Президент Индонезии передал Индии председательство в G20
Бали, Индонезия, 16 ноября, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо передал титул председателя G20 премьер-министру Индии Нарендра Моди на закрытии саммита «Большой двадцатки» 16 ноября, сообщает CNN Indonesia.
«Я хотел бы поздравить Индию, которая станет председателем в G20. Мандат на поддержание и реализацию глобального восстановления и инклюзивного роста далее находится в руках Его превосходительства премьер-министра Нарендра Моди», — заявил президент Индонезии на заключительном заседании G20 на Бали.
Индонезия готова поддержать председательство Индии в G20 в 2023 году.
«Я также прошу всех присутствующих здесь лидеров G20 поддержать председательство Индии в следующем году», — заявил Джоко Видодо.
Джокови также обратился ко всем министерствам, ведомствам и рабочим группам G20, которые помогли успешно реализовать саммит G20 на Бали.
«Прощаемся со всеми лидерами и приглашенными делегатами, счастливого пути. Настоящим я объявляю саммит G20 на Бали, Индонезия, закрытым», — заявил президент Индонезии.
Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Индии Нарендра Моди провёл переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном на саммите «Большой двадцатки» на Бали.
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