Только что закончился визит президента Украины и олигарха Петра Порошенко в Вашингтон. Там среди прочих забот его в формате «drop-in» принял президент США Дональд Трамп. Это была уже шестая встреча Петра Алексеевича с американскими президентами. Раньше его пять раз замечали в разных местах с предыдущим президентом США Бараком Обамой. Так что вполне возможно говорить о складывающихся вокруг этих «знаковых» саммитов новых традициях Украины смутных времен.

Самая первая встреча с президентом США Бараком Обамой у Петра Порошенко состоялась сразу после избрания, но до инаугурации. Он слетал к соседям в Варшаву 4 июня 2014 года. Туда же, 3 июня, на 25-летие первых «частично демократических выборов 1989 года в послевоенной Польше» с 27-ми часовым визитом прибыл и глава Америки. Польская сторона тогда (да и сейчас) активно оспаривала германское первенство в развале СЭВ, утверждая, что сначала «подвижки к демократии» случились у них в стране с победой «Солидарности» в 1989 году, и лишь потом, как следствие, рухнула берлинская стена. Для Порошенко все это вообще было знаком свыше: только что закончившийся на Украине майдан вывел его родину из-под власти «Имперской России». Оставалось получить инструкции — куда идти дальше. Точнее, устами Обамы подтвердить уже полученные от Виктории Нуланд по силовому подавлению сопротивления «сепаратистов» на Донбассе.

Почему-то случилось так, что прямо перед встречей ракетами воздух-земля с двух самолетов было обстреляно здание областной госадминистрации города Луганска и сквер имени Героев Великой Отечественной войны. Погибли 8 и были ранены 28 гражданских лиц. Среди убитых оказались и министр здравоохранения ЛНР Наталья Архипова, и ветеран-афганец, поисковик Александр Гизай. Несмотря на то, что в сквере нашли две неразорвавшиеся ракеты, украинская сторона подготовила Порошенко доклад, согласно которому в ЛНР расстреляли себя сами. В нем утверждалось, что гибель людей была вызвана выстрелом из ПЗРК по украинскому самолёту, ракета которого, захватив головкой инфракрасного наведения горячий кондиционер на стене здания ОГА вместо двигателя самолёта, попала в здание. Еще до встречи Порошенко и Обамы 3 июня этот бред был опровергнут наблюдательной миссией ОБСЕ, которая в ежедневном докладе сообщила, что удар по зданию был нанесен с воздуха украинскими штурмовиками. Но это не помешало Петру Алексеевичу навязать Бараку Хусейновичу свою версию событий. Тот принял ее с легкой душой.

На встрече, которая случилась в Варшавской гостинице, Порошенко получил все, что хотел, правда, в весьма ограниченное время. За неполный час разговора он договорился о поставке бронежилетов, приборов ночного видения и средств связи на сумму $5 млн. Кроме этого, Обама обещал срочно перевести «на оборону» ранее запланированные $18 млн и прислать инструкторов ЧВК для лучшей подготовки армии. Кроме этого, американский президент напутствовал верного вассала прочувственными словами:

«Я глубоко впечатлен политикой моего коллеги, его деловой хваткой и пониманием того, что именно сейчас нужно Украине. И теперь задача международного сообщества — поддержать усилия Петра. Украинцы сделали мудрый выбор. Он сможет провести их через этот сложный период. А США ему в этом помогут, причем не только в ближайшие дни и недели, но и годы».

Украинские СМИ назвали эту встречу эпохальной…

Так была заложена главная традиция новой Украины — ритуал встречи с американским президентом, которую с тех пор составляют несколько обязательных элементов. С украинской стороны это:

подготовительная провокация, которую можно свалить на «демоническую антидемократическую Российскую Империю» перед датой предполагаемой встречи;

настойчивые попытки вклиниться в график первого человека Америки при организации визита;

навязчивые попытки успеть доложить, как исполняются ранее полученные указание в ограниченное время:

красиво донести до электората отсутствующие результаты встречи через рупор «демократических» украинских СМИ.

С американской стороны ритуал тоже зафиксирован. Он, в принципе, соответствует поговорке полковника Кольта, но только наоборот: доброе слово для Порошенко в Госдепе считают главным, а «летальное» оружие — необязательным. А если Петра Алексеевича не упоминают в графике президента США на сайте Белого дома — ничего, перетерпит. Да и время аудиенции раз от раза неуклонно снижается. Все это и стало доброй американской традицией при общении с первым лицом Украины.

Второй, последней почти полноформатной встречей с американским президентом, был рабочий визит Порошенко 19 сентября 2014 года в город Вашингтон. Его график в этот день оказался на удивление плотным с утра он увиделся с госсекретарем Джоном Керри, затем отравился в Капитолий. Там выступил перед конгрессменами и сенаторами с зажигательной речью, в которой потребовал увеличения «как нелетальной, так и летальной» военной помощи, ссылаясь на постоянные нарушения перемирия. То, что на Донбассе 18 сентября была отражена атака нацбатальонов на поселок Грабово, благодарные слушатели так и не узнали. Речь украинского лидера так их воодушевила, что практически сразу после его ухода в Белый дом, комитет по иностранным делам Сената единогласно одобрил законопроект «Акт о поддержке свободы Украины». Президент Обама снова оказался не скуп на добрые слова:

«У Вас есть не только верный личный друг, но и друг в лице американского народа. Америка сейчас вместе с людьми на Украине».

Верный друг выделил Петру Алексеевичу $46 млн, но в «летальном» оружии отказал. Именно этот рабочий визит на Украине заслуженно считается самым успешным, ведь именно после него президент Украины получил в свое распоряжение лучшее портфолио. Таких чудесных фотографий с Бараком Обамой в Овальном кабинете у него уже не получится никогда…

Следующий раз Порошенко удалось добраться до Обамы 29 сентября 2015 года в Нью-Йорке «на полях» сессии генассамблеи ООН. Эта встреча стала новой протокольной находкой: была даже не рабочей, а «внеплановой». Хотя в пресс-службе украинского президента ее назвали продолжительной, все сделанные фотографии (2−3 ракурса) показывают, что Барак Обама отдает команды Порошенко будучи остановленным визави на ходу. Со слов пресс-секретаря президента Украины, в тот раз «волшебные слова» были такими:

«Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину, которая внедряет реформы и продолжает искать дипломатическое решение конфликта».

В силу случайности разговора удачную провокацию для его поддержания украинской стороне вовремя подготовить не удалось.

Следующая встреча во «внеплановом» формате состоялась в Вашингтоне через полгода, 31 марта. Туда Порошенко приехал на международный саммит по ядерной безопасности. Уже на его «полях» он встретился с вице-президентом Джо Байденом. Здесь «провоподготовка» была обеспечена по полной схеме: микрорайон «Восточный» в городе Мариуполе, находящемся под контролем вооруженных сил Украины, был обстрелян из САУ, которые стояли на вооружении ВСУ. Обстрел велся с уровня линии соприкосновения и имитировал «работу» ополченцев. Под эту сурдинку Петру Порошенко удалось «выжилить» у Обамы $335 млн в рамках «нелетальной помощи на безопасность» на встрече, которую как раз и организовал Байден. Интересно, что его к этому подвигло эмоциональное выступление Петра Алексеевича на форуме «Борьба Украины за свободу продолжается». Там он умудрился оскорбить Обаму, утверждая, что его администрация «погрязла в коррупции», и это вина лично американского президента; что Белый дом развязал войну на Украине и теперь умывает руки; что именно Барак Хусейнович виноват в плачевном положении Украины… Ну как после таких слов не встретиться «внепланово» и денег не дать? Невозможно. Даже несколько фотографий получилось, только американский президент ярким высказыванием не порадовал. Все больше молчал, удивлялся и качал головой…

Встречу «на полях» саммита НАТО 8 июля 2016 года в Варшаве украинские СМИ окрестили G5+, подразумевая, что США, Великобритания, Италия, Франция, Германия + Украина на следующий день рассмотрят нереализацию Минских соглашений. Однако еще до этого мероприятия пресс-служба Порошенко доложила, что он успел встретиться с Обамой. Правда, представленные фотоматериалы свидетельствовали, что президент Украины снова, как в ООН, отловил президента США в холле зала заседаний. А заодно и фрау Меркель. По этому поводу на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко написал: «Саммит НАТО в Варшаве — хорошая возможность встретиться с союзниками и партнерами Украины». Лучше не скажешь, но в НАТО все равно не пустили. На фотографиях Обама устало улыбается в ответ на поток сознания Порошенко.

Наступил 2017 год. 20 июня можно заносить на скрижали Украинской истории. Заявленный местными СМИ как государственный визит в США трансформировался в формат «drop-in», что означает «заглянуть на огонек», но ведь сделать это можно только «планово»! Однако вписаться в график нового президента США Дональда Трампа с отметкой на сайте оказалась достаточно сложно. Этот момент сказался на уровне подготовки традиционной провокации: вместо того, чтобы совершить «под флагом» народной милиции республик Донбасса серьезный террористический акт в отношении гражданских лиц или украинских населенных пунктов, пришлось довольствоваться малым. В день и практически во время встречи около 12:00 был блокирован и обстрелян патруль наблюдательной миссии ОБСЕ, причем нападавшие прикидывались сотрудниками народной милиции. Правда, до уничтожения патруля дело не дошло, ведь «кровавая акция» могла повлиять на Трампа только в ходе достаточно длительной беседы, которая встречей в кабинете Пенса не предполагалась по определению. Как, впрочем, и протокольная съемка с украинским флагом на «заднике». Зато, как потом отмечалось в украинских СМИ, за 6 минут встречи с Дональдом Трампом Порошенко получил «глубокое удовлетворение». Его основой стали традиционные добрые слова Трампа: «Для меня большая честь быть с президентом Украины Порошенко» (It's a great honor to be with President Poroshenko of the Ukraine). Так президент США чуть-чуть протроллил Петра Алексеевича. Ведь использование определенного артикля перед названием страны в данном контексте либо относит ее к федеративным образованиям, либо ставит на одну доску с двумя другими странами, имеющими «The» в своем официальном названии: Багамскими Островами и Гамбией.

В целом с обеих «высоких» сторон традиции были снова соблюдены. Хотя при подготовке к следующей встрече президенту Украины придется долго придумывать, зачем его «The страна» нужна новой Америке злопамятного Дональда Трампа, который во всех отношениях ищет исключительно финансовый интерес. К тому же последнему отлично известно, что «Укртелеком», всю альтернативную энергетику и сельское хозяйство Украины активно «осваивает» Китай, который он считает «главным противником». Интерес президента Америки к Украине обратно пропорционален степени китайского проникновения, которое Порошенко уже не остановить… Хотя подходящий для него рецепт есть, он из бородатого анекдота: «Зачем думать — встречаться надо!». Продолжать традиции Украины нового типа.