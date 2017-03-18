



Иван Шилов ИА REGNUM Система земледелия не догма

Специально для ИА REGNUM казахстанский республиканский информационно-аналитический сельскохозяйственный журнал «Аграрный сектор»: статья научного консультанта НПЦЗХ имени А.И. Бараева, академика НАН РК Мехлиса Касымовича Сулейменова «О терминах в земледелии и растениеводстве»

Поднимая на страницах журнала «Аграрный сектор» тему терминологии в земледелии и растениеводстве, инициированную академиком Мехлисом Сулейменовым, мы приглашаем поделиться своими мнениями и других ученых. Учитывая, что данная тема на страницах сельскохозяйственных изданий (как в Казахстане, так и в странах СНГ) ранее практически не обсуждалась, надеемся, что изложенные автором определения позволят земледельцам, ученым и практикам сельхозпроизводства лучше понимать друг друга и говорить на одном современном земледельческом языке. А также снимут массу неоднозначных толкований терминов, которые часто употребляются в современной речи.

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После распада Советского Союза и образования независимых государств потерялась координация в терминологии земледельческих и растениеводческих терминов. Кроме того, в эти годы страны СНГ вошли в плотный контакт с дальним зарубежьем в условиях открытого рынка. Это привело к наплыву иностранной техники, а вместе с ней и новой терминологии, которая в основном заимствована из английского языка. Сейчас много специалистов и ученых, а также практиков из стран СНГ свободно выезжают в любую страну мира и заимствуют там новые технологии, а вместе с ними и новую терминологию. При этом зарубежную информацию наши люди получают через обычных неспециализированных переводчиков, что нередко приводит к недоразумениям, иногда очень существенным. Поскольку наша страна вышла на мировые рынки зерна и широко использует иностранные технологии, надо применять такие термины, которые одинаково трактуются и у нас, и за рубежом.

Еще в советское время произошел курьезный случай, который показывает большое значение одного неправильно переведенного с иностранного языка термина. Один из высокопоставленных чиновников Министерства сельского хозяйства СССР после посещения США в середине 1980-х годов поднял большой шум на всю страну, заявив, что «американцы не применяют плоскорезов, а обрабатывают почву чизельными плугами». Волна от этого шума докатилась и до нашего института (ВНИИЗХ — прим. ред.). Когда мне стало известно об этом, я пояснил, что американцы называют плоскорез английским словом chisel plow, что в прямом переводе звучит как чизельный плуг.

Рис. 1. Чизельный плуг

А в Канаде этим словом называют машину, которая у нас получила название «тяжелый культиватор», а плоскорез называют словом blade, то есть бритва.

Рис. 2. Тяжёлый культиватор (blade)

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Когда традиции соблюдать не обязательно

В последние годы к нам пришли нулевые технологии. Вместе с ними появились новые термины, которые употребляют в вольном стиле. Поскольку эти термины пришли из английского языка, то сделаю некоторые пояснения, которые помогут унифицировать их использование.

Традиционная обработка почвы (traditional tillage)

Этот термин не имеет точного определения.

Рис. 3. Традиционная вспашка

Под ним подразумевают ту систему обработки почвы, которая сложилась в данной почвенно-климатической зоне до перехода на минимальные и нулевые технологии.

Рис. 4. Экологические последствия применения традиционной обработки почвы

В нашем случае это система плоскорезной обработки почвы, включающая осеннюю, ранневесеннюю и предпосевную обработки почвы.

Сокращенная обработка почвы (reduced tillage)

Сюда входят все варианты системы обработки почвы, когда исключаются ее отдельные элементы.

Рис. 5. Количество необходимых этапов при использовании систем традиционной, редуцированной и нулевой обработки почвы

Например, исключается основная, ранневесенняя или предпосевная обработка. У нас часто такой вариант называют минимальной обработкой почвы.

Минимальная обработка почвы (minimum tillage)

Это вариант технологии, когда за весь цикл от уборки предшествующей культуры до окончания посева проводится только одна обработка при посеве сеялкой — культиватором. У нас нередко такую технологию называют прямым посевом.

Прямой посев (direct seeding)

Этим термином называют посев сеялкой без культиваторных лап по полю, на котором могла быть какая-либо осенняя или ранневесенняя обработка почвы.

Нулевая обработка почвы (zero tillage)

Этот термин применяют в том случае, когда проводят прямой посев по полю, на котором не было никаких обработок почвы после уборки предшествующей культуры.

Ноу-тилл (No-Till)

Этим термином обозначается система земледелия, при которой полностью исключаются обработки почвы под все культуры в течение длительного времени. При этой системе исключаются чистые пары, так как основное требование к No-Till — соблюдение постоянного покрытия почвы культурами или пожнивными остатками. Применение химического пара в такой системе в некоторых странах условно допустимо.

Рис. 6. Пар при нулевой обработке

Пар чистый, черный или голый?

У нас различают такие виды пара: чистый, черный, занятый, сидеральный, комбинированный, минимальный и химический.

Чистый пар — это поле, на котором в течение года не сеют никаких культур и поддерживают его в чистом виде путем регулярного уничтожения сорняков с помощью культиваций.

Черными называют пары, которые начинают обрабатывать с первой осени парования. В Канаде, где в свое время каждое второе поле было под паром, такие пары называют голыми (bare summer fallow).

Рис. 7. Голый или черный пар

Мне кажется, что названия голый или черный пар более соответствуют истине, так как на поле не остается никакой защиты от эрозии, из-за чего в конце концов от него стали избавляться. Печально известные пыльные бури 1930-х годов в США и Канаде были результатом не только серии засушливых лет в районе Великих Равнин, но главным образом возникли из-за того, что в практике голые пары занимали половину площади пашни.

Именно из-за потери плодородия почвы канадцы стали сокращать площади паров, а там, где они остались, перешли на химические пары (chemical fallow), в которых сорняки уничтожают с помощью гербицидов.

Рис. 8. Получение химического пара

Нельзя сказать, что в Канаде нет голых паров, но их очень мало. А у нас наоборот мало химических паров.

Пары с минимальной обработкой почвы (minimum tillage fallow) — это поле, в котором для уничтожения сорняков применяется одна культивация и гербицидные обработки. Понятия занятый пар в Канаде нет. У нас называют занятым паром поле, отведенное под пар, если часть времени парования используется для посева каких-либо скороспелых культур, чаще всего кормовых. Мне кажется, что этот термин имеет яркую советскую окраску. Под флагом занятого пара в то время скрывались посевы не только кормовых культур, но и посевы ячменя на монокорм, которые чаще всего убирали на зерно. Для директоров совхозов это было зерно, полученное с полей, которые числились под паром. Таким путем можно было повысить его валовые сборы или осуществлять другие маневры. Эта практика сохранилась и до настоящего времени, несмотря на переход от плановой экономики к рыночной. Поэтому пришло время исключить термин «занятый пар» и называть вещи своими именами, то есть посевами тех культур, которые посеяны вместо пара.

В рыночной экономике нет строго регламентированной структуры посевов, то есть окончательное решение о структуре посевов принимается ежегодно перед посевом. Например, в условиях весны 2012 года на многих полях, запланированных под посев зерновых или масличных культур, было недостаточно влаги, и их целесообразно было оставить под пар. И наоборот, весной 2011 года можно было засеять все поля, которые по схеме предполагалось паровать.

То же самое можно сказать о сидеральных парах. В Канаде такие поля называют посевом зеленого навоза (green manure).

Рис. 9. Сидеральный пар («зелёный навоз»)

У нас распространены посевы донника (рапса) на сидерат, тогда надо называть их посевами донника (рапса) на зеленое удобрение.

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Причем тут пар?

Профессор Целиноградского СХИ (ныне КазАТУ им. С. Сейфуллина) Л. С. Роктанэн в свое время ввел термин «комбинированный пар» В этом случае вторая половина года парования отводится под посев овса с целью защиты поля от эрозии. С точки зрения именно защиты почвы от эрозии этот прием не вызывает возражений. Профессор Роктанэн уже тогда практически выступил против чистого пара, как разрушителя плодородия почвы, но он не мог тогда поднять вопрос об отходе от него. Но возникает вопрос, а зачем огород городить, то есть, зачем создавать угрозу эрозии, а затем от нее защищаться? Не проще ли вообще не создавать угрозы эрозии, то есть не паровать? В настоящее время в практике некоторых стран, например в Южной Америке, не оставляют поле даже на короткое время под пар, то есть без посева. Если этот период не пригоден для посева полевых культур, то сеют культуры, например овес, с целью защиты поля от эрозии. Это поле называют посевом покровной культуры (cover crop), а не комбинированным паром.

Рис. 10. Использоваине покровной культуры для улучшения почвы

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Севооборот — это плодосмен

В советской агрономической литературе понятие севооборота было святым. Считалось, что основой системы земледелия являются севообороты. Полагалось, что для каждой почвенно-климатической зоны нужно разработать наиболее приемлемое чередование культур, которое будет соответствовать задаче поддержания плодородия почвы и продуктивного ее использования.

В странах рыночной экономики есть понятие о целесообразном чередовании культур, но нет рекомендаций о севооборотах с обязательным определенным чередованием. И действительно, зачем обязывать фермера сеять конкретные культуры, если они в данное время не имеют рыночного спроса? Например, в США есть так называемый «кукурузный пояс», где природа создала благоприятные условия для возделывания различных культур.

Рис. 13. Стерне-мульчирующее земледелие (Stubble mulching machines)

В Канаде около ста лет применяли чередование пара и яровой пшеницы. На протяжении долгих лет считалось, что в засушливых условиях другого варианта нет, так как пар давал гарантированную урожайность пшеницы. Ни о каком сохранении плодородия почвы не шло речи. Это был, как понимали фермеры, единственный вариант экономически выгодного использования земельных ресурсов. Такой вариант использования пашни канадцы называют пшенично-паровой монокультурой (wheat-fallow monoculture).

Такое использование земли было давно известно и в России, но в Казахстане оно вошло в моду после распашки целинных земель. И в этом заслуга Т. С. Мальцева и А. И. Бараева, а также бывшего советника посольства СССР в Канаде И. И. Хорошилова. Мальцев давно стоял за пар как гарантию высокого урожая пшеницы, но именно опора на канадский опыт дала веские доводы в руки Бараева и Хорошилова. Для пшеничнопаровой монокультуры они придумали более благозвучный термин «зернопаровой севооборот», хотя никакого оборота культур не было.

Очень важно застолбить привлекательный термин в любом деле. В 1936 году, например, Сталин, построив ГУЛАГ, сказал, что в Советском Союзе социализм в основном построен и сорвал бурные, долго не смолкающие аплодисменты. Потом Хрущев сорвал аплодисменты, заявив, что коммунизм будет в основном построен в 1980-х годах. Он немного ошибся, коммунистическая идея потерпела крах в нашей стране в 1991 году. Когда я в 1988 году впервые сказал, что на черноземах надо максимально сократить пары, то мои оппоненты закричали, что я противник севооборотов, то есть основы системы земледелия. Долгие годы Компартия давала негласные указания о расширении площадей посева зерновых культур за счет паров и тут же разворачивала борьбу за расширение площади паров под флагом освоения севооборотов. Да что там Компартия, в приказе МСХ РК о порядке субсидирования производителей зерна в 2010 году было написано, что субсидии получат те товаропроизводители, которые освоят влагосберегающие технологии и научно обоснованные зернопаровые севообороты с долей пара не менее 20%.

Само слово севооборот (crop rotation) означает ротация культур. Слово плодосмен произошло от немецкого слова fruchtfolge, то есть смена культур. Таким образом, слова севооборот и плодосмен — это одно и то же понятие. В русском языке словом плодосмен обозначают обязательное ежегодное чередование посевов разных типов культур, что не имеет практического значения. В рыночной экономике надо исходить от подбора экономически выгодных в настоящее время культур, которые могут каждый год меняться, затем решать вопрос о размещении этих культур, исходя из принципа чередования посевов зерновых культур с зернобобовыми, кормовыми бобовыми, также масличными культурами. При этом не исключаются повторные посевы зерновых культур.

Рис. 14. Ландшафтное земледелие

Это не значит, что монокультурное земледелие является совершенно недопустимым. Как было уже показано, в «кукурузном поясе» США десятилетия фермеры занимались успешно монокультурой кукурузы. А в районах Великих Равнин США и Канады почти сто лет также вели земледелие на пшеничнопаровой монокультуре. Однако сейчас канадцы и американцы делают все, чтобы уйти от этого варианта земледелия, в основном из-за значительной потери плодородия почвы в парах. Сейчас на смену пришел севооборот, в котором чередуются посевы зерновых культур, масличных и зернобобовых культур.

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Система земледелия — не догма

В советское время системы земледелия определяли по севообороту: травопольная, плодосменная, пропашная. Этот принцип считаю неправильным, так как в хозяйстве могут быть разные севообороты и даже все перечисленные виды. А у нас почему-то вели долгие споры о том, какой должен быть севооборот на огромный регион.

Т. С. Мальцев называл предложенную им систему земледелия безотвальной по типу обработки почвы, считая, что систему земледелия надо называть по основному ее звену, а по его мнению, таковым является способ обработки почвы.

А. И. Бараев решил назвать предложенную им систему земледелия почвозащитной по главной цели — защите почвы от эрозии. Однако при строгом рассмотрении большинство элементов этой системы не соответствовали заявленной цели. Была только заменена отвальная вспашка на плоскорезную обработку почвы. А основным звеном этой системы земледелия был чистый пар с многочисленными обработками почвы, в результате которых на поле не оставалось никаких пожнивных остатков и оно подвергалось эрозии. Чтобы защитить его от ветровой эрозии, предлагалось практиковать полосный пар, то есть чередовать узкие полосы пара с полосами зерновых культур. Но это оказалось весьма неудобным приемом для практики обработки почвы, посева и уборки в одном направлении, а также привело к усилению водной эрозии почвы. Кроме того, даже по стерневому фону после осенней, ранневесенней и предпосевных обработок почвы также на поле оставалось очень мало пожнивных остатков для защиты почвы от эрозии. Поэтому сам термин «почвозащитная система земледелия» в том содержании, которое было принято во время ее создания, не имел права на существование.

В Канаде систему земледелия, которую у нас назвали почвозащитной, именовали скромно stubble mulchfarming, то есть стерне-мульчирующее земледелие.

Рис. 15. Типы пшеницы по классификации, принятой в США и Канаде

Позднее, по мере совершенствования этой системы земледелия в направлении более эффективной защиты почвы от эрозии, появился термин conservation agriculture или сберегающее земледелие, в котором по возможности полно и всесторонне должна решаться задача сохранения почвы и ее плодородия.

В настоящее время наиболее полно этим требованиям соответствует система земледелия No-Till. Главные требования к ноу-тилл — это полный отказ от обработки почвы навсегда и от любого вида пара или полупара. Поэтому, строго говоря, у нас систему ноу-тилл пока только начинают изучать и осваивать. Для многих районов она просто может оказаться недостижимой по природным условиям, и из этого не надо делать вывода о неполноценности той системы земледелия, которая не отвечает всем требованиям ноу-тилл. Например, в большинстве стран Европы нет ноу-тилл, но ведь никто и не говорит, что они чего-то делают не так.

Любая система земледелия, которая не допускает потерь органического вещества почвы, может считаться сберегающей системой земледелия.

В практике обычно мы имеем дело с комплексом приемов земледелия, которые нельзя подогнать под одну схему и подвести под одну систему земледелия.

Сейчас широко рекламируется ландшафтное земледелие, то есть дифференциация элементов систем земледелия на разных элементах ландшафта. Это совершенно правильный подход, который позволяет уйти от стандартных рекомендаций по элементам системы земледелия. В условиях каждого хозяйства надо прежде всего выделить элементы рельефа по накоплению снега, что ведет к разным запасам влаги в почве.

Рис. 16. Пшеница класса durum для макаронных изделий

На этом основании можно строить программу рационального размещения посевов. Например, на участках с хорошими запасами влаги можно ориентироваться на плодосменное использование пашни без паров. Наоборот, на участках, где особенности рельефа не позволяют накопить влагу, надо оставлять часть земли под химический пар. Также можно дифференцировать обработку почвы с учетом рельефа, не допуская эрозии почвы. Ландшафтное земледелие, на мой взгляд, будет иметь большие перспективы в то время, когда у нас будет настоящая частная собственность на землю, передаваемую по наследству.

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Канадская твердая пшеница оказалась нашей мягкой

В феврале 2012 года я принял участие в серии семинаров, организованных немецкой фирмой СТ АГРО. Один из участников семинара в Костанае задал такой вопрос канадскому ученому Ги Лафонду:

«Во время поездки в Канаду один из фермеров провинции Саскачеван нам заявил, что он сеет монокультуру твердой пшеницы. Мы его переспросили несколько раз, и он каждый раз повторял это. Даже добавил, что и его отец сеял одну твердую пшеницу».

На это Ги Лафонд ответил, что такого не может быть, тут какая-то путаница. Это действительно путаница, связанная с употреблением разных терминов в разных странах для одного понятия.

В странах СНГ различают в основном мягкую и твердую пшеницы.Внутри мягкой пшеницы выделяют сильную и слабую пшеницы. Сильная пшеница имеет высокое содержание клейковины и используется на выпечку хлеба, а слабая, с низким содержанием клейковины, идет на кондитерские изделия. В наших степях выращивают только сильную пшеницу.

В Канаде и США клейковину не определяют и даже не совсем понимают, зачем это делать. Они определяют качество зерна пшеницы по содержанию белка.

Словами мягкая пшеница (soft wheat) называют только пшеницу с низким содержанием белка, которая идет на кондитерские цели. А пшеницу с высоким содержанием белка, используемую на хлебопекарные цели, называют хлебной (bread wheat). Среди хлебной пшеницы выделяют еще твердую краснозерную яровую пшеницу (hard red spring wheat), что близко к той пшенице, которую у нас называют сильной. Таким образом, когда канадский фермер говорил, что он сеет монокультуру твердой краснозерной пшеницы, то нашим людям надо было переводить: он сеет монокультуру мягкой сильной пшеницы.

Иван Шилов ИА REGNUM Система земледелия не догма

Что касается той пшеницы, которую в СНГ называют твердой, в Канаде ее называют пшеница дурум (durum wheat). Таким образом, канадцы для обозначения пшеницы, идущей на макаронные изделия, используют латинское слово durum как английское. При этом они также запутали этот вопрос тем, что и пшеницу типа «тургидум» также называют словом дурум, как идущую на макаронные изделия.

Можно представить, что когда наши люди рассказывают канадцам или американцам, что мы сеем 10−15% твердой пшеницы и 85−90% мягкой пшеницы, то это переводится, как 10−15% хлебной пшеницы и 85−90% пшеницы, непригодной для выпечки хлеба.

Во избежание дальнейшей путаницы при взаимоотношениях со странами дальнего зарубежья предлагаю скорректировать нашу терминологию, сделав ее понятной и легкой для перевода. Для этого нужно отказаться от терминов мягкая и твердая пшеница в сегодняшней трактовке.

Итак, мягкая пшеница (soft wheat) — это пшеница с низким содержанием белка (клейковины), непригодная для хлебопечения и идущая на кондитерские цели. Хлебная пшеница (bread wheat) — это пшеница с достаточно высоким содержанием белка (клейковины) в зерне, пригодная для хлебопечения. Пшеница дурум (durum wheat) — это пшеница, пригодная для приготовления макаронных изделий.

Если мы сделаем этот шаг, то, на мой взгляд, мы будем увереннее себя чувствовать на мировых рынках зерна и находить лучшее взаимопонимание со своими партнерами.