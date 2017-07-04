Секретное крыло тюрьмы Гуантанамо «Кэмп-севен», в котором содержатся наиболее опасные террористы, стало неожиданным местом для «российской пропаганды», однако именно там заключенных ограничивают в выборе англоязычных телеканалов российским RT, пишет Спенсер Акерман в статье для The Daily Beast, вышедшей с пометкой «пытки».

Гуантанамо

Такая информация якобы поступила от ряда лиц, которые на протяжении долгого времени содержались в этом учреждении. По их словам, по меньшей мере два года единственным англоязычным телеканалом, доступным для них, был российский RT, «кремлевский телеканал, который любит показывать все, что демонстрирует США в ужасном свете».

Автор отмечает, что официальные лица Гуантанамо не стали комментировать то, почему именно RT, который разведка США считает ключевым компонентом глобальной «пропаганды» Владимира Путина, транслировался в «Кэмп-севен» — самом закрытом центре содержания заключенных в Гуантанамо. Среди тех, кто находится в нем, организатор теракта 11 сентября 2001 года Халид Шейх Мохамед, Абд аль-Рахим аль-Нашири, совершивший нападение на эсминец USS Cole, а также Мухаммад Рахим аль-Афгани.

Именно со слов аль-Афгани, поддерживавшего переписку со своим адвокатом, в марте 2017 года и стало известно о том, что RT был «единственный западным новостным каналом», который они могли смотреть. Со своей стороны, руководство центра содержания не стало отвечать на вопрос о том, почему этот телеканал был в сетке вещания центра содержания.

Гуантанамо

«Мы не обсуждаем проводимые в «Кэмп-севен» операции, точка!» — заявил официальный представитель руководства Гуантанамо Джон Робертсон, который тем не менее подтвердил, что RT был доступен для 26 заключенных, не содержавшихся в «Кэмп-севен».

По признанию самого аль-Афгани, он смотрел телеканал на протяжении долгого времени, впервые сообщив об этом еще в декабре 2015 года в письме своему адвокату Карлосу Уорнеру, отмечая, что в достаточной степени знаком с телеканалом, чтобы сложить свое критическое о нем мнение.

«Забавно, что телеканалу RT нравится Трамп, поэтому он больше не говорит о Гуантанамо», — пишет он. «Это все дезинформация. Пропаганда — это не новости».

Автор подчеркивает, что «Кэмп-севен» является наиболее спорной частью Гуантанамо. В нем содержится 15 заключенных на территории, отдельной от остальных заключенных. Журналистам и правозащитникам, которые могут посещать другие части центра содержания, запрещен доступ в «Кэмп-севен». Попасть в эту часть Гуантанамо — значит пройти через одну из многих секретных тюрем ЦРУ, в которых к заключённым применялись различные пытки.

Таким образом, подчеркивает автор, у людей вроде Халида Шейха Мохамеда и без RT достаточно поводов видеть США в негативном свете. Более того, сам аль-Афгани утверждает, что даже его тошнит от российского телеканала. Сам же он хотел бы смотреть больше спортивных передач, а также следить за перипетиями семьи Кардашьян.

Напомним, представители западных СМИ и политического руководства на протяжении долгого времени обвиняли российский телеканал RT в том, что он является не чем иным, как пропагандистским ресурсом, распространяющим дезинформацию, а также поддерживающим «своих людей Путина». Среди них президент Дональд Трамп, лидер крайне правой партии Франции «Национальный фронт» Марин Ле Пен и другие политики, не устраивавшие сложившийся политический истеблишмент.

Одним из последних выпадов в адрес телеканала стал законопроект сенатора-демократа Элизабет Уоррен о защите американских военнослужащих от «российской пропаганды» в соцсетях. Его целью является защита «военнослужащих США от влияния со стороны России и других зарубежных государств».

До этого обеспокоенность подобной угрозой выражало издание Politico, считавшее «подозрительным» то, что некоторые сайты бывших военнослужащих армии США демонстрируют «пророссийский» настрой, что выражается в периодическом размещении текстов российских онлайн-изданий, в том числе посвящённых Сирии и Украине.

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