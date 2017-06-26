Турист — что встает перед глазами при произнесении этого слова? В позднесоветские времена при этом представлялся кто-то в ветровке, с рюкзаком, готовый быстро установить палатку, разжечь костер с одной спички и способный найти дорогу, как с компасом, так и без него. Было еще одно похожее слово, произносимое вначале с иронией, а потом с придыханием — «интурист». Этот «диковинный зверь» был непонятен, на него смотрели с опаской и не понимали, о чем он там лопочет на своем языке. Позже, уже под конец существования СССР, интурист стал источником джинсов, пластинок и валюты, так как выезд за границу, даже в страны «народной демократии», не говоря уже про капиталистические страны, был доступен ограниченному количеству советских граждан.

Киноцитата. К/ф «Бриллиантовая рука». Режиссёр Л. Гайдай. Мосфильм, 1969 г

Сейчас при слове «турист» возникают совсем другие ассоциации. Многие соотечественники побывали не только в туристических Турции и Египте, но и во многих странах Европы и мира и могут составить представление о туристическом сервисе. И уже привыкнув к определенному стандарту обслуживания за границей, мы ожидаем примерно такого же сервиса и в родной стране. Тем не менее, несмотря на декламации соответствующих чиновников о важности и необходимости развития туризма, слова эти воспринимаются многими, в том числе и власть предержащими, как некие мантры, повторять которые необходимо, а всерьез воспринимать необязательно.

Туризм как отрасль мировой экономики

А между тем доходы от туризма во вкладе в мировой ВВП уже скоро могут быть на втором месте после доходов от нефти. Динамика движения впечатляет: в 2013 году в мире туризм как статья экспорта занимал пятое место после нефти, продукции химической, пищевой и автомобильной отраслей промышленности, в 2015 уже третье, обогнав пищевую и автомобильную отрасли (по данным специального агентства ООН UNWTO).

В 2016 году спрос на международный туризм остался прежним, несмотря на некоторые трудности. По данным Барометра международного туризма UNWTO, число международных туристских прибытий возросло на 3,9% и достигло в общем итоге 1 миллиарда 235 миллионов. В 2016 году количество международных туристов (ночующих посетителей) увеличилось примерно на 46 миллионов человек по сравнению с показателем за 2015 год.

2016 год стал седьмым подряд годом устойчивого роста после глобального финансово-экономического кризиса 2009 года. Подобного периода непрерывного, стабильного роста не наблюдалось с 60-х годов XX века. Вследствие этого в 2016 году число международных туристов, путешествующих по миру, выросло на 300 миллионов по сравнению с докризисным показателем за 2008 год. Доходы от международного туризма в этот период увеличивались соответствующими темпами.

И хотя выездной туризм, ввиду снижения уровня доходов в России находится на невысоком уровне, несмотря на определенную стабилизацию экономики, возможности въездного туризма до конца не использованы. Российские регионы представляют из себя кладезь потенциальных туристических маршрутов. Это и памятники истории и культуры, экологический туризм, богатство природного разнообразия. Большинство иностранных туристов посещают в основном Москву, Санкт-Петербург да Золотое кольцо. После Олимпиады-2014 появились иностранцы и в Сочи, хотя там, в основном сейчас отдыхает российский турист.

Попытки создания других туристических продуктов есть, но они недостаточно эффективны. Байкал пока не может похвастаться инфраструктурой для приема туристов. На Камчатке, скорее, сумеют побывать любители острых ощущений и владельцы нехудых кошельков. Русская Арктика делает шаги по привлечению туристов, и даже достаточно успешные, но в этом сезоне, например, говорится о 1000 туристах, а один круизный лайнер, прибывающий в Санкт-Петербург, привозит до 4000 человек. То есть это тоже некий эксклюзив, а не массовый туризм, но он важен и нужен, если об этом правильно и в нужных пропорциях доносить иностранной аудитории.

Нужны ли визы для въезда в Россию?

По мнению ряда экспертов, ситуацию может изменить облегчение или отмена визового режима для жителей ряда стран Евросоюза и Северной Америки.

После введения в действие закона о безвизовом пребывании туристов в течение 72 часов, прибывающих морским транспортом, поток круизных туристов в Петербург вырос более чем в 1,5 раза, но круизный туризм — это все-таки отдых ближе к премиальному, во всяком случае, в массовом сознании. Попытки принять в Государственной думе РФ закон, позволяющий 72 часа находиться без виз туристам, прибывающим самолетом или поездом для посадки на круизные или паромные суда, пока не принесли успеха. Не говоря уже даже о более широком применении закона и разрешении всем гражданам Евросоюза находиться в России 72 часа. Ведь для выявления нежелательных, опасных и нелегальных граждан вполне достаточно наличия биометрических паспортов, и проверки на границе отсутствия в списках Интерпола и Европола, в российских базах МВД. Для всех обладателей биопаспортов возможно поставить дополнительное требование о достаточной финансовой обеспеченности. Пока даже мысль об этом кажется крамольной.

Основные возражения от МИД касаются принципа взаимности, ведь для российских граждан подобные преференции в Евросоюз в ближайшее время не предусмотрены. Но ведь в конце срока президентства Обамы из США были высланы российские дипломаты, а с нашей стороны ответных мер не последовало, в ожидании смены президентов в США. Значит, из принципов взаимности бывают исключения, может, сделать исключение и по вопросу наличия виз?

Упрощение въезда в Россию может значительно увеличить туристический поток и принести дополнительные доходы в бюджет, сделать туризм действительно важной индустрией дохода, одним из дополнительных источников поступления в бюджет в период низкой цены на нефть. Существующий сейчас порядок выдачи виз для иностранцев достаточно забюрократизирован и недешёв, и является одним из сдерживающих факторов развития въездного туризма.

Сейчас по прямому вкладу туризма в занятость населения Россия находится на 162 месте в мире между Йеменом и Сьерра-Лионе и составляет 1,2% (по данным агрегатора открытых данных Knoema), а общий вклад туризма в ВВП России в 2016 году составил 62,6 млрд долларов. Для сравнения в США в 2016 году 1 509 млрд. долларов, Германия 376 млрд долларов, Индия 208 млрд. долларов. Как видим, цифры занятости и доходов показывают, что возможности роста существуют, и они достаточно большие. Неужели в нашей стране меньше мест туристического притяжения, чем в Германии?

Туризм и «мягкая сила»

Кроме большого экономического потенциала, существующего для страны при увеличении количества туристов, и возможности вовлечения большого количества рабочих рук в туристическую индустрию, а также развития малого бизнеса, не надо забывать, что привлечение большего числа иностранных граждан, посетивших нашу страну, может стать одной из точек приложения так называемой мягкой силы. В американских и европейских средствах массовой информации сформировался определенный стереотип восприятия России, и он носит явно негативный характер. Отдельные голоса в медиа и социальных сетях, описывающие Россию, как страну не только богатую своим историческим и культурным прошлым, но и как современную европейскую державу со своим взглядом на некоторые вопросы современной жизни, — звучат как раз от тех, кто побывал у нас и своими глазами увидел, что русский — это не только мужик с балалайкой, с бутылкой водки в кармане в обнимку с медведем. Чем больше иностранных граждан побывает у нас в стране, пообщается с местными жителями, тем труднее будет их потом убедить, что Россия — исчадье ада, самая страшная угроза человечества, опережающая даже ИГИЛ (организацию, запрещенную на территории РФ).

Безусловно, визовый вопрос только один из многих, надо развивать инфраструктуру туризма, повышать стандарты обслуживания туристов в регионах, готовить и предлагать новые туристические продукты, информировать иностранные туркомпании о новых возможностях регионов России. Все эти и другие вопросы обсуждаются в стране уже не одно десятилетие. Их можно будет сдвинуть с места, если принимающие решения люди осознают, что вклад дохода от туризма как в бюджет регионов, так и в федеральный, при правильном подходе может быть достаточно большим, особенно для регионов, богатых не полезными ископаемыми, а объектами истории и культуры. Если это осознание действительно придет, то все необходимые мероприятия могут наполниться действительным содержанием.

Отмена виз для европейцев, конечно, не произойдет сейчас, это выглядит чересчур радикальным в наших современных реалиях, но начинать говорить об этом или хотя бы о максимальном упрощении выдачи виз, об электронном способе подачи или получении визы прямо на границе — нужно. От этих мероприятий выиграет и туристическая индустрия, и малый бизнес, и страна в целом.