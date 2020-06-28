Донецк, 28 июня, 2020, 11:05 — ИА Регнум. По состоянию на 28 июня в Донецкой Народной Республике выявили два новых случая заражения коронавирусом, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

На текущий момент общее число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в Республике составило 1119. 719 из них находятся на лечении, 330 выздоровели, 70 — скончались.

Напомним, за предыдущие сутки в ДНР выявили двадцать три новых случая заражения коронавирусом.

Отметим, 27 июня МЧС ДНР развернули мобильный госпиталь для обсервации граждан, прибывших с Украины.