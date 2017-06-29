Несмотря на то, что Россия является светским государством, принципы добра и справедливости, на основании которых изъявляет желание развиваться, расти и крепнуть современное российское общество, имеют давнюю преимущественно христианскую традицию. Понимая это, следует непременно иметь в виду, что и другие общества в мире имели основанием своего развития те же самые принципы, потому что бесчеловечные общества недолговечны, неустойчивы, быстро распадаются и оставляют след в истории лишь в виде сказаний о том, как они были разбиты, повергнуты. Карфаген должен быть разрушен.

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При этом в мире нет людских сообществ, в которых гармонично царствуют лишь добро и справедливость. Рая на земле нет. Но есть стремление большинства людей жить в мире и спокойствии, ни от кого не защищаясь, ни к кем «до крови» не ссорясь, не судясь до полного глубокого развода. Бог не разделял людей — и людям негоже разделяться. Напротив, естественно искать пути примирения и взаимопонимания.

Если люди служат добру и справедливости, ставят их в основу своей деятельности, то их служение совершается в духе и истине. И таким образом они даже в разных традициях служат одному Богу. Работая на утверждение истины не кольями и вилами, а благими делами. Если же нет, то каждый служит даже не тому Богу, имя которого произносят, а «истина», которую они утверждают, далека от Истины.

Религию постоянно пытаются оседлать люди, которые руководствуются насилием, принуждением, жестокостью. Утверждение «высшего добра», «высшей правды» такими людьми производится при полном игнорировании понятным всем добра, правды и справедливости. Все это «высшее» на деле часто оказывается обычным неприкрытым и легко узнаваемым злом. Такой болезнью могут заразиться любые религии по причине утраты, как ни банально прозвучит, связи с Богом. Которая рвется в основном из-за доктринальных желаний представить Бога столь недосягаемым, что связь с Ним можно наладить лишь особо избранным или с помощью изощренной техники, даже, что особенно губительно, через «посредников».

Так верующие люди перестают наблюдать Бога и Его действия в окружающем мире, видеть Его во всем повседневном добром, понимать Его отсутствие там, где уже закрепилось и намертво утвердилось, «восторжествовало» зло (Мтф. 27:46). «Вера» их застывает, остывшая, она даже не «живет», а просто фиксировано наличествует в доктринах, описывающих Бога в самых превосходных тонах, настолько превосходных, что о связи с Ним бесполезно даже мечтать. Только слушать рассказы, что кому-то удается.

К таким представлениям о Боге легко примешивается зло, намекая, что требуется еще чего-то «высшее», чтобы заслужить от Него доверие. Так происходит то самое «поклонение Ваалу», приношение людей в жертву «высшему». Самыми разными способами. Не обязательно теми, что описаны в Библии и которые известны в человеческой истории. Войны, религиозные распри — то же самое поклонение Ваалу. «Богу» в извращенном понимании, то есть ложному богу.

Христос учил, что следует оставить контакты с людьми, которые учат о Боге извращенно, превратно, соблазняя верующих: «Кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море. И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее… и если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее… и если глаз твой соблазняет тебя, вырви его: лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в геенну огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает» (Мк. 9: 42−48).

В таком социальном организме как Церковь Христова, не должно быть места соблазнителям. Они не дают Церкви «ходить», «делать», «видеть». Они разъедают учение изнутри, парализуя действия всего тела. К сожалению, за свой исторический период Церковь плохо научилась организовываться так, как учил Христос, как Он Сам подбирал Себе учеников. Насобирала «по объявлению». И натолкалась под завязку людьми случайными.

Из-за этого современное христианство представляет столь разрозненный хор голосов, в котором слышны прямо противоположные высказывания, где особо выделяются все эти духовно «хромые», «безрукие» и «незрячие», которым бы и не место в Церкви, тем более места с правом голоса, так что Церковь со стороны выглядит калекой, которая смотрит в одну сторону, идет в другую, делает третье, и поди разбери, что же у каждого из них на уме.

Раздробляя каждую Церковь изнутри и на Востоке, и на Западе, такие люди не дают также всем христианам жить в согласии, закатывают истерики по каждому случаю, когда это согласие только намечается. Между тем сейчас, когда мир становится особенно циничен и равнодушен к человеку, когда при этом мир стал слишком тесным, особенно возникает нужда в согласии всех христиан друг с другом. Христианам просто постыдно иметь разногласия по тем мелочным вопросам, которые, как сказано в Совместной декларации Московского и Римского архиереев, «унаследованы от наших предшественников».

Утрата единства «ставшая следствием человеческой слабости и греховности» является препятствием и для гармоничного развития каждого по отдельности обществ, и для согласия их всех вместе жить в мире, исполняя на земле всякую правду. Отношение друг к другу с недоверием из-за религиозных мелочных разногласий с неизбежностью вычеркивает для всех из христианства то единственно главное, ради чего благовестил Христос. Если уж христиане не могут явить согласия, то чего ожидать от мира, принцип которого остается во все века прежним — «разделяй и властвуй»? Разделенным только и остается, что вечно «бороться за существование», а разделителям — имитировать для них образцы «полноценной жизни».

И никто по сию пору так и не явил общества, в котором бы эта полноценность не имитировалась. Для христиан это особенно непростительно.