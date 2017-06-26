



США

Мировая война как способ снятия глобальных противоречий

Сегодня практически никто не спорит по вопросу причин Первой и Второй мировых войн — мировой капитал нуждался в расчистке завалов старого мира в виде абсолютистских монархий Европы и Ближнего Востока как весьма неэффективных форм управления «человеческим капиталом», собственно говоря, самим капиталом, неэффективным способом государственного управления, когда «капитал» овеществлялся монархами, помещиками, дворянами и прочими наследственными держателями общественных, торговых и других капиталистических «акций».

Выстрел в Сараево стал лишь поводом для кардинальной перестройки мира, в ходе которой были сметены основные монархии Европы, за исключением британской, что очень точно говорит об одном из главных выгодоприобретателей, а также на первые роли в мире вышли США, которые смогли грамотно обойти своих конкурентов на повороте. Однако всех своих целей для ее инициаторов Первая мировая война не достигла. Старый мир был разрушен, однако главная задача по концентрации всей мировой власти достигнута не была.

Сказались: а) отсутствие технологий — информационных, военных, политических; б) недостаток людских и организационных ресурсов, в) отсутствие опыта геополитического трансформирования и понимания того, что должно получиться на выходе. Плюс в результате сопротивления партии большевиков и приходу в результате жестокой гражданской, а затем и внутрипартийной борьбы к власти группы Сталина, выросшей из ГРУ Российской Империи и разгромившей в конечном итоге проамериканскую группировку Троцкого-Свердлова, при Сталине вроде бы коммунистический Советский Союз обрел до боли знакомые англосаксам имперские черты.

Все надо было начинать сначала. К тому же и рузвельтовская политика никак не могла вытащить сами США из того кризиса, в который они погрузились в результате мировой депрессии. Соответственно, для разогрева национальной экономики решено было сделать ставку на уже испытанный метод развязывания мировой войны.

Поэтому, так как истинные цели Первой мировой войны до конца не были достигнуты, и главный приз — «Хартленд» так и остался неподконтрольным уже сформировавшемуся мировому правительству, англосаксонская элита приступила к созданию нового «Ледокола», который должен был окончательно похоронить старый мир XIX века и открыть путь к Новому мировому порядку, — к созданию немецкого фашизма во главе с бесноватым фюрером, основной целью которого было новое силовое объединение Европы для очередного крестового похода на Россию, уже в ее коммунистическом обличье.

Главный приз в этом весьма выгодном для них предприятии должен был достаться стоящему за Гитлером англосаксонскому мировому правительству. Фашистская Германия и коммунистический Советский Союз должны были взаимно истощить друг друга в кровавой мясорубке, после чего на расчищенное поле должны были прийти бравые англосаксонские вояки, зачистить остатки европейского и российского сопротивления и взять территорию Хартленда (единственную территорию в мире, которая им на тот момент не подчинялась, все остальные — Индия, Китай, Австралия, Африка, Ближний Восток, Латинская Америка — на тот исторический момент все уже было «упаковано») под полный военно-политический и гуманитарно-экономический контроль.

Однако план сорвался — Советский Союз ценой огромных человеческих жертв на долгие семьдесят лет остановил мировую экспансию англосаксов. Сегодня мы снова подошли к порогу новой мировой войны.

Есть ли альтернатива?

Почему миру не избежать Третьей мировой войны? Слишком много противоречий накопилось в мировой политической и экономической системе. Во-первых, нынешнее мировое устройство (включая ООН, с массой мелких государств, с которыми крупные должны согласовывать правила игры) в условиях глобализации мира стало не меньшим анахронизмом, чем глобализирующийся мир начала двадцатого века с его устаревшими в организационном плане монархиями. Это слишком сложная структура, и она нуждается в своем упрощении. Например, в создании двухуровневой политической системы управления миром — Джи20 и все остальные.

Этим условиям, во-вторых, в экономическом плане отвечает и создание четырех, максимум пяти торгово-экономических союзов — Северная Америка, обновленный Евросоюз, ЕАЭС и ШОС. Остальные регионы, а их остается, по сути, три (Африка, Латинская Америка и Ближний Восток), становятся местом игры для этих четырех субъектов мировой истории.

В-третьих, что мы видим в плане технологий. С одной стороны, бурное развитие технологий потребления, которые, однако, не дают ничего даже похожего на технологический рывок. С другой, современные «богатые», но частнокапиталистические государства, по сути, не могут развивать инфраструктуру и человека, как это делал тот же «тоталитарный» Советский Союз. В результате, человечество скукоживается до территорий опережающего развития, оазисов «цивилизации», или просто городов наряду с обезлюживанием огромных территорий. И данный процесс происходит не только в России на Дальнем Востоке и Сибири, а по всему миру.

В-четвертых, вся система мирового хозяйства, включая главные факторы — структуру управления миром, степень развития рынков и технологий, подошла к тому, что норма прибыльности, за исключением банковских спекуляций и энергетики, колеблется у нулевой черты. Но если убрать банковские спекуляции и обслуживание наркотрафика, которые только и позволяют современной банковской системе Запада находиться на плаву, то никакого «высокотехнологичного» роста человеческой промышленности и экономики не будет. Соответственно, нужна или перезагрузка, или обнуление системы, что, в принципе, одно и то же.

Таким образом, анализ всей системы устройства и состояния мирового политического и экономического пространства, включая главные факторы — структуру управления миром, степень развития рынков и технологий, финансовые показатели деятельности системы в целом, говорит о том, что человечество в очередной раз подошло к необходимости качественного скачка, качественного разрешения тех системных общественно-политических и социально-экономических противоречий, которые накоплены мировой цивилизацией к настоящему моменту.

Рынки — товаров, капитала, рабочей силы, технологий и так далее — уже фактически стали глобальными. Нет никаких проблем за несколько месяцев построить новый и самый технологически накрученный современный завод «в пустыне», если это будет выгодно. Однако система управления миром — за 190 с хвостиком государств, с запутанной и анахроничной налоговой, социальной, образовательной и иной системой, остается прежней и анахроничной. Каждый местный бай с любого процесса (торгового, технологического и так далее) хочет снимать ренту. Анахроничная политическая система управления миром серьезно тормозит его развитие, поэтому хочет кто-то этого или нет, она будет устранена и на ее месте будет построена новая.

Ближний Восток — первый в очереди на трансформирование

Мирным этот процесс в истории человечества никогда не был. Возможно, когда-то мы, человечество, как биологический вид сможем дорасти до этого. Однако не на нынешнем этапе развития. Кто-то должен выступить в качестве катализатора процесса. И, судя по телодвижениям России, США и Китая на роль «донора» политического реформирования мира в глобальном масштабе выбран регион Ближнего Востока. Именно он должен выступить в роли «костра», но не мировой революции пролетариата, а нового политического и технологического устройства мира.

Именно поэтому в этом регионе, как отмечают эксперты, сейчас «черт ногу сломит». Нет ни одной верифицируемой версии, что происходит. Это говорит не только о том, что никто не понимает, что происходит. Но также и о том, что между основными игроками идет многоплановая и согласованная игра, на каждом этапе которой не видны ее стратегические цели, а только тактические. Но и здесь все очень запутанно, так как противоречие сидит на противоречии. Например, как тот же Иран может поддерживать Катар, который, в свою очередь, поддерживает «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в России), которые хотели устроить цветную революцию в самом Иране, который, в свою очередь, с одной стороны, является одной из мировых террористических организаций, а с другой, в одном из своих политических ответвлений находится у власти в Турции?

Или другой пример. Израиль, на словах выступающий за светские государства исламского мира, заключает сделку с одной из самых кровавых монархий — саудовской против гораздо более светского шиитского Ирана. И таких противоречий, особенно после объявления Катару ультиматума со стороны ваххабитских государств, — огромное множество. Из этого следует один простой вывод — картина происходящего по открытым источникам информации не очень-то и видна.

Однако складывается ощущение, что точно также, как когда-то англосаксы создали фашистский Ледокол для окончательного сноса старого миропорядка, точно также сегодня другие глобальные силы в лице России, Китая, США, Израиля и Британии ведут борьбу за право определять правила в мире после Третьей мировой войны, которая судя по текущим в мире процессам перенесена из Европы (точка запала — Украина) на Ближний Восток. И точкой запала здесь благодаря России стала не Сирия, а, скорее всего, будут либо Катар, либо Курдистан. Так как создаются две точки напряженности, то это однозначный признак того, что сработает либо одна, либо другая. Мировые элиты, включая англосаксов, русских и китайцев, работают скоординированно, а амбиции местных удельных князьков, совсем недавно пересевших с верблюдов на Майбахи и Мацерати, их неумение и нежелание видеть мировые процессы глобально, отсутствие принципа «не путать свою шерсть с государственной», только подстегивают процесс.

Внешнеполитическая доктрина России — геополитический Север

Соответственно, так как очередной перезагрузки мира в результате Третьей мировой войны не избежать, необходимо сделать ее ход максимально управляемым для России. Это означает создание очень многих условий, например, своей геополитической концепции России как геополитического Севера, чтобы раз и навсегда выйти из абсолютно проигрышной для России с ее масштабами дихотомии Запад-Восток. Также одно из первых и важнейших условий — чтобы никогда более война не проходила на территории самой России. В любом другом регионе, только не дома. А так как подходящая обстановка сегодня складывается на Ближнем Востоке, то там и надо прикладывать основной вектор усилий для достижения стратегических целей государства.

Возможно, кому-то данный ход рассуждений покажется циничным, ибо мы никогда войн не развязывали и всегда были за мир во всем мире. Так-то оно так. Только мир меняется. Развязывают войны те, кто и определяет правила, по которым потом живет мир. Ценой безмерных и страшных людских потерь и усилий мы сумели выскочить из ловушек Первой и Второй мировой войны. Чтобы избежать повторения этого негативного управленческого опыта, и не быть в положении «терпил», надо выходить на другой уровень геополитического и государственного целеполагания и управления конфликтами. А это возможно только в ходе смены рамок субъекта и объекта войны.

Как бы не было горько признавать, но и в Первой, и во Второй мировых войнах, Россия была объектом войны, и только за счет неимоверного напряжения нации мы смогли переломить ход битвы и стать субъектом мировой истории. Зачем еще один раз наступать на те же самые грабли? Выбора-то на самом деле и нет — лучше быть субъектом истории. Для этого, начиная с 2000 года, созрели все предпосылки. Осталось поменять внутреннюю экономическую и либеральную начинку, которая разъедает механизм российской государственности и мешает оформлению еще одного полюса мировой геополитики в противостоянии Запада и Востока — геополитического Севера.