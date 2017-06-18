Петр Алексеевич Порошенко тревожно сомневается в том, что он — президент Украины. Нет, не в смысле легитимности, а вообще. В периоды просветления что-то подсказывает ему, что так президентами не становятся — и главное, не остаются. Пугаясь очевидного вывода, который следует из этого незатейливого силлогизма, Порошенко постоянно алчет внешней поддержки какого-нибудь доброго политика, который смог бы его убедить в том, что он действительно президент и это все ему не снится.

Александр Горбаруков ИА REGNUM А вот это мой размерчик!

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рабочий орган президента

Последний раз такую услугу оказал ему президент Франции с эротическим именем Эммануэль. Правда, в данном случае можно сказать, что эти два одиночества нашли друг друга не случайно. Эммануэлю тоже нужен был кто-то, способный подтвердить давно преследующее его нашептывание внутреннего голоса, что он на самом деле — тоже не президент, а… император, бывший консул, Наполеон Бонапарт. До сих пор Макрон пробавлялся дружеской поддержкой, которую оказывала ему Меркель. Но, конечно, Петр Алексеевич в этом смысле представляет из себя куда более перспективный объект для императорских амбиций юного гения нового европейского ренессанса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM А вот это мой размерчик!

Общение с французом не прошло для фрау канцлерин даром. И дело не только в мощной индукции его сметающего обаяния: ситуация усугубляется тем, что Меркель страшно не повезло с географическим положением. Зажатая между двумя гигантами геополитической мысли, а именно между Францией и Украиной как новыми мировыми центрами стратегического планирования, она поймала себя на мысли, что ей тоже что-то начинает мерещиться.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кризис европейской идентичности

При этом самые ужасные призраки прошлого приходят с востока. Поэтому никто и не торопится осуждать открытый по Львове масштабный «Шухевич Фест», призванный познакомить всех желающих с личностью и деятельностью гитлеровского прихвостня, объявленного хунтой героем. Тут уж перед Меркель стоит нешуточный выбор, бороться с легализацией гей-браков у себя на родине или заниматься проблемами этих львовских ролевиков, в самом гнусном смысле этого слова. С карнавальными геями, правда, не сложилось, протесты Анжелы не были приняты во внимание. На очереди новоевропейские затейники из города Львова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Львовский карнавал

Глядя на то, как прогрессирует немецкая политическая мысль, украинским политикам, в свою очередь, начинает казаться, что они овладели тайной управления временем. Первым не выдержал депутат Верховной рады от Радикальной партии Юрий Чижмарь, смысл радикального заявления которого сводился к тому, что овладев возможностью управлять временем, хунте надо немедленно исправить историческую ошибку, заключавшуюся в признании автономии республики Крым, чтобы она больше не смогла перейти к России. В том сером мареве, где пребывают все 50 оттенков сознания несчастного депутата, эта операция представляется вполне возможной.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сумерки сознания

Впрочем, если говорить о сложных проблемах между политиком и воображаемой частью его сознания, населенной теми или иными фантомами, то многих из перечисленных персонажей вполне можно отправить к эксперту в данном вопросе. Михаил Саакашвили зарекомендовал себя как яркий визионер, регулярно воспринимающий видения Украины как супердержавы, а себя в ней — как сверхпрезидента. К сожалению, этот сверхнеловкий момент послужил причиной некоторого непонимания между ним и актуальным президентом, которому и со своими галлюцинациями проблем хватает.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Если Петр устанет, выпускайте запасного президента

Замечено еще со времен Обамы, что западный политик, достаточно долго (от 5 минут) пообщавшийся с Петром Алексеевичем в возбужденном состоянии (причем неважно, чьем) начинает нести долгую и подробную чушь на историко-стратегические темы. Порошенко действует, прямо как некая «рука Кремля», берущая собеседника за самое больное место и выворачивающая его наизнанку.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макролеон перед прыжком

Поэтому, если вам дороги ваши жизнь и рассудок, никогда не приближайтесь к исчадию майданного болота. А увидев его на улицах европейского города в такой комплектации, знайте: Петру Алексеевичу опять нездоровится и он бродит в поисках добавочного подтверждения своего президентского статуса.