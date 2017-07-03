У президента США Дональда Трампа все меньше времени для того, чтобы вывести войска из Афганистана и свалить вину за провал на своих предшественников. Еще несколько недель, очередное повышение численности войск и президент-республиканец станет третьим главой Белого дома, чье имя будет неразрывно связано с Афганистаном. Эта война станет его войной. А необходимость уходить из Афганистана давно назрела, пишет Амитай Этциони в статье для The National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Афганистан

О том, что Трамп намерен продолжить курс США в отношении Афганистана, говорит тот факт, что глава Белого дома переложил на военных ответственность за определение численности контингента войск США. При это Трамп вместо того, чтобы подключить к пересмотру стратегии США в Афганистане не только Пентагон, но и разведывательные службы и Государственный департамент, просто отдал этот вопрос на откуп оборонному ведомству страны.

Однако у Пентагона в этом плане свои соображения. Так, если Трамп может возложить на своих предшественников ответственность за провал в Афганистане, то оборонное ведомство США такой роскошью не обладает. Военные США чертовски хорошо понимают, что даже когда численность контингента США была в 20 раз больше, чем предлагается сейчас, США не смогли одержать победу. Поэтому Пентагон намерен продолжать по-старому, что лучше, чем признавать поражение. Более того, военные США перестали использовать слово «победа» применительно к Афганистану, ограничиваясь выражением «создание стабильности».

Чем бы ни объяснялось стремление Пентагона продолжить нынешний курс в Афганистане, все эти причины смехотворны, подчеркивает автор. В частности утверждения о том, что афганским силам требуется больше подготовки после 16 лет, не могут не вызвать вопрос о том, можно ли добиться чего-то значимого за какой-то один год оккупации. Затем приводится довод о том, что если США не будут давать отпор исламистам в Афганистане, им придется бороться с ними на своей территории.

Это заявление довольно избито и не соответствует, считает автор, истине прежде всего потому, что движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое США организовали и вырастили для борьбы против СССР, не является международной террористической группировкой, стремясь лишь к установлению власти в Афганистане. Не они, а боевики из «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стояли за терактами 11 сентября.

Более того, те, кто говорит о том, что выход США превратит Афганистан в базу подготовки террористов, также не учитывают тот факт, что недавние теракты, произошедшие на Западе, совершались местными жителями при помощи подручных средств, таких как транспортные средства и холодное оружие, научившись этому через интернет. Предполагаемое увеличение войск никак не поспособствует борьбе с этим явлением.

К тому же на данный момент у ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) есть базы по меньшей мере в полудюжине стран, поэтому если США начнут оккупировать все государства, в которых проходят подготовку террористы, тогда Вашингтону нужно вторгаться и направлять многочисленные контингенты в такие страны как Ливия, Сирия, Ирак, Йемен, Сомали, части Нигерии и Мали, а также во многие другие. Нельзя забывать, что главной тренировочной базой «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является Пакистан, который Вашингтон так и не смог заставить оказывать ему поддержку.

Наконец, США должны предпринять все меры, чтобы не создавать террористов больше, чем они уничтожают, поскольку жертвы среди мирных жителей, а также вызванные войной разрушения являются очень сильным поводом для вступления людей в число террористов, желающих нанести вред США.

В Афганистане, заключает автор, США должны позволить гражданам страны самим решать свою судьбу самостоятельно. Там и в других странах Вашингтону необходимо сотрудничать с умеренными мусульманами для противодействия радикалам. При этом основная ноша защиты граждан США от террористов должна лежать на министерстве национальной безопасности, местной полиции, бдительных гражданах, психиатрах и тех, кто выступает за умеренность в пику ненависти. Пентагон, вероятно, найдет определённое успокоение в том факте, что не вооруженные силы США потерпели поражение в Афганистане, а лишь попытка построения нации в Афганистане обратилась настоящим фиаско.