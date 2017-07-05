Путин и Си Цзиньпин. Встреча в Москве. Почему так важен символизм
Подготовка к предстоящему 7−8 июля саммиту «двадцатки» в Гамбурге идет полным ходом — первые лица ведущих стран мира проводят знаковые встречи и делают не менее знаковые заявления. Все понимают, что предстоящий форум будет рубежным в плане расстановки сил на мировой арене в ближайшие годы.
Основная интрига саммита закручивается вокруг встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа — удастся ли установить доверительный контакт лидерам двух стран и не играть в игру с нулевой суммой. Надежда на это есть. Трамп постепенно выбирается из-под давления глубинного государства, и успешное проведение саммита для Белого дома, которое возможно только в случае установления атмосферы доверия с Владимиром Путиным (совсем не обязательно, что это будет иметь весомые публичные откровения), позволит ему еще больше усилить ответную контригру.
Второй, гораздо более скрытой интригой саммита является оценка того, насколько Восток усилился по отношению к Западу за истекшее с момента прошлого саммита «двадцатки» время. В этом контексте визит председателя КНР в Москву 3−4 июля накануне Гамбурга является весьма важным событием. Москва и Пекин демонстрируют единство, поддержанное не только экономическими проектами, но и согласованным пониманием внешнеполитических приоритетов и задач.
Итоги визита товарища Си в Москву в экономической плоскости достаточно хорошо озвучены отечественными СМИ. Это и создание совместного инвестиционного фонда с капиталом в 10 млрд долларов, и продолжение сотрудничества в области мирного атома — лидеры РФ и КНР дали установку правительствам двух стран подписать пакет документов по четырем проектам «Росатома» в Китае до конца текущего года, «Роснефть» и CEFC подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве.
Продолжается согласование параметров западного маршрута поставок газа в Китай. Москва и Пекин будут наращивать объемы использования рублей и юаней в двусторонней торговле. Лидеры намерены углублять финансовое сотрудничество стран БРИКС и поддерживать создание Фонда облигаций в национальных валютах БРИКС. Обе стороны высказались за формирование открытой многосторонней торговой системы с центральной ролью Всемирной торговой организации. Россия договорилась с Китаем об увеличении экспорта пшеницы, почти согласован допуск на китайский рынок и других зерновых из РФ.
Не менее важное место в переговорах заняла и международная проблематика, в частности урегулирование кризиса вокруг КНДР. Москва и Пекин призвали Пхеньян наложить мораторий на испытания, а Южную Корею и США — приостановить проведение учений в регионе. Обе страны выступили против размещения ПРО THAAD в Северо-Восточной Азии и договорились о мерах защиты своих интересов в сфере безопасности. Кроме того, Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай настроен на координацию и взаимодействие с Россией в международных делах, в частности в борьбе с терроризмом, а также в урегулировании ситуации в «горячих точках».
Дело в том, что одними экономическими мерами «Новый шелковый путь» не построишь. Китаю для подтверждения своей роли мирового лидера рано или поздно придется продемонстрировать и силу в тех регионах, где он имеет свои торгово-экономические интересы, и Сирия, где многое уже сделано, в этом плане очень удобный плацдарм для укрепления международного веса Пекина.
То, что лидер Китая сделал особое ударение на политическом аспекте взаимодействия двух стран на международной арене, — является новым акцентом в китайской внешнеполитической линии, которая раньше сводилась в основном к экономике. Это очень хороший совместный российско-китайский сигнал Западу накануне саммита «двадцатки», так как такая позиция Пекина серьезно усиливает и российские переговорные позиции перед встречей с Трампом. И дело не в нем, так как он нацелен на сотрудничество с Россией, а в той аргументации, которая ему пригодится для отстаивания своей точки зрения перед внутренней оппозицией.
А если мы приходим к такому пониманию совместной российско-китайской инициативы, то отсюда остается сделать только один шаг и к следующему выводу. Ранее мы писали в нескольких материалах на международную тематику (в частности, в материале «Интересы России: Можно ли полагаться на Китай?») о том, что отступление Китая под напором США малопонятно и даже контрпродуктивно. Однако нынешние шаги китайского руководства показывают, что это было не отступление, а тактически выверенная, возможно, согласованная как с Путиным, так и Трампом информационная операция прикрытия для того, чтобы дать Трампу, оказавшемуся после инаугурации на краю пропасти, возможность заработать дополнительные очки на внутриполитическом поле. То есть и Путин, и Си в трудный для Трампа момент протянули ему руку помощи.
Поэтому те некоторые детали многоходовой комбинации, которые мы видим, говорят только об одном: что Москва, Пекин и Вашингтон ведут совместную, очень осторожную и очень тонкую игру для выстраивания нового взаимовыгодного баланса интересов. При этом масса мелких игроков второго уровня (Британия, Германия, Израиль, Саудовская Аравия и некоторые другие) совместно с глобальной партией войны и глубинным государством в США пытаются эту игру сломать. Причина этого ясна как божий день — если большие игроки договорятся, то они однозначно опустятся во вторую лигу мировой политики, а США вернутся под контроль национально ориентированной элиты, как это раньше сделали Китай и Россия.
То есть лидеры трех стран демонстрируют готовность выстраивать новую систему мировых отношений, не основанную на конфронтации. Старые комбинации — все против всех или два против одного — больше не работают в новом глобальном мире. И это не может не радовать, так как история и России, и США, и Китая показывала много раз одно и то же — пока все занимаются междоусобицей, в самый неподходящий момент с Севера приходит Зима.