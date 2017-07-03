В воскресенье, 2 июля, в Киеве были замечены плакаты, оскорбляющие русский язык и русскоязычных граждан страны (которых в ней, напомним, более половины). Реклама сравнивает русский язык с инфекцией, с которой надо бороться, и призывает отказаться от использования русской речи.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трансформация

Так, по мнению авторов плаката, русский язык является причиной появления таких симптомов, как «агрессия, империализм, война, смерть, сепаратизм, дебилизм, пьянство». На билбордах указано, что «русский язык — очень заразный, достаточно попасть в среду инфицированных, или получить вирус через СМИ», и рекомендуют пользоваться «ополаскивателем для полости рта».

Стоит ли добавлять, что киевские власти не стали снимать плакаты, авторы которых нарушают целую россыпь статей конституции и уголовного кодекса?

Примечательно, что авторы текста, которые, очевидно, считают себя украиноязычными, умудрились сделать в ста с небольшим словах 13 (тринадцать) ошибок. В частности, они не знают, что такое апостроф, и пишут «прислів я» (пословица) вместо «прислів'я» и «з являється» (появляется) вместо «з'являється». Среди других ошибок — бессмысленные удвоения («поширрюється», то есть «распространяется», вместо «поширюється») и использование русских слов вместо украинских («основана» вместо «заснована»).

Русофобский плакат

К авторам плаката есть два вопроса: что они хотели сказать своим «шедевром» и почему они пишут по-украински с ошибками?

Главной целью авторов, очевидно, является оскорбление собственных сограждан. Цель вторая, сопутствующая — это провокация. Такие плакаты должны поддерживать в русскоязычных гражданах презрение ко всему украинскому. Потом это презрение можно будет предъявить и сказать: смотрите, эти империалисты отказывают нам в нашем самоопределении. Как принято на майдане, все перевернуто с ног на голову. Оскорбления наносятся для того, чтобы мы ответили и чтобы потом использовать этот ответ в качестве «доказательства» нашей недемократичности.

Есть и еще одна, менее очевидная причина появления таких плакатов. Известный европейский философ однажды написал, что когда человек хочет рассказать неприятную для него самого правду, у него (в числе других способов) есть и такой: обвинить оппонента в том, в чем на самом деле он хотел бы обвинить себя самого. И когда неграмотные русофобы пишут, что погружение в определенную культуру приводит к «слабоумию, кретинизму и сепаратизму», они говорят правду, только не про нас, а про себя, про свою версию «антирусской Украины». Сама концепция «нерусской Украины» — это чистой воды сепаратизм. А тезисы про «слабоумие и кретинизм» они успешно доказывают своими собственными действиями в самых разных сферах деятельности от экономической политики до правописания.

И тут мы приходим к вопросу: так почему же они пишут на предположительно родном для себя языке настолько безграмотно? Ведь плакат до его появления на улицах видело большое количество людей — «соавторы», их руководители, верстальщики, типографы.

Причина номер один, по-видимому, состоит в том, что граждане русофобы — бывшие двоечники. Как талантливый человек иногда талантлив во всем, так и двоечник — иногда во всем двоечник. То, что они не знают историю собственной земли, видно по их словам и по их законопроектам. То, что они не знакомы с математикой, видно по их экономическим решениям. Незнакомы они и с языком — ни с русским, ни с украинским.

Вторая причина может показаться нам менее приятной, и состоит она в том, что авторы плаката, вне всяких сомнений, русские.

Ничем иным нельзя объяснить, почему вместо украинского «заснована» используется русское «основана». Ничем иным нельзя объяснить, почему вместо украинского «ополіскувач» появляется «ополАскувач»: очевидно, что в голове у автора, а потом и у всех редакторов, был «ополАскиватель», вот и выехала буква «а» куда не следовало. Ничем иным нельзя объяснить и слово «дикІх» вместо «диких». Это уже из области анекдотов про бывшего премьер-министра страны Николая Азарова, в которых он, чтобы произносить слова «на украинский манер», просто менял все гласные на «i».

Патентованные русофобы думают по-русски. Их ненависть к русскому — это ненависть к себе и к собственным корням. Ненависть иногда искренняя: чтобы найти себе врага и найти смысл своей жизни в борьбе с этим врагом. Ненависть иногда расчетливая: чтобы получить и сохранить власть. Они хотят перепридумать себя на ходу, по-русски размышляя, как бы им перестать быть русскими. Война за сердца, души и за язык граждан нынешней Украины ведется не с инородными оппонентами. Она ведется с отечественными зомби.