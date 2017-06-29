Washington Post: Республиканская партия США рискует стать «партией Путина»
Понимают члены Республиканской партии или нет, но «Великая старая партия», как ее еще называют, рискует стать силой, следующей курсом президента России Владимира Путина. Уже сейчас с убедительностью можно сказать, что она походит на другие «партии Путина» в Европе, если учесть приход к власти Дональда Трампа, все более благосклонное отношение республиканских избирателей к Москве, а также нежелание лидеров-республиканцев в Конгрессе расследовать и предотвращать вмешательство России в дела США, пишет бывший претендент на пост главы Белого дома Эван Макмаллин в статье для The Washington Post.
Автор, который в прошлом являлся сотрудником ЦРУ, отмечает, что из-за все более продвинутых инструментов оказания влияния и киберопераций со стороны России под угрозой оказалась способность США выбирать собственных лидеров. И это не преувеличение, поскольку сложно переоценить то, насколько серьезна сложившая ситуация. Однако президент Трамп по-прежнему сеет сомнения относительно самого факта вмешательства Москвы в выборы 2016 года или же указывает на незначительность этого воздействия.
Главнокомандующий США, подчёркивает автор, в большей степени заинтересован в покрытии Москвы, нежели в сдерживании ее будущих атак. По информации The Washington Post, администрация президента-республиканца рассматривает возможность открытия двух «шпионских объектов», закрытых президентом Бараком Обамой в конце декабря 2016 года в ответ на «нападение России на выборы» в США.
Также есть информация, согласно которой Белый дом готовится развернуть лоббистскую деятельность против законопроекта о новых санкциях против России, который в июне подавляющим большинством принял Сенат США. В рамках данной меры предполагается увеличить санкционное давление, а также ввести процедуру проверки Конгрессом любых попыток Трампа снятия этих или других запретительных мер, введенных против Москвы.
Что хуже, Трамп, по всей видимости, пользуется поддержкой в этом вопросе лидеров Республиканской партии в Палате представителей. В частности, спикер Пол Райан и руководитель большинства Кевин Маккарти отложили рассмотрение этого законопроекта, ссылаясь на требование, чтобы подобные законодательные инициативы вносились на рассмотрение в Палате представителей.
Это не просто попытка отвлечь внимание. Ничего не мешает им включить текст законопроекта Сената в законопроект Палаты представителей, принять его и отправить назад в Сенат для окончательного одобрения, которое, скорее всего, будет получено в кратчайшие сроки. Вместо этого, Райан и Маккарти, кажется, более заинтересованы в создании проволочек и ослаблении законопроекта.
За их халатностью стоит изменение мнения избирателей-республиканцев, которое становится до тревожного пророссийским. По данным опроса общественного мнения издания Morning Consult-Politico, проведенного в мае, 49% избирателей-республиканцев считают Россию либо союзником, либо дружественно настроенной страной. Лишь 12% видят в ней врага. Более того, если, по данным Gallup, в 2015 году лишь 12% опрошенных республиканцев придерживались благоприятного мнения о главе Кремля, то к февралю 2017 эта цифра составила 32%.
Из-за этих опасных, как отмечает автор, тенденций наносится удар по воле нации защищать себя, а их источник — неспособность руководства Республиканской партии с самого начала выступить против Дональда Трампа. Избиратели-республиканцы давно испытывали здоровое недоверие по отношению к Путину, однако постоянная склонность нового главы Белого дома к Москве, а также молчание лидеров Республиканской партии об этом привели к тому, что избиратели партии пересмотрели свои взгляды. Поэтому теперь любая защита нации от внешнего врага будет сопряжена с политическими издержками для лидеров Великой старой парии.
Более того, поскольку они контролируют как исполнительную, так и законодательную ветви власти, в конечном счете именно от лидеров Республиканской партии зависит предотвращение российских нападок на американскую демократию, даже если подобные нападения и могут сыграть партии на руку на выборах. Сдерживание — это неотложная часть этого уравнения. Его нельзя добиться без карательных мер в отношении Москвы за ее нарушения, по мнению автора, суверенитета, а также без угроз более жестких ответов в будущем.
Приняв законопроект о санкциях в отношении России, республиканцы в Сенате продемонстрировали, что они понимают этот факт. Лидеры же партии в Палате представителей должны работать со своими коллегами из Сената для введения пакета жестких санкций. С его помощью будет создана процедура проверки со стороны Конгресса любых изменений в имплементации санкций, на которые может пойти президент. Трампу нельзя просто так доверить защищать целостность американской демократии.
Лидеры и простые члены Республиканской партии, заключает автор, стоят на перепутье. Им либо придется сделать выбор в пользу свободы и независимости США, либо начать прислуживать «хозяину» далекой страны, который пытается лишь «обогатиться» и «укрепить свои позиции» за счет свободного общества по всему миру. Если лидеры Республиканской партии выберут второе, у большинства граждан США не будет иного выбора, кроме как привлечь их к ответственности как противников дела свободы.