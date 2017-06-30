



Иван Шилов ИА REGNUM Эльмар Мамедъяров и Эдвард Налбандян

Когда министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян первым сообщил о возможной встрече с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым, в Баку традиционно попытались подать эту информацию как некую «уступку» со стороны Еревана и выставили в качестве условия для возобновления переговорного процесса свои требования.

Официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Баку «готов к субстантивным переговорам по скорейшему решению нагорно-карабахского конфликта и изменению недопустимого и неустойчивого статус-кво». Он также решил напомнить о «совместном заявлении после встречи президентов Азербайджана и Армении в Санкт-Петербурге», уверяя всех, якобы там «была закреплена необходимость проведения субстантивных переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта».

Правда, при этом Гаджиев почему-то не вспомнил, во-первых, о том, что под этим документом нет подписи Азербайджана. Во-вторых, что это заявление предусматривает выполнение Венских и Санкт-Петербургских соглашений о введении мониторинга на линии соприкосновения конфликтующих сторон и международных наблюдателей. Правда, российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Попов в интервью азербайджанским СМИ как-то намекнул, что Баку вроде бы принял позиции Санкт-петербургского соглашения. Если это так, то, похоже, речь идет о какой-то устной договоренности, от которой либо отказались, либо вовсе предали забвению, что и делает Баку. В тоже время Азербайджан вводит в обращение со ссылкой на Санкт-Петербургские договоренности такое понятие как «субстантивные переговоры», но это не прибавляет конкретного понимания, к какому компромиссу пришли и пришли ли вообще лидеры Азербайджана и Армении.

И вот что говорил недавно в армянском парламенте министр Налбандян: «После достижения договоренностей в Вене и Санкт-Петербурге относительно создания международных механизмов, в финансовой комиссии состоялось шесть заседаний, на шести заседаниях все дали свое согласие, кроме Азербайджана». Он напомнил, что страны-сопредседатели выступили по Карабахскому урегулированию с пятью заявлениями: «Мы заявляем, что готовы на их основе продолжить переговоры, пойти на урегулирование, но Азербайджан не хочет даже вспоминать об этих пяти заявлениях. Эти пять заявлений со стороны таких важных стран, являющихся постоянными членами Совета безопасности, Азербайджаном игнорируются».

Заметим, что глава МИД Азербайджана Мамедъяров вообще предпочитает обходить в своих публичных заявлениях обозначенные проблемы. В то же время правительственная азербайджанская публицистика заявляет, что реализация Венских и Санкт-Петербургских соглашений «бетонирует» линии фронта, потенциально выводит нагорно-карабахский конфликт на урегулирование по косовскому сценарию. Поэтому Баку предпочитает ввести в переговорный процесс на первые позиции вместо известных обновленных Мадридских принципов тему «деоккупации азербайджанских земель и возвращения беженцев», что заводит переговорный процесс в тупик чисто методологически.

Но вернемся к анонсированным переговорам глав МИД Азербайджана и Армении. Выясняется, что они проводятся по инициативе Минской группы и состоятся 11 июля в австрийском Мауэрбахе в рамках неофициального заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ. О чем будет разговор, какие вопросы будут выноситься в повестку дня — никто не знает, так как такие переговоры традиционно проводятся в режиме секретности. Внешне эксперты не видят реальных предпосылок для продвижения в сторону прогресса. Если же говорить теоретически, то прорывом из образовавшегося замкнутого круга можно считать изменение переговорного формата с добавлением туда Степанакерта.

Юридически существует фактор подписанных в начале 1990-х годов бессрочных соглашений о режиме прекращения огня, под которым стоят подписи Еревана, Баку и Степанакерта. Введение в переговоры Степанакерта предусматривается Мадридскими принципами, лежащими сейчас в основе. Наконец, практическая реализация Венских и Санкт-Петербургских соглашений невозможна без участия Степанакерта. Пора признать, что решение о выводе карабахской стороны из переговоров было ошибочным как со стороны Еревана, так и со стороны Баку, который утерял дипломатическую маневренность. Не случайно в армянских СМИ появились утечки о том, что якобы в Мауэрбахе главы МИД Азербайджана и Армении при посредничестве МГ ОБСЕ будут обсуждать именно этот вопрос.

Скорее всего, в закрытом режиме и даже если будет иметь место, вряд ли станет известен общественности Азербайджана, которая находится в замкнутом политико-информационном пространстве по этой проблематике. Но главное сейчас в том, чтобы во чтобы то ни стало сохранить переговорный процесс и не пустить его под «военный» откос в ситуации, когда к Закавказью приближается цунами ближневосточного разрушительного хаоса, а Армения и Азербайджан фактически находятся в состоянии войны.