал-майор Атылган заявляет, что до 1932 года Нури-паша «продолжал бороться за независимость Азербайджана и против дашнаков» и потом вернулся в Турцию. Но где проходила эта борьба? Тут много таинственного. Достоверно известно следующее. Под давлением английского генерала Томсона 17 ноября 1918 года Нури-паша перебрался в Карабах. Потом англичане арестовали его как «младотурка» в Батуми, хотя в Турции он к судебной ответственности не привлекался. Ему удалось бежать из тюрьмы. В конце мая 1920 года в Гяндже, затем Карабахе (Шуши) вспыхнул антисоветский мятеж, во главе которого стоял Нури-паша.

Солдаты Туркестанского легиона СС в свободное время

2 июня 1920 года Ленин телеграфировал в Кременчуг Сталину о том, что положение на Западном фронте ухудшилось, что требуемые им дивизии надо послать туда, а с Кавказского фронта вооруженные силы не снимать, поскольку «там восстания и положение архитревожное». Существуют косвенные данные о том, что Нури-паша был причастен к вспыхнувшим в середине 1920-х годов партизанскому движению курдов в Турции и азербайджанцев в Иране. В 1938 году Нури-паша купил в Турции угледобывающий завод. Он также планировал организовать производство пистолетов, пуль, противогазов и т. д. В 1941 году он установил связь с германским послом в Анкаре для того, чтобы заручиться поддержкой панктюристского движения. При его содействии был сформирован Туркестанский легион СС. Окончил он свои дни в Турции. 2 марта 1949 года в 16:30 во время взрыва на фабрике, вместе с ним погибли также 26 человек.

Кому только не служил Нури-паша за свою жизнь… Многим. Вот только почему Анкара хочет, чтобы памятник ставил ему Баку?