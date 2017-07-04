Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон заявил на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, что судьба президента Сирии Башара Асада сейчас находится в руках России и что приоритетной для администрации Трампа является ликвидация террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Такая информация поступила от трех источников, знакомых с содержанием частной беседы между главой американской дипломатии и генсеком ООН, пишут Колум Линч и Робби Грамер в статье для The Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Рекс Тиллерсон

Такое заявление стало очередной кочкой, на которую наткнулась политика США в отношении Сирии, тем самым вызвав недоумение у международных наблюдателей, пытающихся понять, будет ли Трамп добиваться отставки Асада. Почти три месяца назад Тиллерсон настаивал на том, что Асаду придется покинуть свой пост из-за того, что он якобы применил химическое оружие в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб.

Нынешнее же заверение Тиллерсона Гутеррешу стало сигналом о все большей готовности администрации Трампа позволить России встать у руля процесса в Сирии. Теперь, отбросив вопросы геополитики в сторону, Вашингтон намерен сосредоточиться на уничтожении ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), считают авторы.

Читайте также: National Interest: Пусть с бардаком в Сирии разбирается Россия, а не США

Глава американской дипломатии также отметил, что военные действия США против сил Асада в последние месяцы были направлены на достижение лишь ограниченных тактических целей — сдерживания будущего применения химического оружия и защиты поддерживаемых США сил, сражающихся с боевиками в Сирии, — а не ослабления правительства Асада или усиления рычага давления оппозиции перед переговорным процессом.

Позиция Тиллерсона отражает признание того, что правительство Сирии, поддерживаемое Россией и Ираном, становится возможным политическим победителем в шестилетней гражданской войне в стране. Подобным шагом США еще больше отходят от Женевского коммюнике 2012 года, подписанного США, Россией и другими ключевыми державами. В нем содержится призыв к созданию переходного правительства с членами режима и оппозиции. Женевский пакт, по словам администрации Обамы и других западных союзников, должен был привести к отставке Асада (хотя в последний год нахождения у власти администрации Обамы эта позиция была смягчена).

Представитель Госдепартамента отказался комментировать частную дискуссию Тиллерсона с Гутеррешем, но настаивал на том, что США остаются «приверженными женевскому процессу» и поддерживают «истинный политический процесс, который может решить вопрос о будущем Сирии».

«В конечном счете этот процесс, на наш взгляд, приведет к разрешению вопроса о статусе Асада», — отметил он. «Сирийский народ должен определить политическое будущее своей страны посредством политического процесса».

Решение уступить место России в вопросе о будущем Асада совпало с первой встречей главы Белого дома Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным в кулуарах саммита «Большой двадцатки», который пройдет в Гамбурге (Германия). Оно также принимается тогда, когда администрация Трампа пытается восстановить отношения с Кремлем, несмотря на ряд скандалов, преследовавших Белый дом после выборов Трампа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Тиллерсон заявил недавно, что Трамп поручил ему восстановить нарушенные отношения США и России. Государственный секретарь также предупредил Конгресс о том, что новые санкции против России за ее предполагаемое вмешательство в выборы в США могут подорвать усилия по сотрудничеству с Москвой в Сирии.

«Президент попросил меня начать процесс взаимодействия с Россией, чтобы проверить, можем ли мы вначале стабилизировать эти отношения, чтобы они не ухудшались», — заявил Тиллерсон во время визита в Новую Зеландию в начале июня. С этого, по его словам, он «начнет восстанавливать некоторый уровень доверия» с Москвой.

Менее чем через два месяца после того, как он был приведен к присяге, Тиллерсон дал понять, что он мало заинтересован в применении мощи США для того, чтобы заставить лидера Сирии покинуть свой пост. Будущее Асада, сказал он в конце марта, «будет решаться сирийским народом». Его замечания были подкреплены словами посла США в ООН Никки Хейли, которая подчеркнула, что приоритетом США не является больше добиваться отставки Асада.

Но затем, в апреле, Тиллерсон кардинально изменил риторику, заявив, что «предпринимаются шаги» в рамках международных усилий по отстранению Асада от власти после того, как его «режим» якобы совершил химическую атаку. Несколько дней спустя, на саммите «Большой семерки», прошедшем в Италии, Тиллерсон повторил предупреждение о том, что время правления Асада «подходит к концу». Он добавил, что условием для отставки Асада станет уничтожение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также стабилизация сирийского государства во избежание дальнейшей гражданской войны. Но Тиллерсон дал понять Гутеррешу, что США снова меняют курс.

«То, что происходит с Асадом, — это проблема России, а не правительства США», — заявил он, по словам одного из источников, на встрече с генсеком ООН, подчеркивая, что приоритетом для США является устранение угрозы терроризма.

Отказ Тиллерсона от прежних позиций предполагает, что Госдепартамент готов закрыть глаза на этические аспекты «режима» Асада на фоне большого числа сил, сражающихся в Сирии.

«Причина, по которой США вмешались в процесс в Сирии, — это уничтожение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — заявил журналистам Хизер Науэрт, пресс-секретарь Госдепартамента.

В свою очередь, Фред Хоф, бывший советник Государственного департамента по вопросам передачи власти в Сирии, назвал позицию администрации Трампа в отношении России в Сирии «запутанной», причина чего кроется в отсутствии у Трампа согласованной, всеобъемлющей стратегии национальной безопасности. Он подчеркивает, что одно дело — уйти от проблемы и сказать, «пусть русские позаботятся об этом», тогда как совсем другое — предположить, что можно добиться определенных результатов, если положиться на Россию.

Читайте также: National Interest: Внешняя политика Трампа — «унизительный спектакль»

Хоф не единственный, кто не доволен позицией администрации Трампа. В частности, по словам бывшего заместителя помощника министра обороны США по делам России Эвелин Фаркас, в заявлениях администрации больше намеков на то, что США могут предложить России, а не наоборот.

В таких условиях Москва выиграет от большого числа противоречивых сигналов по Сирии, исходящих из Вашингтона. Без четкой повестки дня для встречи между Трампом и Путиным, которая состоится в рамках «Большой двадцатки», «существует опасность, что президента [США] перехитрят».