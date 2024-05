Vkusno.mirtesen.ru

Stratfor выступил с очередным геополитическим прогнозом. В нем утверждается, что государственная программа вооружений России наряду с другими направлениями (Украина и Балтия) займет и Кавказ. При этом уточняется, что «Россия развивает миссии, которые предусматривают переброску сил в отдаленные регионы — от Арктики до Сирии — если там есть дружественная среда». Чуть ранее появилось исследование Foreign Policy Research Institute, в котором по итогам недавней встречи глав государств и правительств стран НАТО в Брюсселе констатировался факт «снижающейся актуальности пребывания альянса на Южном Кавказе и снижение важности этого региона для НАТО», а также «отсутствие какого-либо осмысленного обсуждения роли НАТО на Южном Кавказе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Центр Карнеги в докладе о политике США и ЕС в Закавказье утверждал, что «события в регионе становятся все более сложными», воссоединение Крыма с Россией изменило соотношение сил в регионе между Черным и Каспийским морями тогда, когда «Вашингтон и Брюссель оказались не в состоянии решить в Закавказье проблемы этнических конфликтов и межгосударственного соперничества». Но главное в том, что в докладе постулируется следующее: во-первых, «Южный Кавказ имел значение для Вашингтона, но в значительной степени, если не в основном, как производная больших геополитических процессов, главным образом постсоветского перехода России», и этот цикл завершился или завершается. Во-вторых, американская администрация Дональда Трампа теряет интерес к этому региону, «региональные интересы США выходят за пределы ближайших границ Южного Кавказа». В-третьих, «энергетические ресурсы Каспия не вызывают большого интереса в коммерческом секторе или среди государственных спонсоров, готовых профинансировать соответствующие проекты», потому что «Каспийский регион не располагает достаточными ресурсами».

Наконец, бросаются в глаза участившиеся в западных СМИ публикации, в которых сложная ситуация, сложившаяся на Ближнем Востоке, начинает проецироваться уже на Закавказье. Так Eurasianet в статье Will the Great Gulf Game Spill Over Into the Caucasus пишет, что страны Персидского залива и Кавказа все теснее переплетаются как в политическом, так и в экономическом плане. Идет анализ ситуации в регионе, именуемом как Большой Ближний Восток, куда включен и Кавказ, и предполагается расширение зоны конфликтности к бывшим границам Российской империи и СССР. В этом контексте такой конфликт, как нагорно-карабахский, будет приобретать совершенно иные новые характеристики. США, если верить Stratfor, будут дистанцироваться от него, передавая или навязывая инициативу России. Проблема только в том, как это будет осуществляться: в контексте сотрудничества или через геополитический торг, прикрываемый так называемой аналитической завесой, маскирующей подготовку определенных сил к масштабному обострению ситуации на Большом Ближнем Востоке.

Сегодня очевидно, что такое обострение может приобрести формы регионального вооруженного конфликта, переноса системы геополитического хаоса с Ближнего Востока в Закавказье. В свою очередь, это объективно заставляет Россию активизироваться в регионе, не только в военном, но и в политико-дипломатическом отношении. И с учетом того, что доминирующим вектором развития конфликтности становится южный. На наш взгляд, многое на этом направлении будет определяться тем, по какому сценарию будет проходить сирийское урегулирование, как будет решаться проблема курдов, где будут проходить границы интересов внешних и внутренних сил, окажется ли устойчивым взаимодействие в Сирии России, Турции и Ирана, и состоится ли вообще широкий межсирийский диалог. А главное — какой будет позиция США, ведь события развиваются в каких-то 200−300 километрах от границ с Закавказьем. Хорошо известно, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) имеет разветвленные каналы взаимодействия и легко «перетекает» из одного региона в другой. Их дальнейший путь — из Сирии на Кавказ — логичен и при наличии благоприятных условий даже неизбежен. Существует проблема стабильности режима в Азербайджане, есть вопросы и с выработкой общеполитической составляющей урегулирования, в первую очередь, нагорно-карабахского конфликта, что вряд ли возможно при нынешней позиции конфликтующих сторон.

Однако вернемся к сути вопроса. Действительно ли США покидают Кавказ? Конечно, они «уйдут» из региона не полностью, но вкладываться в него — как материально, так и политически — похоже, перестают. Складывается новая ситуация. Наступает момент, когда закавказские проблемы могут переложить на региональные державы — Россию, Турцию и Иран. За ними сейчас главное слово.