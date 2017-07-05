



Иван Шилов ИА REGNUM Тайга

Федеральная политика в отношении регионов

Прошедшая 15 июня 2017 года «Прямая линия с Владимиром Путиным» показала, что Кремль продолжает политику «успокоения» региональных элит, отмеченную в ежемесячном докладе АПЭК за май. После серии губернаторских отставок зимой и в начале весны (в том числе по жесткому сценарию, как в Марий Эл и Удмуртии), Кремль пока предоставляет региональным элитам передышку, предпочитая давать шанс на исправление недочетов, если те связаны с локальными проблемами, а не с серьезными просчетами, способными дестабилизировать ситуацию в соответствующем субъекте РФ. Возможно, стиль Центра при реакции на региональные проблемы станет более жестким в последние месяцы 2017 года, в преддверии президентской кампании.

Показательно, что в ходе «Прямой линии» при поступлении жалоб из целого ряда регионов президент не стал прямо связывать эти негативные сообщения с работой губернаторов. В то же время в зону особого риска попадают главы регионов, которые отличались повышенным вниманием в ходе этой акции: Владимир Владимиров (Ставропольский край), Наталья Комарова (ХМАО), Марина Ковтун (Мурманская область). В зоне значительных рисков — Николай Меркушкин (Самарская область).

Несколько более прочным выглядит положение Вениамина Кондратьева (Краснодарский край) и Андрея Воробьева (Московская область), тем не менее получивших весьма существенные негативные сигналы. Учитывая, что главу Подмосковья в 2018 году ожидают губернаторские выборы, локальные проблемы этого региона в течение ближайшего года все чаще будут оказываться в центре внимания федеральных СМИ.

При этом из трех регионов в ходе «Прямой линии» пришли только позитивные сообщения — это Башкирия, Калининградская и Ростовская области. Для главы последней, Василия Голубева, это особенно важно, так как в течение весны оттуда приходили сообщения о социальных и трудовых конфликтах, делавших его положение более уязвимым.

Уровень стабильности социально-экономической и политической ситуации в регионах

В июне 2017 года можно выделить несколько факторов дестабилизации в регионах.

Во-первых, антикоррупционные расследования. В начале месяца были арестованы вице-губернатор Курской области Василий Зубков и его коллега из Владимирской области Елена Мазанько. Эти скандалы, безусловно, не являются фатальными для глав этих регионов (Александра Михайлова и Светланы Орловой соответственно), но делают их позиции менее устойчивыми.

Во-вторых, вопросы по выполнению поручений президента. Подобный вопрос был задан, например, главе Крыма Сергею Аксенову во время визита Владимира Путина в его регион по поводу темпов реконструкции Митридатской лестницы. Уязвимость Аксенова дополнительно усиливается благодаря большому количеству критических материалов о действиях крымских чиновников в федеральной прессе, на которые наверняка обращает внимание Кремль. В итоге это может усилить аргументацию в пользу более жесткого контроля Центра за ситуацией в Республике Крым и появления у федеральных чиновников дополнительных полномочий в работе в регионе.

В-третьих, дискуссии вокруг документов, определяющих долгосрочную стратегию взаимоотношений Кремля с регионами. Это, прежде всего, вопрос о заключении нового Договора о разграничении предметов ведения и полномочий между Центром и Татарстаном. Ряд местных политиков пытается привлечь внимание к этому вопросу. Тем не менее очевиден курс Центра на окончательное приведение в соответствие с Конституцией РФ любых документов, регламентирующих отношения Москвы с Казанью. Вероятно, федеральные власти напомнят руководству республики и о необходимости переименования должности высшего должностного лица этого региона — необходимости именовать его не президентом, а главой, как коллег из других республик. Отмеченное в майском докладе АПЭК включение главы Татарстана Рустама Минниханова в Президиум Госсовета РФ может показывать, что ключевые противоречия между Центром и руководством по этим вопросам могли быть уже урегулированы, хотя окончательный вариант решения вопроса в июне не был предан гласности.

В-четвертых, стихийные бедствия, которые, могут стать поводом как для ослабления, так и для укрепления позиций губернатора. Последний сценарий возможен, если глава региона оперативно отреагировал на проблему. Например, врио главы Новгородской области Андрей Никитин предпринял серьезные усилия по борьбе с последствиями паводка в своем регионе, что может сработать на рост доверия к нему жителей накануне сентябрьских выборов.

Отношения в элитах и региональные внутриэлитные конфликты

Серьезные внутриэлитные противоречия, безусловно, связаны с регионами, где в сентябре 2017 года пройдут губернаторские выборы. Наиболее обсуждаемыми остаются вопросы о регистрации оппозиционных кандидатов в губернаторы, которые считаются сильными оппонентами руководства своих регионов. К таковым принято относить, например, коммуниста Вячеслава Мархаева в Бурятии и выдвинутого «Яблоком» Евгения Ройзмана в Свердловской области. Тем не менее большой информационный резонанс от кампании оппозиционных кандидатов далеко не всегда означает реальные риски для губернатора. В условиях изоляции от региональных элит и отсутствия поддержки серьезных федеральных игроков активная информационная кампания почти не дает оппозиционному кандидату реальных преимуществ.

Так, шансы на прохождение главой Екатеринбурга муниципального фильтра невелики. А в Бурятии начинают действовать новые факторы, усиливающие позиции врио главы региона Алексея Цыденова. Например, назначение главным военным прокурором России возглавлявшего республиканскую прокуратуру Валерия Петрова существенно снижает возможности последнего, остававшегося очень важной фигурой в Бурятии, влиять на политику в регионе. То есть позволяют Цыденову свободнее вести работу в республике и выглядят еще одним показателем серьезного доверия к нему Центра. Это становится одним из реальных преимуществ врио главы региона накануне выборов.

Напротив, в Севастополе назначение Олега Николаева, которого воспринимали, как потенциального кандидата в губернаторы, на пост главы Корпорации развития города, конечно, снижает предвыборную напряженность в регионе. Однако врио губернатора Дмитрию Овсянникову, вероятно, все равно придется столкнуться с активностью оппозиции. Например, кандидата от КПРФ Романа Кияшева, поддержанного коалицией местных протестных сил (включая представителей «Справедливой России»).

Из событий июня стоит отметить также сообщения СМИ о состоянии здоровья Амана Тулеева. Независимо от того, сколько еще проработает на своем посту глава Кемеровской области, такие поводы активизируют конкуренцию федеральных групп влияния в вопросе о выборе его преемника. Центр в данном случае может сделать ставку на местные кадры, но в любом случае выбор будет делаться из чиновников, зарекомендовавших себя в рамках тесной работы с федеральными ведомствами и корпорациями.

Протестные настроения

В июне завершается период крупных протестных акций. За определенным исключением они, как правило, возобновляются только в начале сентября. Самыми резонансными уличными акциями стали оппозиционные митинги 12 июня.

По сравнению с акциями 26 марта 2017 года расширилась география митингов (154 города против 82). При этом власти гораздо чаще шли навстречу организаторам этих мероприятий, согласовав их проведение. В марте городов, администрации которых выбрали такую политику, было 24. По данным «ОВД-инфо», в июне в 50 городах власти согласовали проведение акций в местах, указанных организаторами. Еще в 68 городах власти предложили представителям оппозиции другое место проведения акций, чем было теми предложено, и в итоге пришли с ними к соглашению. В ряде регионов (например, в Москве), часть организаторов сами в последний момент пошли на срыв согласованной акции, проведя ее в другом месте.

В ряде городов, где акции 12 июня был согласованы, они собрали меньше участников, чем несогласованные мероприятия 26 марта. Например, в Екатеринбурге — около тысячи вместо 3 тысяч человек соответственно (если опираться на независимые оценки).

Для многих региональных акций 12 июня была характерна «привязка» к местной повестке. Например, в Челябинске в митинге участвовали противники строительства Томинского ГОКа, в Тюмени — призывали к прямым выборам мэра города. Если подобные федеральные протестные кампании повторятся, в дальнейшем возможно усиление конкуренции за влияние на их повестку и аудиторию в регионах между федеральными и местными оппозиционными политиками (отметим появление на митинге в Екатеринбурге Евгения Ройзмана). Подобные противоречия могут привести и к публичным конфликтам.

Заметной тенденцией июня становится оперативная реакция «Единой России» на социальные протестные кампании. Важной темой для социальных акций протеста в регионах, в том числе весной — в начале лета 2017 года, оставалась ситуация с обманутыми дольщиками. В прошедшем месяце крупнейший митинг на эту тему состоялся 21 июня 2017 года в Перми и собрал, по разным оценкам, от 400 до 900 человек. При этом «Единая Россия» сделала ряд важных шагов, чтобы перехватить протестную повестку у оппозиции. Отметим внесенный представителями думской фракции партии законопроект о защите прав участников долевого строительства, а также заранее анонсированные общественные слушания по этому поводу, прошедшие 3 июля прямо в здании Госдумы. Это уже второй опыт таких масштабных слушаний за короткое время (первые были посвящена реновации). Такая практика позволяет «Единой России» как партии парламентского большинства использовать новые возможности для работы с протестным электоратом, получая шанс привлечь как минимум часть таких избирателей на свою сторону.

Предвыборные кампании

В регионах, где в сентябре 2017 года должны пройти выборы регионального уровня, результаты таких кампаний ожидаемо трактуются как репетиция региональных. Например, 18 июня 2017 года в Бурятии прошли довыборы в Народный Хурал по одномандатному избирательному округу № 16. Уверенную победу одержала директор школы № 49 Людмила Попова, выдвинутая «Единой Россией» (58,25% голосов). Ее ближайший соперник, адвокат, кандидат от КПРФ Алдар Эрдынеев получил поддержку 35,23% пришедших на избирательные участки. Именно по этому округу в 2007 году избрался в региональный парламент Вячеслав Мархаев, ныне выдвинутый КПРФ на пост главы региона. Ряд местных СМИ оценили эту ситуацию как показатель ограниченного влияния Компартии в республике. В любом случае этот факт будет использоваться командой выдвинутого «Единой Россией» врио главы региона Алексея Цыденова для создания благоприятного информационного фона для своей кампании.

18 июня в 10 сельских поселениях Шенталинского района Самарской области прошли местные референдумы о введении разового сбора с жителей в сумме 200 рублей на благоустройство населенных пунктов. Во всех поселениях был получен утвердительный ответ, явка составила от 62,68% до 78,39%. Стоит учитывать однако, что голосование проходило в сельских поселениях, где активность граждан при голосовании традиционно выше. Таким образом, интересный опыт Самарской области вряд ли может быть показателем эффективности проведения местных и региональных референдумов для повышения явки на общенациональных выборах, где федеральная повестка традиционно оттесняет любую другую на второй план.