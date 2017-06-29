Прошедшая неделя в Казахстане ознаменовалась чередой медийных скандалов. Спустя почти неделю чиновники решили, что ответить на статьюДжеймса Палмера про ЭКСПО «Казахстан потратил 5 миллиардов долларов на «Звезду смерти», а она даже не стреляет из лазерных пушек».

Иван Шилов ИА REGNUM ЭКСПО — Астана

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Вначале была тактика отрицания: директор департамента по связям с общественностью АО «НК «Астана-ЭКСПО» Сергей Куянов заявил, что Джеймса Палмера не было не только среди журналистов ЭКПО — он вообще не пересекал границу Казахстана. Последнее вызвало бурю негодования, так как Сергей Куянов сослался на базу пограничной системы «Беркут», а доступ к данным этой базы возможен только по запросу адвоката, судьи или следователя по конкретному делу. Джеймс Палмер парировал этот выпад, просто опубликовав в своем Твиттер-аккаунте фотографию страницы паспорта со штампом о пресечении границы Казахстана.

Затем последовала тактика «враги за рубежом»: Сергей Куянов иронично поблагодарил господина Палмера за пиар ЭКСПО и намекнул на связь иностранного журналиста с находящимся в бегах казахстанским олигархом Мухтаром Аблязовым.

«Такое ощущение, что этот мистер прямо присутствовал на пресс-конференции, настолько быстро оказался в курсе происходящего и отреагировал. Очень активно данный господин следит даже не за распространением своего мерзкого опуса, сколько за тем, какую реакцию он вызывает в соцсетях. Как будто у него обязательства перед кем-то или зарабатывает сдельно-премиально. Впрочем, господин он оборотистый, строчит сразу на несколько редакций, все может быть. Тем более что за рубежом сейчас обретается кое-кто из наших небедных, но беглых сограждан, готовых платить за такое. Все может быть. Да и скорость реакции наводит на мысль, что кто-то очень активно ему что-то подсказывает», — разошелся Куянов.

Стилистика выступлений директора департамента по связям с общественностью АО «НК «Астана-ЭКСПО» произвела негативное впечатление на граждан страны, и за попавшего в общественную опалу Сергея Куянова постарался вступиться министр информации и коммуникаций Республики Казахстан Даурен Абаев. Он объяснил реакцию Куянова большим эмоциональным стрессом и отметил, что нужно учитывать «не только этот факт его профессиональной деятельности, но и ту работу, которую он провел до этого, а эта работа достаточно большая и серьезная». Также Даурен Абаев опроверг информацию о блокировании доступа к сайту Foreign Policy в Казахстане и пригласил Джеймса Палмера приехать в страну.

Так завязалась переписка министра с журналистом. Палмер выдвинул чиновнику ряд условий, в числе которых извинения от Сергея Куянова, однако Даурен Абаев счел его требования необъективными.

Участниками еще одной публичной дискуссии стали действующий председатель Национального банка Республики Казахстан Данияр Акишев и экс-председатель Кайрат Келимбетов: граждане страны получили возможность наблюдать за тем, как они перебрасывали друг на друга ответственность за инвестирование пенсионных активов в облигации проблемного Международного банка Азербайджана (МБА). Когда возник скандал, Акишев скинул с себя все обвинения. Спустя время Келимбетов парировал удар. И вот на этой неделе очередной выпад сделал Акишев.

«Я просто сказал, что решение принимали люди, которые работали в Национальном банке. Я не указывал конкретно лиц. Я считаю, что этим должны заниматься соответствующие органы, давать оценку их деятельности и так далее. Но коли уж господин Келимбетов прямо обозначил, что я участвовал в этой сделке, я хотел бы ещё раз отметить: в октябре 2014 года я не мог никак участвовать в этой сделке. Я не работал в то время в Нацбанке РК», — ответил на обвинения Келимбетова Данияр Акишев.

Однако наиболее серьезный скандал на неделе был спровоцирован главой Комитета Госдумы по обороне Владимиром Шамановым, который заявил о переговорах по отправке воинских контингентов из России, Казахстана, Киргизии и Турции в зоны деэскалации в Сирии. Эту информацию казахстанский МИД опроверг. В данной ситуации очень интересным является поиск ответа на вопросы «Кто?» и «Зачем?».

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Основные события недели

Наиболее важным событием недели для Казахстана стало подписание меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве по реализации проекта «Евразия». Согласно документу, стороны проведут переговоры по основным коммерческим, техническим и контрактным условиям реализации проекта «Евразия» для заключения контракта на геологическое изучение Прикаспийской впадины.

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«Сегодня подписан исторический документ — положено начало большому проекту «Евразия», над которым Казахстан работал на протяжении последних 5 лет. Мировые компании — Agip Caspian Sea B.V., «РН-Эксплорейшн», CNPC International Ltd., Socar, ТОО «КазМунайГаз — Евразия», NEOS GeoSolutions, объединяются в консорциум для изучения недр Прикаспийской впадины», — прокомментировал данное событие министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.

Помимо этого, были подписаны меморандумы и по проектам «Строительство ветровой электростанции «Астана ЭКСПО-2017», «Строительство солнечной электростанции», а также по вопросам развития возобновляемых источников энергии.

Одной из наиболее резонансных тем недели стало присвоение имени действующего президента Казахстана международному аэропорту столицы страны. Примечательно, что власти Казахстана встали на защиту данного решения, провоцируя этим у населения даже более негативную реакцию, чем сам факт переименования.

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В обозреваемом периоде в Казахстане запущено два интересных ресурса.

Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры сообщил о запуске проекта «Интерактивная карта преступлений Республики Казахстан».

Второй ресурс — это сайт по космическому мониторингу процессов опустынивания и деградации земель в Республике Казахстан. Пока на ресурсе представлены территории вблизи Арала и Балхаша. Проект называется «Повышение устойчивости системы охраняемых территорий в пустынных экосистемах через продвижение совместимых с биоразнообразием источников жизнеобеспечения внутри и вокруг охраняемых территорий» и осуществлен при поддержке правительства Республики Казахстан, Глобального экологического фонда и ПРООН.

Из мероприятий, проведенных в Казахстане, можно отметить прошедшее заседание Совета иностранных инвесторов. Итогом заседания стало предложение ряда рекомендации правительству Казахстана.

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Кроме этого, в Казахстане прошел Евразийский медиафорум. В рамках мероприятия специальный представитель Financial Times Дэвид Эпплфилд призвал казахстанскую власть не бояться сильных СМИ и откровенных публикаций, а журналистов — не быть больше осторожными. Призывы призывами, но в стране есть очень много не просто тонких нюансов, а именно объективных грубых факторов, которые не скоро дадут возможность это исполнить.

Президент

Нурсултан Назарбаев в минувшую неделю провел ряд крупных мероприятий. В частности, 22 июня под председательством президента Казахстана прошло 30-е пленарное заседании уже упомянутого Совета иностранных инвесторов. В рамках мероприятия президент Казахстана провел ряд двусторонних встреч. Он обсудил ключевые направления деятельности компаний в нефтегазовой сфере Казахстана, а также актуальные аспекты дальнейшей координации и планирования процесса разработки месторождений Карачаганак и Кашаган с главным исполнительным директором компании «Эни С.п.А.» Клаудио Дескальци, главным исполнительным директором концерна «Ройял Датч Шелл» Бен ван Берденом и президентом компании «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым.

Затем, 23 июня, Нурсултан Назарбаев принял участие во Всемирном Курултае казахов, который проходит уже пятый раз. В рамках курултая Нурсултан Назарбаев был переизбран председателем президиума РОО «Всемирная ассоциация казахов». В качестве своего заместителя он выдвинул кандидатуру Заутбека Турисбекова — экс-главы МВД Казахстана и бывшего посла Казахстана в России. Турирсбеков сменил прежнего зампредседателя ассоциации Талгата Мамашева, занимавшего этот пост с 2004 года.

Из прочих мероприятий с участием президента Казахстана можно выделить встречу с членом Совета директоров, независимым директором АО «Самрук-Қазына» Ричардом Эвансом, встречу с победителями республиканского конкурса «Лучший государственный служащий», а также встречу с сотрудниками органов внутренних дел, посвященную 25-летию образования органов внутренних дел Республики Казахстан и Дню Полиции.

В рамках международной деятельности глава Казахстана на этой неделе провел переговоры с экс-президентом Турции Абдуллой Гюлем, а также совместно с президентом Финляндской Республики Саули Ниинистёпосетил национальный павильон Финляндии, а совместно с князем Альбером IIпосетил национальный павильон Княжества Монако на международной специализированной выставке ЭКСПО. Кроме того, президент Казахстана провел встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти. Итогом визита главы Европейского банка реконструкции и развития стало подписание ряда документов по предоставлению Казахстану дополнительного объема кредитов на сумму порядка 2 млрд рублей.

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Напомним, Казахстан является вторым по численности крупным заемщиком ЕБРР и по итогам 2017 года вполне может потеснить лидера-заемщика — Турцию.

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Помимо этого, Нурсултан Назарбаев телеграммой выразил соболезнования председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с многочисленными жертвами оползня, случившегося 24 июня 2017 года в провинции Сычуань.

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Правительство

На заседании правительства на этой неделе была рассмотрена ситуация в сфере госзакупок. Основным докладчиком выступил министр финансов Республики Казахстан Бахыт Султанов (доклад). Он вкратце рассказал об итогах 2016 года и описал, какие меры будут приняты в рамках готовящегося законопроекта по данной теме. В числе прочего планируется внедрение единой системы закупок по принципу централизованной службы, а также кардинальный пересмотр подходов по проведению закупок в квазигосударственном секторе, сфере естественных монополий и недропользователей. Здесь важно отметить, что по закупкам квазигосударственного сектора планируется закрепление подконтрольности государству.

«Закупки квазигосударственного сектора предлагается загнать под контроль Министерства финансов. Нам кажется, что в преддверии IPO это может негативную роль сыграть при оценке нашей компании. Закупки относятся к операционной деятельности компании, и инвесторы будут достаточно чувствительны к тому, что закупки коммерческих организаций регулируются государственным органом», — отреагировал на это выступивший следом председатель правления АО «Самрук-Казына» Умирзак Шукеев.

Председатель правления НПП РК «Атамекен» Аблай Мырзахметов в рамках своего выступления на этом же мероприятии представил информацию по текущей ситуации. По его словам, на сегодняшний день из 2,8 трлн тенге (505,42 млрд рублей) планируемых закупок проведено порядка 60,7%, что соответствует сумме в 1,7 трлн тенге (306,86 млрд рублей). Из них на 1 трлн тенге (180,51 млрд рублей) закуплено у единого источника, и половина этой суммы приходится на долю несостоявшихся конкурсов.

Напомним, на этом же заседании отмечено, что закупки из одного источника, проведенные по несостоявшимся конкурсам, содержат наибольшие коррупционные риски.

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Далее правительство рассмотрело Единый перспективный план по развитию инфраструктуры системы здравоохранения. Основным докладчиком выступил министр здравоохранения Республики Казахстан Елжан Биртанов. Он рассказал, какие меры будут приняты в рамках модернизации системы здравоохранения Казахстана. В частности, целями являются повышение доступности первичной медико-санитарной помощи, трансформация больничного сектора от моно — к многопрофильности, модернизация инфраструктуры, улучшение менеджмента медицинских организаций, привлечение инвестиций и увеличение доли частного сектора, а также повышение экономической эффективности и качества системы здравоохранения.

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Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев на неделе провел ряд встреч. В частности, он обсудил проект расширения Тенгизского месторождения с исполнительным вице-президентом «Шеврон» Джеймсом Джонсоном, а также оценил вопросы реализации Северо-Каспийского проекта компании «Тоталь» и обеспечения производственной и экологической безопасности при эксплуатации месторождения Кашаган с вице-президентом компании «Тоталь Разведка и Добыча» по странам Континентальной Европы и Каспию Бернаром Клемоном. Кроме того, Сагинтаев обсудил с первым вице-президентом CNPC, президентом PetroChina Company Limited Ван Дунцзинем ход реализации совместных проектов, в числе которых модернизация Шымкентского НПЗ и проект «Евразия», а также перспективы дальнейшего развития сотрудничества в нефтегазовой сфере страны.

На неделе отчетную встречу с населением провел министр здравоохранения Елжан Биртанов. Он рассказал о ситуации с трансплантацией органов в Казахстане и о том, что в скором времени в стране планируется пересмотреть вопрос трупного донорства.

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Также с населением на этой неделе встретились министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, министр юстиции Марата Бекетаева, министр информации и коммуникаций Даурен Абаев.

Силовики

Органы внутренних дел Казахстана на этой неделе отпраздновали свое 25-летие. В этой связи прошел ряд торжественных мероприятий, в одном из которых принял участие Нурсултан Назарбаев. Наиболее отличившимся сотрудникам были вручены ордена «Айбын» (Доблесть), медали «Ерлігі үшін» (За мужество), а также почетные грамоты. Президент поручил органам внутренних дел строго следить за соблюдением законности, прав и свобод граждан, а также с помощью эффективной службы способствовать повышению конкурентоспособности государства и народа. Для решения этих задач зарплата сотрудникам органов внутренних дел будет повышена на 25% с 1 июля 2017 года.

Медийные скандалы не миновали и силовые ведомства Казахстана.

В городе Чимкенте идет противостояние между отдельными сотрудниками прокуратуры и местной полицейской службы. Общественность в этом деле на стороне начальника местной полиции Данияра Мейрхана, который ранее задержал нетрезвого сотрудника прокуратуры. Очень интересен тот факт, что для своей защиты начальник полиции использует социальные сети.

Заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев на неделе провел ряд международных командировок, встретился с руководством международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International, а также провел встречу с представителями Международного института развития менеджмента (МИРМ), а также Федерального департамента иностранных дел Швейцарии.

Счетным комитетом на неделе проведено заседание, в ходе которого озвучены итоги государственного аудита использования средств госбюджета, выделенных Акмолинской области, а также государственного аудита эффективности использования средств госбюджета и управления государственными активами подведомственными организациями министерства национальной экономики Республики Казахстан и Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан. По данным Счетного комитета выявлено финансовых нарушений на сумму порядка 2 млрд рублей.

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В рамках деятельности министерства обороны Республики Казахстан можно выделить два события.

Глава военного ведомства генерал-полковник Сакен Жасузаков совершил проверочную рабочую поездку в соединения и части Алма-Атинского, Гвардейского и Жетыгенского гарнизонов.

С 21 по 24 июня проведен практический семинар министерства обороны Республики Казахстан по экстремальной журналистике «Военный дискурс».

Национальным бюро по противодействию коррупции на этой неделе задержан глава Департамента внутреннего государственного аудита Астаны Азамат Мелдебеков «при получении от представителя РГП очередной взятки в сумме 3 млн тенге за составление положительного акта проверки».

Парламент

Парламент начал неделю с проведения совместного заседания обеих палат, на котором были заслушаны отчеты правительства Казахстана и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2016 год. С соответствующими докладами выступили министр финансов Бахыт Султанов и председатель Счетного комитета Нурмухамбет Абдибеков. Несмотря на жесткую критику, парламент все-таки принял отчеты. Однако депутат нижней палаты Серик Кусаинов подчеркнул неэффективность налогового администрирования, а также отметил, что считает, что правительству не удалось обеспечить полное исполнение бюджета. Кроме того, он напомнил, что по целевым трансфертам выявлено финансовых нарушений на сумму 26 млрд тенге (примерно 4,7 млрд рублей). Он также добавил, что многие государственные программы реализуются с нарушениями сроков, требований бюджетного и иного законодательства, их цели и задачи выполняются не в полном объеме или не исполняются вовсе.

«Сложилась устойчивая практика, когда средства осваиваются в полном объеме, но показатели прямых и конечных результатов не достигаются. В 2016 году Счетным комитетом проведена оценка реализации двух правительственных программ: «Агробизнес-2020» и «Дорожная карта бизнеса-2020». По данным программам выявлено финансовых нарушений на сумму 41 млрд тенге (7,4 млрд рублей)», — сообщил депутат.

Сенат (верхняя палата) 21 июня провел парламентские слушания на тему развития гражданской защиты, в рамках которых была описана текущая ситуация и предложен ряд мер.

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22 июня Сенат ратифицировал Протокол о внесении изменений и дополнений в Протокол к межправительственному соглашению о пунктах пропуска через казахстанско-узбекистанскую государственную границу.

«Протоколом предусматривается перенос железнодорожного пункта пропуска Республики Казахстан со станции «Бейнеу» на станцию «Оазис». Также статусы автомобильных пунктов пропуска «Капланбек», «Казыгурт» и Атамекен» изменены на международные (многосторонние) и круглосуточные. Кроме того, дополнительно вводятся двусторонние пункты пропуска «Целинный» и «Сырдарья», которые будут использоваться только для проезда легкового автотранспорта. На данных пунктах не предусматривается пропуск грузов и товаров в коммерческих целях и совершение таможенных операций, связанных с помещением товаров под таможенные процедуры», — отмечается по данному документу.

Также сенаторами были приняты Конституционный закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти», а также Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам Государственной образовательной накопительной системы».

Рассмотрены в двух чтениях и приняты Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти», Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной системы».

Помимо этого, рассмотрен в двух чтениях и направлен обратно в Мажилис Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции Республики Казахстан» — один из самых критикуемых документов, в рамках которого вносятся пункты по лишению гражданства за терроризм.

Сенаторы на неделе сделали один депутатский запрос — Куаныш Айтаханов сделал запрос на имя премьер-министра Бакытжана Сагинтаева касательно обязательного медицинского страхования многодетных матерей.

Мажилис на неделе одобрил в первом чтении депутатские поправки в Закон «О государственном аудите и финансовом контроле», законодательные поправки по вопросам рекламы, а также рассмотрел вопрос относительно поправок Сената по вопросам дорожного движения. Кроме того, в рамках заседания Мажилиса создана и согласительная комиссия касательно поправок по вопросам развития местного самоуправления.

Депутатских запросов от мажилисменов на неделе было семь, и все адресованы премьер-министру Бакытжану Сагинтаеву.

Партии

В прошлом обзоре мы уже отмечали, что существующее освещение деятельности партий позволяет оценивать их работу только по депутатским запросам.

При других обстоятельствах за основу лучше было бы взять законотворческую деятельность, так как именно там проводится наиболее серьезная работа. Плюс хорошей практикой была бы полная публикация выступлений депутатов на заседаниях. Пока этого нет, но ситуация постепенно меняется.

Первые шаги в более подробном освещении своей работы делает партия «Ак Жол». На этой неделе акжоловцы разместили на сайте речь своего лидера и депутата Мажилиса Азата Перуашева, которая прозвучала в ходе обсуждения отчета правительства и Счетного комитета по бюджету 2016 года на совместном заседании палат парламента. В своем выступлении Перуашев высказал резкую критику в адрес квазигосударственного сектора:

«В прошлом году из бюджета госхолдингам и нацкомпаниям было выделено 304 млрд тенге (54,87 млрд рублей), а обратно в бюджет поступило 36 млрд — т. е. в 9 раз меньше! И при этом они держат на депозитах в банках миллиарды так называемых «свободных средств», и используют получаемые проценты не в государственных целях, а по собственному усмотрению. По идее, создание сектора квазигосударственных компаний подразумевало их работу на рыночных принципах, т. е. из собственной прибыли. Поэтому считаем, что в целях повышения эффективности госинвестиций следует ввести в практику изъятие и возврат государству сумм, не используемых госпредприятиями по назначению, включая полученные проценты по депозитам», — сказал Перуашев.

Что касается депутатских запросов, то наиболее интересный от партии «Ак Жол» касается существующих в Казахстане миграционных правил, которые создают проблемы иностранным гостям Казахстана, в том числе прибывшим на ЭКСПО.

«Непонятно, зачем при наличии визы в паспорте требовать от прибывающих гостей заполнения миграционной карточки, ведь все необходимые данные указываются при оформлении самой визы в консульской службе», — возмущаются акжоловцы и просят правительство отменить миграционные карточки для въезда, пребывания, а также выезда из Республики Казахстан при наличии должным образом оформленных паспортов. Также они просят открыть дополнительные пункты временной регистрации граждан в аэропортах, железнодорожных и автовокзалах и на территории выставочного комплекса ЭКСПО-2017.

Во втором запросе партия «Ак Жол» раскритиковала проект правительственной программы «Цифровой Казахстан» и предложила правительству ряд мер, в числе которых разработка шагов по продвижению продукции отечественных производителей не только на квазигосударственном, но и на потребительском рынке.

Народные коммунисты на неделе также выступили с запросами. Один из них касался цен на школьные учебники, другой — возможности производства экзоскелетов. По их мнению, это не только станет серьезным прорывом в отечественной медицине и науке, но и приведет к развитию медицинского туризма.

Наиболее интересный запрос партии «Нур Отан» касается разработки отдельного закона «Об аграрных расписках».

«Аграрная расписка — это возможность быстро и недорого получить оборотные средства для выполнения всех технологических процессов сельхозпроизводства под залог будущего урожая. Это то, чего на сегодняшний день не хватает нашим фермерам», — пишет в своем запросе член Комитета по аграрным вопросам Сапархан Омаров.

В другом запросе нуротановцы просят правительство построить в Астане современный Центр гимнастики Казахстана, отвечающий требованиям стандартов Международной федерации гимнастики.

Гражданское общество

Что нужно для развития гражданского общества и демократии в Казахстане? Ответ на этот вопрос представил в обозреваемом периоде казахстанский политолог Марат Шибутов.

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2 июня ОФ «Транспаренси Казахстан» обратился к министру образования и науки Республики Казахстан Ерлану Сагадиеву с предложением пересмотреть типовые квалификационные характеристики, которые применяются для поиска кандидатуры ректоров вузов. Копия документа была направлена в Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции, которое на этой неделе высказало свое мнение по сути обращения.

В городе Алма-Ате прошел ряд интересных мероприятий. 20 июня Аналитическая группа «Кипр» и Фонд Сорос-Казахстан провели в Алма-Ате экспертное обсуждение «Эффективность квазигосударственного сектора: вопросы и предложения».

«Квазигоссектор ежегодно в том или ином виде дотируется из бюджета и Национального фонда через пополнения уставного капитала, бюджетное кредитование и т. д. Результатами деятельности на протяжении последних лет становятся убытки, снижение рентабельности и дивидендов, выплачиваемых собственнику — государству. Помимо общей неэффективности, по мнению экспертов, квазигосударственный сектор создает серьезные риски для денежного рынка», — таковы итоги мероприятия по данным Аналитической группы «Кипр».

23 июня участники круглого стола «Бюджет Алма-Аты: открытость и доступность информации» обсудили, насколько правильно и эффективно распределяются средства городского бюджета, как обычным гражданам можно принять участие в благоустройстве города, какую работу в формировании и контроле городского бюджета выполняют госорганы.

Накануне Международного дня поддержки жертв пыток прошла национальная конференция «Места ограничения свободы: в будущее без пыток!». В рамках мероприятия руководитель Национального центра по правам человека Серик Оспанов отметил, что Казахстаном принимаются шаги для предупреждения пыток, тем не менее, факты применения их продолжают фиксироваться.

Участники конференции озвучили статистические данные, согласно которым пытки в тюрьмах происходят только в 15 процентах случаев, остальные 85 процентов приходятся на другие учреждения. Они также приравняли к пыткам условия содержания в тюрьмах, сексуальное насилие в отношении женщин-заключенных и невозможность соблюдать верующим заключенным религиозные обряды.

Можно также выделить заседание общественного совета города Караганды, на котором одним из главных вопросов стало рассмотрение прозрачности работы полиции. Здесь наиболее интригующим стал вопрос пропажи 400 уголовных дел, из которых, по информации полиции, 200 уже нашлись. В рамках мероприятия в ответ на критику по ряду других вопросов полицейские жаловались на нехватку сотрудников, однако члены общественного совета высказали другое мнение:

«Когда страна находится на 147 месте рейтинга восприятия коррупции, ждать от полиции и прокуратуры, чтобы они были абсолютно чисты, очень сложно. Главная причина — это действительно низкая заработная плата. За 70 тысяч в месяц туда идёт человек, думая только об одном — использовать свои погоны, чтобы зарабатывать больше другими способами», — резюмировалНиколай Абт.

Также на неделе общественным советом министерства финансов Республики Казахстан был заслушан годовой отчет главы ведомства Бахыта Султанова (доклад).

Протестная активность

На этой неделе стало известно, что гражданский активист Макс Бокаев вторую неделю находится на «мокрой» голодовке в тюрьме города Петропавловск. Таким образом он выражает несогласие в связи с отказом перевести его в колонию в родной регион. В поддержку его акции 22 июня объявил голодовку и гражданский активист, журналист Рамазан Есергепов.

Напомним, активисты Макс Бокаев и Талгат Аян были осуждены на пять лет лишения свободы за организацию 24 апреля 2016 года земельного митинга. Они были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Возбуждение социальной и национальной розни группой лиц по предварительному сговору», «Распространение по предварительному сговору группой лиц заведомо ложной информации при проведении публичных мероприятий» и «Нарушение порядка организации и проведения митингов». Помимо этого, суд запретил им сроком на три года заниматься общественной деятельностью и приговорил каждого к штрафу в размере 530 250 тенге (106 050 руб.).

В рамках данной темы уместно упомянуть и антикитайские настроения казахстанцев. В частности, сопредседатель Социалистического Движения Казахстана Айнур Курманов заявляет следующее:

«Опасность заключается также в том, что все завоевания митингов в апреле-мае прошлого года против продажи миллионов гектаров земли китайским корпорациям и латифундистам могут быть изничтожены новыми планами Назарбаева по переносу 51 устаревших заводов из Китая в Казахстан. Продолжается освоение земель сельхозназначения и со стороны так называемых «совместных предприятий», которые являются лишь прикрытием китайских аграрных корпораций», — утверждает он.

На этой же неделе зарубежные студенты из Иордании и Индии устроили акцию протеста в КазНМУ имени Асфендиярова, обвинив преподавателей в несправедливом отношении. В частности студенты жалуются на то, что их знания несправедливо оценили по ряду предметов. Им поставили низкий, непроходной балл и, по словам студентов, вынуждают остаться и обучаться на платном летнем семестре.

В сфере виртуального протестного настроения вызвали возмущение граждан следующие события: избиение полицейским пожилого свидетеля ДТП, смерть жителя Восточно-Казахстанской области после задержания и допроса в отделе внутренних дел Аягозского района города Аягоз ВКО, а также приговор в отношении братьев Бримжановых Ержана и Аскара, названный «делом о «некачественном ремонте» в квартире, принадлежащей внуку президента».

В зону негативного внимания попала и деятельность фонда «Даму». В частности отмечается, что работники фонда допускают грубые нарушения и избегают уголовного преследования.

В протестном поле перманентно стала подниматься тема давления китайских властей на этнических казахов, проживающих на территории КНР. На этой неделе сообщалось, что власти Китая задержали в Синьцзяне около 10 этнических казахов, обвинив их в «близких связях» с уйгурскими сепаратистами.

Нормативно-правовые акты

На этой неделе президентом Казахстана утверждены следующие законы:

Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения», направленный на совершенствования системы социального обеспечения;

Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О дипломатической службе», направленный на повышение эффективности органов дипломатической службы;

Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания»;

Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Киргизской Республики о порядке пребывания граждан Республики Казахстан на территории Киргизской Республики и граждан Киргизской Республики на территории Республики Казахстан от 11 мая 2012 года».

Правительством на неделе были утверждены следующие постановления:

Протокол между правительством Республики Казахстан и правительством Киргизской Республики об участках деятельности пограничных представителей;

Об утверждении государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим и послевузовским образованием, а также с техническим и профессиональным, послесредним образованием в организациях образования, финансируемых из республиканского бюджета, (за исключением организаций образования, осуществляющих подготовку специалистов для Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, а также специальных государственных органов), на 2017 — 2018 учебный год.

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