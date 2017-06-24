



Иван Шилов ИА REGNUM

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 26 июня — 2 июля стали: кардинал Пелл предстанет перед судом в Австралии; Святой престол обеспокоен удалением китайского епископа Питера Шао Жумина; израильские арабы ставят условия перед заключением соглашения между Ватиканом и Израилем; Святой престол видит в России истинную наследницу Византии и другое.

Кардинал Джордж Пелл, префект Секретариата по экономике, 18 июля предстанет перед судом в Австралии по делу о сексуальных злоупотреблениях, информирует Radio Vaticana (Ватикан). Ему вменяют в вину факты, восходящие к десяткам лет назад, когда он был простым священником. Кардинал решительно отвергает все обвинения и намерен занять твердую позицию защиты от ложных обвинений. Пелл выступил со специальным заявлением на эту тему в Зале печати Святого престола. «Речь идет об упорстве без передышки, — сказал монсеньор, имея в виду ложные обвинения в его адрес, — но сейчас я рад, что наконец смогу защититься в суде. Еще раз подтверждаю мою непричастность, эти обвинения лживы, а сама идея сексуальных злоупотреблений для меня отвратительна». Он постоянно на связи с папой Римским Франциском, который предоставил Пеллу отпуск для восстановления репутации. «Судебный процесс, — заявил кардинал, — даст мне возможность отвергнуть всякое обвинение и вернуться к моей работе в Риме». Директор Зала печати Грег Берк со своей стороны сообщил, что Святой престол с сожалением воспринял новость о судебном процессе против префекта Секретариата по экономике. Понтифик имел возможность убедиться в порядочности иерарха во время его работы в Римской курии и в особенности в его приверженности реформе в финансово-экономической сфере. «Святой престол, — заявил Берк, — с уважением относится к австралийскому правосудию, которое должно решить поднятый вопрос. В то же время следует напомнить, что кардинал Пелл на протяжении десятилетий открыто и постоянно выступал против злоупотреблений несовершеннолетними, называя их безнравственными и недопустимыми, а в прошлом он сотрудничал с австралийскими органами (например, давая показания в Royal Commission). Он поддержал создание Папской комиссии по защите несовершеннолетних. Наконец, будучи епископом в Австралии, он разработал систему и процедуру защиты малолетних и помощи жертвам злоупотреблений».

Святой престол прокомментировал дело китайского епископа Питера Шао Жумина, пастыря епархии Вэньчжоу в континентальном Китае. Глава Зала печати заявил, что «Святой престол с серьезной озабоченностью наблюдает за личной ситуацией» иерарха, «насильственно удаленного из своей епископской столицы некоторое время назад». Китайские власти почти год назад задержали признанного Святым престолом епископа. Ватикан отмечает, что епархиальная католическая община и родственники иерарха не имеют никаких сведений о нем и его местонахождении, а также ничего не знают о причинах его удаления. Апостольская столица «глубоко расстроена» этим и другими подобными эпизодами, которые, к сожалению, не способствуют пути понимания. Святой престол выражает надежду на то, что епископ Шао Жумин сможет как можно скорее вернуться в епархию и иметь возможность осуществления своего епископского служения. В районе Вэньчжоу проживает около 120 тыс. католиков. Часть из них в течение многих лет посещает богослужения «подпольной» Церкви, которая находится в общении со Святым престолом. Другие католики Вэньчжоу, как и всего Китая, принадлежат к признанной китайскими властями церковной общине. В этом городе высокий процент верующих и большое количество храмов. Именно здесь власти коммунистического Китая в течение последних пяти лет проводят кампанию по сносу церквей и удалению крестов.

30 июня бундестаг одобрил браки между лицами одного пола, принимая голосованием законопроект, выдвинутый социал-демократами. За новое законодательство накануне всеобщих выборов проголосовали 393 депутата, 226 высказались против. Положения нового закона гарантируют также право однополых пар на усыновление детей. Канцлер Германии Ангела Меркель, уважая выбор совести своих депутатов, проголосовала против: «Для меня, — подчеркнула канцлер, — брак существует между мужчиной и женщиной». Именно это имеет в виду 6-я статья Конституции Федеративной Республики Германии. Со своей стороны президент Конференции католических епископов Германии кардинал Рейнхард Маркс заявил, что «брак — и не только согласно христианским убеждениям — является единством жизни и любви между женщиной и мужчиной, союзом в согласии с непреложным принципом фундаментальной открытости к продолжению жизни. Мы считаем, что государство обязано и дальше защищать и поощрять брак в такой форме». Кардинал выразил сомнение в конституционности закона, подчеркнув, что совершенно неверно понимать особенный правовой статус брака и его защиту как дискриминацию людей с гомосексуальными наклонностями. Глава Отдела семейного пастырства при Конференции архиепископ Берлинский Хайнер Кох подверг критике решение бундестага: «Я сожалею, что законодатель отказался от основного содержания понятия брака. Видеть различия не означает дискриминации, — добавил епископ. — Печально, что институт брака пал жертвой политических стратегий: он того не заслуживает».

Лидер партии Хадаш и глава объединенного арабского списка, депутат Кнессета Израиля Айман Уда встретился в Ватикане с государственным секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином, сообщает Vatican insider (Турин, Италия). Уда озвучил свое видение проблем, которые нужно принимать во внимание в ходе переговоров о заключении соглашения между Израилем и Ватиканом. По словам депутата, есть три вопроса, на которые он обратил внимание кардинала Паролина. Во-первых, Израиль создает препятствия для людей, проживающих по ту и иную сторону разделительной линии, которые хотят вступить в брак и создать семью. Во-вторых, существует «дискриминация в отношении христианских частных школ в Израиле», которые финансируются «в семь раз меньше, чем частные еврейские школы». В-третьих, «власти давят на жителей двух христианских деревень внутри Израиля, Икрит и Кафр Бирим, мешают вернуться им в свои дома, несмотря на решение Верховного суда». Прежде чем будет подписано соглашение между Ватиканом и Израилем, отмечает политик, Святой престол должен убедиться в том, что эти три вопроса были решены. Также во время встречи с госсекретарем он выразил озабоченность тем, что «премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытается изобразить конфликт на Ближнем Востоке так, как если бы он был религиозным, но это политический конфликт».

Апостольский администратор Иерусалима архиепископ Пьербаттиста Пиццабалла рассказал в интервью L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия) о том, чем сегодня живут христиане Ближнего Востока. Монсеньор особо отметил, что его поражает «великое свидетельство веры», которое демонстрируют эти люди. Ближний Восток уже никогда не будет прежним. Восстановление инфраструктуры, стабильной и прочной социальной ткани займет жизнь поколений. Война в Сирии и Ираке разрушила отношения между различными общинами. Многие были вынуждены покинуть свои поселения. А те, кто остался, исповедуют свою веру в уединении собственного дома. Но при этом у них есть силы помогать пожилым, детям, инвалидам, беженцам, устраивать молитвенные встречи. «Я был поражен молодыми христианами Алеппо, которые, презрев опасность, раздавали воду тем, кто в ней нуждается, — говорит монсенбо. — Я вспоминаю христиан сирийских деревень, пребывавших под контролем Фронта аль-Нусра (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые, зная, что алкоголь запрещен в исламе, прятали в домах вино, чтобы иметь возможность служить мессу». Архиепископ отметил большую ревность христиан в Иордании и Ливане в приеме беженцев из Сирии и Ирака. Да, многие покидают регион. Но, говорит Пиццабалла, он уверен, что христианство на Ближнем Востоке не исчезнет, ибо «наша сила не в цифрах, а в свидетельстве веры».

Глава Сиро-Яковитской православной церкви патриарх Игнатий Эфрем II и глава Сирийской католической церкви патриарх Игнатий Юсеф III Юнан приняли участие в работе Конференции по будущему христиан в Ираке, передает Agenzia Fides (Ватикан). Форум прошел в Брюсселе в резиденции Европейского парламента. Его инициатором выступил евродепутат Ларс Адактуссон, представляющий Христианско-демократическую партию Швеции. По его словам, инициатива направлена на возвращение населения на равнину Ниневия. «Я приглашаю всех халдеев, сирийцев и ассирийцев сделать все, чтобы их люди могли вернуться домой», — сказал Адактуссон. Однако в работе конференции не приняли участие представители Халдейской католической церкви и ассирийской церкви Востока. Халдейский патриархат мотивировал свое решение тем, что «будущее христиан связано с будущим всего иракского народа», неотъемлемой частью которого являются иракские христиане. Поэтому уместно говорить о судьбе христианского присутствия в Ираке вместе с местными властями и другими общинами, а не с иностранными институтами. Как отмечается в разъяснении Халдейской католической церкви, если западные страны хотят помочь христианам в Ираке, они могут сделать это, поддержав борьбу с терроризмом и участвуя в восстановлении страны. В свою очередь, патриархат Ассирийской церкви Востока оценил инициативу, организованную Европейским парламентом, как «несбалансированную» и проявленную в пользу независимых политических проектов, проводимых курдскими лидерами Иракского Курдистана, которые намереваются расширить свое влияние на равнину Ниневия.

Первая встреча президента США Дональда Трампа с премьер-министром Индии Нарендра Моди прошла в Белом доме в атмосфере теплых похвал и рукопожатий, рассказывает AsiaNews (Рим, Италия). Оба лидера продемонстрировали желание сотрудничать в сферах обороны и внешней политики. У Индии и США есть общая цель в Центральной Азии и на Дальнем Востоке — ограничить растущее влияние Китая. В рамках своей инвестиционной стратегии «Один пояс, один путь», известной также как «Новый Шелковый Путь», Пекин, похоже, намерен захватить лидерство в Азии и проецировать силу на международном уровне. Соглашения между Трампом и Моди направлены на укрепление военно-политического партнерства, нацелены на изоляцию Китая и его потенциальных союзников по инициативе «Один пояс, один путь», прежде всего, Пакистана. У Индии есть несколько причин опасаться расширения влияния Пекина. Так, китайско-пакистанский экономический коридор (CPEC), элемент «Нового Шелкового пути», после его завершения предоставит Китаю прямой доступ к Аравийскому морю через порт Гвадар, который также является одной из важнейших военно-морских баз Пакистана. Дели опасается, что китайско-пакистанская линия будет включать пункты слежения за индийской военно-морской деятельностью в рамках желания Пекина контролировать морские пути. Со своей стороны, президент Трамп заверил Индию в поддержке США борьбы с исламистским терроризмом, исходящим из Пакистана, страны, которая все чаще рассматривает Китай как привилегированного партнера и которая всегда имела неоднозначные отношения с исламистскими террористическими организациями. Однако никто не должен забывать, что Пекин играет решающую роль в местном и глобальном балансе сил (включая северокорейскую проблему), в котором участвует все больше и больше глобальных игроков — от Соединенных Штатов и Индии до арабских стран.

Также издание обращается к запланированной на август этого года поездке в Москву кардинала Паролина и перспективы его встречи с президентом России Владимиром Путиным и иерархами Русской православной церкви. Обнародование информации о визите совпало с проходившей в Москве конференцией российских и ватиканских историков, где обсуждался смысл Ostpolitik, то есть «восточной политики» Святого престола во второй половине XX века в отношении СССР и стран социалистического лагеря. Некоторые справедливо напоминают, что термин Ostpolitik относится также к разным этапам немецкой политики, от Бисмарка до Вилли Брандта, поэтому будет журналистским упрощением применять его к ватиканской дипломатии. На самом деле, помимо неизбежных разногласий, отношения между Римом и Москвой всегда строились на основе «открытия Востока», поскольку Россия во втором тысячелетии христианства является истинным наследником Византии, восточной души Вселенской церкви. Не случайно, что в Москве в конце Средневековья был создан идеал «третьего Рима», универсальной миссии спасения мира от господства антихриста, московский креатив, который сейчас весьма актуален. После монголов, туров, поляков, Наполеона и Гитлера даже сегодня Россия сталкивается с моральной деградацией Запада и угрозой исламистского терроризма, этими современными воплощениями злого духа. «Определение целей», о котором упоминает кардинал Паролин, безусловно, относится к готовности российских католиков терпеливо согласовывать свои пастырские инициативы с Московским патриархатом. Эту линию поведения одобряет итальянский архиепископ Паоло Пецци, возглавляющий архиепархию Божией Матери в Москве на протяжении многих лет и являющийся одним из четырех католических епископов России. Однако остается открытым вопрос о ситуации на Украине, где греко-католики и православные часто находятся в центре дискуссий и конфликтов. Пусть неофициально, но Паролин попытается найти решения, которые откроют диалог в этой части во имя поиска новых путей, чем занимаются Первый и Третий Рим ради установления мира. Встреча также затронет недавнюю гуманитарную миссию в Сирии и особенно преследуемых христиан (23 июня 20 тонн продовольствия и медикаментов, собранные российскими католиками, православными и мусульманами, прибыли в аэропорт Хмеймим и будут розданы жителям Латакии и Алеппо). Есть надежда, что эта помощь придаст энергию апостолам экуменического диалога.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.