



Москва

С.Собянин декларирует отличие своей программы сноса пятиэтажек от прежней, лужковской, заключающееся, прежде всего, в том, что новая «программа принимается в условиях сформировавшегося и активного гражданского общества».

Такое заявление сделал он на пленарном заседании «Москва. Реновация. Строим будущее» при закрытии VIII Московского гражданского форума.

Очень необычное высказывание.

Власть не часто сверяет принимаемые решения с гражданским обществом и апеллирует к нему, подменяя это в лучшем случае опросами общественного мнения.

Для Комитета общественных связей столичного правительства гражданское общество вообще не существует. Осознанно или нет, оно заменено или синонимично понятию некоммерческих организаций. Как правило, социально ориентированных. Отсюда — забота об их ресурсном обеспечении, о создании «уютной атмосферы сотрудничества для всех: мам с детьми, пенсионеров, ветеранов, людей с ОВЗ», «новая «добрая концепция».

Реновационный законопроект пополнился правозащитными нормами, когда московская власть почувствовала реальную угрозу срыва обязательств, данных президенту страны, когда случились многочисленные и массовые негодования гражданского общества — граждан Российской Федерации, проживающих в Москве, являющихся собственниками.

Так что С. Собянин прав — в Москве есть гражданское общество.

И это — единственное, в чем он прав. В остальном, сказанном им, о «сформированности и активности гражданского общества», нет ни грамма реальности. Так просто не бывает.

Гражданское общество либо есть, либо нет. Оно принципиально не форматируемо. Нормальное состояние гражданского общества — его публичная пассивность, означающая, что у власти есть резерв времени и возможностей для действий. Стихийно возникающая активность гражданского общества означает — у граждан возникло ощущение существенных нарушений их гражданских прав, которое, в свою очередь, рождает временные институты гражданской активности, но создающие очень большие неудобства для власти.

Включая — непредсказуемые.

Совокупность граждан, являющихся собственниками в условиях правового государства, при необходимости общающихся друг с другом по поводу поведения власти и вопрошающих к ответственной перед ним власти — это и есть атрибуты гражданского общества.

Попытки власти ускорить процесс формирования гражданского общества могут быть продуктивными только в одном случае — если власть сама станет конструктивным образцом законоподчиненности.

И по духу, и по букве, и по клятве.

Ставка же на госаппарат, на чиновников как на основных драйверов неосуществимого процесса, как на механизм, как на гарант гражданских отношений, присущих гражданскому обществу собственников — это воспроизводство административно-командной системы.

Гражданское общество невозможно ввести указом.

Желание говорить от имени гражданского общества, конечно, возникает у многих общественников, у многих некоммерческих организаций.

Права — нет ни у кого.

Ж.-Ж.Руссо давно изрек: «Первый, кто расчистил участок земли и сказал: «Это мое», — стал подлинным основателем гражданского общества».

У Николая Алексеевича Некрасова Гражданин — это некто, противоположный Поэту. Помните?

Ах! будет с нас купцов, кадетов,

Мещан, чиновников, дворян,

Довольно даже нам поэтов,

Но нужно, нужно нам граждан!

Но где ж они? Кто не сенатор,

Не сочинитель, не герой,

Не предводитель, не плантатор,

Кто гражданин страны родной?

Гражданские права и права человека — понятия нетождественные. Конституция Российской Федерации это различает.

Кстати, в зале Московского гражданского форума, судя по трансляции, очевидцев выступления С. Собянина было всего человек 60.

Видимо, им было каким-то образом делегировано право представлять все зарегистрированные в столице 33 560 некоммерческих организаций, в том числе 7300 общественных объединений.

А собранию городской общественности — каким-то образом делегировано право именоваться гражданским форумом. Наверное, в том смысле — что не военным.

Иначе, как же понять, что на этом гражданском форуме состоялась открытая дискуссия «Как повысить доверие граждан к некоммерческим организациям?»

В результате дискуссии были приняты судьбоносные решения, привожу их полностью и без комментариев:

«Повысить информированность жителей Москвы об НКО и оказываемых ими видах помощи, для чего провести кампанию по продвижению портала «Душевная Москва».

Повысить информированность НКО о современных и эффективных инструментах представления НКО в публичном пространстве. Для этого разработать программы повышения квалификации сотрудников московских НКО в области проектного управления, взаимодействия со СМИ, подготовки и представления публичной отчетности и презентационных материалов.

Создать программу по обмену опытом и изучению лучших практик работы некоммерческого сектора в России и за рубежом для представителей социально ориентированных некоммерческих организаций столицы».

Вот так и только так будет повышено доверие граждан к некоммерческим организациям.

В отчетах.

Продолжение следует.