Пока соцсети и эксперты обсуждают скачки погоды в Москве и их влияние на транспортные и иные проблемы города-мегаполиса, на самом деле надо обсуждать иное, гораздо более важное и по-настоящему фундаментальное. А именно — неизбежный переход от модели грабительского капитализма к более справедливой модели распределения прибыли в мировом масштабе и построению общества реальной, а не декларируемой социальной справедливости.

Иван Шилов ИА REGNUM Погода

Пока Москву и Мадрид заливают ливни, в Португалии, Болгарии, Сербии, Крыму стоит 45-ти градусная жара. Пока в Португалии гектарами горят леса, в Белграде на канализационных люках жарят яйца. Эти «приколы» общественного сознания пока затмевают настоящие и глобальные последствия подобных погодных аномалий. Однако при подобном течении хода событий через несколько лет только-только нарождающиеся проблемы встанут в полный рост.

О чем идет речь. Дело в том, что подобные скачки погоды делают крайне нестабильным сельское хозяйство в планетарном масштабе, а инвестиции в сельскохозяйственное производство — весьма рискованными. Ситуация такова, что мы не можем прогнозировать погоду и тем более управлять ею. Если погодная картина последних лет продолжится, то проблема сбора достаточного для пропитания человечества урожая станет весьма актуальной.

Попытка ее капиталистического решения — через повышение спекулянтами цен — не имеет долгосрочной перспективы решения, так как рано или поздно социальная напряженность и бунты населения вынудят правительства обуздать спекулянтов и прибегнуть к социалистической практике регулирования цен на основные продукты питания, а рынок продовольствия взять под жесткий государственный контроль.

И не на уровне национальных правительств, как кто-то может подумать, а на уровне глобального уполномоченного органа, которому будут делегированы соответствующие полномочия, в том числе силовые, и который сможет без сопротивления тех или иных стран перераспределять продовольственные излишки от одной страны или региона в другие и, таким образом, поддерживать глобальную стабильность.

Надо отметить, кстати, что подобная ситуация лучше других сможет доказать всем сторонникам эгалитарного подхода к решению мировых проблем, что человечество действительно едино, и все существующие различия по цвету кожи, расе, исповедуемой религии и так далее — глубоко вторичны.

Однако подобное решение — выведение из рынка одного из основополагающих для жизни человечества сектора экономики, неизбежно (для начала) скажется и на рынке энергетики, так как нельзя обеспечить хоть какую-то рентабельность урожая в условиях нерегулируемых цен на топливо в глобальном масштабе. Соответственно, после взятия под ценовой контроль рынка сельхозпродукции, подчеркну, — в глобальном масштабе, а не на уровне отдельных России, Турции, США, Китая, ЕС, под контроль в глобальном плане необходимо будет брать и рынок топлива. Если не полностью устанавливать уровень цен на вырабатываемую энергию, на газ, нефть, уголь и так далее, в целом, на топливо на глобальном уровне, то как минимум ограничить норму прибыльности по секторам, что означает те же яйца, только в профиль.

Но как только два основополагающих для нынешнего технологического уровня развития человеческой цивилизации сектора экономики — сельскохозяйственный и энергетический — перейдут к плановым формам управления и как минимум директивному установлению (ограничению) прибыльности, их владельцы или же государственные управленцы, если будет принято решение о национализации и огосударствлении этих секторов экономики, потребуют принятия аналогичных решений и в отношении других секторов — промышленности, в том числе хай-тека, медицины, спорта и так далее. И это, несомненно, имеет положительное значение, так как ту разбалансировку доходов между 1−5% мирового населения и остальными 95% отвечающей целям развития всего человечества как биологического вида и социально справедливой назвать нельзя и близко.

Если же говорить непосредственно о причинах все более серьезных с каждым годом природных катаклизмов, то надо сказать прямо и честно — на самом деле никто точно не знает, почему скачки погоды с каждым годом становятся все ощутимее. И все эти рассуждения о «глобальном потеплении» или же о «глобальном похолодании» не стоят и выеденного яйца, так как у человечества нет необходимой фактологической базы температурных режимов в разных регионах мира большей, чем за последние два столетия. А это — просто в сотни раз меньше, чем необходимо для хоть какой-либо приблизительно точной оценки происходящего и выстраивания соответствующих версий и ад-хок гипотез. В этом вопросе нет даже пресловутой «статистической погрешности».

Необходимо понимать, что все эти разговоры о глобальном «похолодании» или не менее глобальном «потеплении» на самом деле являются не более чем попыткой создания механизма изъятия теми или иными мировыми властно-медийными кланами «климатической» (а по сути, политической и статусной) ренты с подконтрольных территорий и бизнесов. Или говоря по-простому, — разводка лохов.

Соответственно, на самом деле речь может идти только о двух вещах. Во-первых, либо это начинает сказываться влияние антропогенного фактора в лице резко увеличившейся деятельности человека по изъятию природных ресурсов и нарушению природных балансов «впрыскивания» ресурсов из термоядерного ядра земли (нефти, газа, золота, цветных металлов, угля, руды и так далее), и природа пытается слепым методом проб и ошибок остановить разрушение этого баланса и восстановить разрушаемое человеком динамическое равновесие.

Либо, вариант Б, — на Землю стали оказывать влияние такие факторы, о которых мы не знаем (подчеркну — никто не знает, даже «рептилоиды мирового правительства»), либо которые от нас скрывают (например, пресловутая Нибиру или приближающаяся черная дыра). А скрывают потому, что обнародование этих фактов сразу обнаружит настоящую, подлинную, а не искусственно, медийно конструируемую повестку жизни человечества («Матрицу»).

Тем не менее что интересно и что очень тревожно, что независимо от первого и второго вариантов (какой из них хуже — еще неизвестно), оба они не предвещают человечеству ничего хорошего. Человек на протяжении всей своей истории (далеко не дарвиновской) показал себя животным хоть и весьма умным и приспосабливающимся, но тем не менее практически неуправляемым, особенно когда он находится в ситуации избытков ресурсов. А его поведение в этих условиях (избытка корма, тепла, энергии и возможности ничего не делания) ничем его не отличают от поведения таких высокоорганизованных животных как крысы — опыты уже поставлены и задокументированы.

С нынешней психологией как подавляющего большинства представителей мировой управленческой элиты, так и 90% всего населения Земли, нас просто принципиально нельзя пускать в космос, — мы уничтожим все живое. Эта мысль предельно ясно показана в фантастическом блокбастере Федора Бондарчука «Притяжение».

Если мы инициаторы глобальных природных изменений, то мы не остановимся до тех пор, пока природа нас не втопчет обратно в каменный век. Если на природу стали оказывать влияние те факторы, которые нам неизвестны — нам неподконтрольны и независимы от нас, — то мы тем более ничего сделать не в состоянии. В этом плане человечество напоминает разогнавшийся паровоз, у которого вот-вот сорвет тормоза. Он несется по рельсам и пока минует крутые повороты. Но с каждым новым витком они становятся все более резкими. Концовка такого движения фактически без тормозов вполне предсказуема.

Поэтому, пока не поздно, человечеству надо останавливаться и думать. Думать о многом — о морали, об образовании, и дублирующих производствах, каналах связи и так далее, о доходах и расходах, и таких технологиях, которые могли бы если не предотвратить глобальный природный катаклизм, то позволить человечеству в нем выжить. И, естественно, если бы человечество тратило 1,5 трлн долларов в год не на вооружение, то есть на свое уничтожение, а на развитие, то мы имели бы хоть какой-то шанс. Пока же мы только убиваем себя как биологический вид. И религия здесь абсолютно ни при чем.