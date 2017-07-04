



Иван Шилов ИА REGNUM Справедливость!

В Турции проходит «Марш справедливости». Начался он 15 июня, когда председатель Республиканской народной партии (РНП) Кемаль Кылычдароглу принял решение о шествии из Анкары в Стамбул в знак протеста против ареста и решения о заключении под стражу сроком на 25 лет депутата от стамбульского отделения РНП Эниса Бербероглу.

А началась эта история 19 января 2014 года, когда три грузовые фуры, направлявшиеся из Турции в Сирию, недалеко от сирийской границы в городе Хатай остановили работники прокуратуры. Находившиеся в грузовиках лица заявили, что являются сотрудниками Национальной разведывательной организации Турции (MİT), а перевозимый груз является «государственной тайной». Сотрудников MİT по приказу губернатора отпустили, фурам было разрешено продолжить свой путь без досмотра, они направились в Сирию.

29 мая 2015 года газета Cumhuriyet опубликовала материал под заголовком: «Вот какое оружие, которого со слов Эрдогана и не было». В публикации были обнародованы фотографии боеприпасов, перевозимые в Сирию грузовиками MİT. Кроме того выяснилось, что на грузовиках, принадлежавших спецслужбе, перевозилось оружие и джихадисты сирийских группировок, в подтверждение чего представлялись видеозаписи из прокурорского расследования. В ответ на это в результате следствия, инициированного правительством, было принято решение об аресте главного редактора Cumhuriyet Джана Дюндара и представителя газеты в Анкаре Эрдема Гюля.

14 июня 2017 года в отношении депутата от стамбульского отделения РНП Эниса Бербероглу было вынесено решение о тюремном заключении сроком на 25 лет по обвинению в передаче видеозаписей грузовиков главному редактору газеты Cumhuriyet. В этот же день РНП покинула парламент. 15 июня в прямом эфире телеканала CNN Тюрк Кылычдароглу сообщил о «Марше справедливости» следующее: «В руках я буду держать только плакат с надписью «Справедливость». Я отправлюсь в путь. Не осталось никакого терпения. Я буду идти до тех пор, пока не будет установлена справедливость. Шествие начнется с парка «Гювенпарк» в Анкаре, мы пойдем до тюрьмы в Малтепе в Стамбуле (где содержится под стражей депутат). Не знаю, сколько дней на это уйдет. Мы будем идти без остановок».

17 июня измирское отделение РНП также приняло решение выйти на шествие, чтобы встретиться с делегацией из Анкары в районе Гебзе недалеко от Стамбула. В самом начале «Марша справедливости» в нем участвовали только сторонники РНП, а на 4-й и 5-й день к ним стали примыкать люди из различных партий и групп. Члены коллегии адвокатов, профсоюзов, ученые, студенты и десятки тысяч других людей массово примкнули к «Маршу справедливости», передвигавшемуся вдоль шоссе, соединяющем Анкару со Стамбулом. Преодолен путь в 350 км при 35 градусной жаре с турецким флагом длиной 1111 метров в руках. Спустя 20 дней «Марша справедливости», ожидается, что он продлится в общей сложности 25 дней.

По завершении 15-го дня «Марша справедливости» Кылычдароглу вышел в прямой эфир телеканала Habertürk, сообщив: «Справедливости не осталось. Они управляют людьми посредством запугивания и шантажа. Если есть в ваших руках какой-либо козырь, вот, пожалуйста, прокурор, а вот здесь — судья. Вы и так сами и прокуроры и судьи. Возьмете и осудите. А что с того? Нам ли скромничать? Они совершили спланированный переворот. А сейчас в центр всего поставили переворот. Я использовал выражение спланированный переворот задолго до референдума. Всякий раз предпринимались попытки по прекращению расследований переворота и закрытию комиссии по расследованию переворота».

В то время как «Марш справедливости» продолжался, ежедневно пополняясь, растет беспокойство внутри правящей Партии справедливости и развития (ПСР). Недовольство ПСР достигло своего пика, когда за несколько дней до окончания марша в пункте назначения — Стамбуле — количество участников марша предположительно должно было достигнуть двух миллионов человек. Причиной длительных споров внутри правящей партии стал вопрос, какую позицию следует занять в отношении к маршу, определившему повестку страны. Несмотря на то, что превалирующим мнением партийного руководства было не привлекать еще большего внимания к нему как внутри страны, так и за рубежом, а также «демонстрировать контролируемое поведение» в отношении марша, чтобы не попасть в трудное положение, власти, вызывавшие напряжение, распоряжаются проводить один за другим опрос, чтобы держать руку на пульсе.

По оценкам, проведенным внутри ПСР, отмечается, что если воспрепятствовать маршу, начатому председателем главной оппозиционной партии и поддерживаемому представителями каждого слоя общества, отношения, и без этого испытывающие проблемы в особенности на международной арене, зайдут в еще больший тупик. Считается, что это в том числе породит последствия далеко не в пользу ПСР. Между тем, приверженцы правящей партии используют странные тактики по предотвращению «Марша Справедливости». Так, представители муниципалитетов подбрасывают навоз в места ночевки людей, принимающих участие в акции. Депутат стамбульского отделения РНП Эрен Эрдем заявил: «Это делается в целях провокации, мы на это не поддадимся. Утром мы продолжим наше шествие. Это показатель политической подоплеки. В адрес нашего шествия сыпались ругательства, мы лишь аплодировали. Мы не будем отвечать на провокации. Однако это безнравственно. Это действие направлено на создание напряжения в обществе».

Вице-президент группы от РНП Озгюр Озель из партийного автобуса выступил с предупреждением о провокациях. Он заявил: «В дальнейшем, даже если кто-либо и подъедет на автомобиле и остановится, чтобы оскорбить нас, мы продолжим шествие, не отвечая на это. В последующем мы будем выкрикивать только лозунги «Справедливость, справедливость!» или «Право, закон, справедливость», даже если уже есть полюбившиеся вам другие лозунги, свидетельствующие о вашей принадлежности к другой группе, они не будут отражать целей этого «Марша справедливости». Мы продолжим свой путь, и в пункте назначения нас уже будет миллионы. История не забудет наши сегодняшние действия». Колумнист проправительственной газеты Habertürk Нихаль Бенгису следующим образом отреагировала на «навозную войну»: «Я не поверила своим глазам, когда прочла эту новость. Это низкий и подлый поступок. Когда в ответ на заявления: «Справедливости нет», выбирается ответ: «Ты лжешь, в стране есть справедливость» и при этом разбрасываются кизяки на дорогу, естественно, следует спросить: «Ну и чьи же тезисы это подтверждает?».

Близкое к Дворцу издание «Актюэль» опубликовало информацию о том, что «Марш справедливости» будет остановлен. «Если хотите, я сообщу вам точное место», — написал Эрсой Деде о месте, где будет остановлен «Марш справедливости». Генеральный директор PR-компании «АНАР», занимающейся изучением общественного мнения для ПСР, Ибрахим Услу сообщил Habertürk следующее: «Я не считаю политику правительства правильной в части реакции в отношении лидера главной оппозиционной партии, вышедшего в путь ради справедливости, и в части наделения себя всеми полномочиями судебной власти. Поскольку каждый в этой стране пережил негативные случаи с законом».

Лидер ПСР и президент Турции Реджеп Эрдоган в своей речи на заседании региональных председателей своей партии выступил с критикой «Марша справедливости»: «Любой, находящийся в здравом уме, может увидеть, что эта ситуация является частью ловушек, созданных против нашей страны. Те, кто кричит о справедливости, но нападает на тюрьмы, никогда не будет стремиться к справедливости, закону… Если вы начинаете марш, который даже и не думали проводить против террористических группировок, вы никого не сможете убедить в справедливости. Этими выходками вы лишь возвеличиваете жестокость, поливая водой ее ростки. Это они якобы защищают тех, кто начал голодовку в тюрьме. Они обеспокоены только лишь прикрытием своих преступлений».

Председатель стамбульского отделения профсоюза работников образования Талат Явуз выступил с угрозами в адрес примкнувших к «Маршу справедливости»: «Если понадобится, мы вызовем наших членов из отпусков, чтобы вы не поместились на площадях». Он добавил также, что «навоз, вываленный на пути следования марша, является предупреждением, в тюрьмах много места для содержания предателей». Член парламента от муниципалитета Измира, приверженец ПСР Эмруллах Кавуз разместил в социальных сетях видеозапись, на которой угрожал расправой Кылычдароглу: «Нам достаточно лишь одного слова, сказанного главой (Эрдоганом). Достаточно одного его слова, чтобы нам мученически умереть или пойти убивать, мы готовы на все».

По мере завершения «Марша справедливости» возрастает число жестких высказываний правительства и оппозиции по отношению друг к другу. Будем надеяться, что турецкий народ, разделенный после референдума на два полюса, не будет вовлечен в еще более жаркие споры…