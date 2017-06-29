Понимают члены Республиканской партии или нет, но «Великая старая партия», как ее еще называют, рискует стать силой, следующей курсом президента России Владимира Путина. Уже сейчас с убедительностью можно сказать, что она походит на другие «партии Путина» в Европе, если учесть приход к власти Дональда Трампа, все более благосклонное отношение республиканских избирателей к Москве, а также нежелание лидеров-республиканцев в Конгрессе расследовать и предотвращать вмешательство России в дела США, пишет бывший претендент на пост главы Белого дома Эван Макмаллин в статье для The Washington Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Республиканец

Автор, который в прошлом являлся сотрудником ЦРУ, отмечает, что из-за все более продвинутых инструментов оказания влияния и киберопераций со стороны России под угрозой оказалась способность США выбирать собственных лидеров. И это не преувеличение, поскольку сложно переоценить то, насколько серьезна сложившая ситуация. Однако президент Трамп по-прежнему сеет сомнения относительно самого факта вмешательства Москвы в выборы 2016 года или же указывает на незначительность этого воздействия.

Главнокомандующий США, подчёркивает автор, в большей степени заинтересован в покрытии Москвы, нежели в сдерживании ее будущих атак. По информации The Washington Post, администрация президента-республиканца рассматривает возможность открытия двух «шпионских объектов», закрытых президентом Бараком Обамой в конце декабря 2016 года в ответ на «нападение России на выборы» в США.

Также есть информация, согласно которой Белый дом готовится развернуть лоббистскую деятельность против законопроекта о новых санкциях против России, который в июне подавляющим большинством принял Сенат США. В рамках данной меры предполагается увеличить санкционное давление, а также ввести процедуру проверки Конгрессом любых попыток Трампа снятия этих или других запретительных мер, введенных против Москвы.

Что хуже, Трамп, по всей видимости, пользуется поддержкой в этом вопросе лидеров Республиканской партии в Палате представителей. В частности, спикер Пол Райан и руководитель большинства Кевин Маккарти отложили рассмотрение этого законопроекта, ссылаясь на требование, чтобы подобные законодательные инициативы вносились на рассмотрение в Палате представителей.

Это не просто попытка отвлечь внимание. Ничего не мешает им включить текст законопроекта Сената в законопроект Палаты представителей, принять его и отправить назад в Сенат для окончательного одобрения, которое, скорее всего, будет получено в кратчайшие сроки. Вместо этого, Райан и Маккарти, кажется, более заинтересованы в создании проволочек и ослаблении законопроекта.

За их халатностью стоит изменение мнения избирателей-республиканцев, которое становится до тревожного пророссийским. По данным опроса общественного мнения издания Morning Consult-Politico, проведенного в мае, 49% избирателей-республиканцев считают Россию либо союзником, либо дружественно настроенной страной. Лишь 12% видят в ней врага. Более того, если, по данным Gallup, в 2015 году лишь 12% опрошенных республиканцев придерживались благоприятного мнения о главе Кремля, то к февралю 2017 эта цифра составила 32%.

Из-за этих опасных, как отмечает автор, тенденций наносится удар по воле нации защищать себя, а их источник — неспособность руководства Республиканской партии с самого начала выступить против Дональда Трампа. Избиратели-республиканцы давно испытывали здоровое недоверие по отношению к Путину, однако постоянная склонность нового главы Белого дома к Москве, а также молчание лидеров Республиканской партии об этом привели к тому, что избиратели партии пересмотрели свои взгляды. Поэтому теперь любая защита нации от внешнего врага будет сопряжена с политическими издержками для лидеров Великой старой парии.

Более того, поскольку они контролируют как исполнительную, так и законодательную ветви власти, в конечном счете именно от лидеров Республиканской партии зависит предотвращение российских нападок на американскую демократию, даже если подобные нападения и могут сыграть партии на руку на выборах. Сдерживание — это неотложная часть этого уравнения. Его нельзя добиться без карательных мер в отношении Москвы за ее нарушения, по мнению автора, суверенитета, а также без угроз более жестких ответов в будущем.

Приняв законопроект о санкциях в отношении России, республиканцы в Сенате продемонстрировали, что они понимают этот факт. Лидеры же партии в Палате представителей должны работать со своими коллегами из Сената для введения пакета жестких санкций. С его помощью будет создана процедура проверки со стороны Конгресса любых изменений в имплементации санкций, на которые может пойти президент. Трампу нельзя просто так доверить защищать целостность американской демократии.

Лидеры и простые члены Республиканской партии, заключает автор, стоят на перепутье. Им либо придется сделать выбор в пользу свободы и независимости США, либо начать прислуживать «хозяину» далекой страны, который пытается лишь «обогатиться» и «укрепить свои позиции» за счет свободного общества по всему миру. Если лидеры Республиканской партии выберут второе, у большинства граждан США не будет иного выбора, кроме как привлечь их к ответственности как противников дела свободы.