



Зал заседаний в парламенте Грузии. Тбилиси

На фоне утвержденных парламентом Грузии в первом чтении конституционных изменений, чего, собственно говоря, и следовало ожидать, взаимные обвинения противостоящих друг другу в этом процессе сторон еще больше обострились.

Конституционное большинство, которое правящая партия «Грузинская мечта» имеет в сегодняшнем парламенте, без особых усилий, в «спокойной семейной обстановке» сумело поддержать такую версию законопроекта, которая существенно отличается от первоначальной.

Изменения в проект конституционных изменений были внесены уже после того, как Венецианская комиссия опубликовала по нему свое заключение. Правящая команда, которая и ранее делала заявления о возможности оставления в силе смешанной мажоритарно-пропорциональной системы выборов парламента, решила отсрочить переход на чисто пропорциональную систему до 2024 года.

Такое решение, даже при условии понижения избирательного барьера с нынешних 5% до 3%, вызвало возмущение у всего оппозиционного нынешней власти спектра, включая президента и неправительственные организации. «Как же так? Обсуждалась и была оценена одна система, а проголосовали за оставление в силе прежней, негодной и недемократичной системы», — зазвучали обвинения оппонентов, которые до сих пор осуждали авторов конституционного законопроекта именно за пропорциональную систему, точнее за предложенную в ее рамках так называемую «бонусную систему». «Бонусная система» гласила, что те мандаты, которые должны были принадлежать не прошедшим в парламент по итогам выбора партиям, целиком присваивала себе победившая на выборах и вышедшая на первое место партия. Оппозиция сочла такой принцип распределения мандатов несправедливым и потребовала их пропорционального распределения между всеми прошедшими в парламент политическими субъектами. Предлагались разные варианты такого распределения. Но правящая партия уступать в этом вопросе, судя по всему, не хотела, и нашла более «безобидный» выход из создавшегося положения. Тем более, что пересмотра «бонусной» системы требовала и Венецианская комиссия Совета Европы. Чтобы не углубляться в дебри дальнейших рассуждений, авторы законопроекта решили отсрочить спорные изменения еще на семь лет. В итоге получилось, что парламент созыва 2020 года граждане Грузии опять будут выбирать по смешанной системе.

В спорном проекте Конституции много моментов, по которым оппоненты придерживаются прямо противоположного мнения. Это и статья, где дается определение семьи, это и статья, запрещающая продавать земли сельскохозяйственного назначения иностранцам. В оценке негативных сторон законопроекта и президент, и неправительственный сектор и все оппозиционные силы, в том числе представители некогда «Единого национального движения» едины. По их мнению, правящая партия принимает Конституцию, которая будет способствовать узурпации власти.

В ответ представители правящей партии лишь утверждают, что они приняли документ на основе консенсуса, не учитывая того факта, что в зале заседаний в момент голосования находились только депутаты от «Грузинской мечты» и ассоциирующиеся с правящей политической силой мажоритарии.

В течение всей истории современной Грузии периодически возникали моменты, когда правящая сила отдалялась от остального общества на расстояние совершенного непонимания, в результате чего складывались критические ситуации. Разрешались они, в основном, путем жестких политических потрясений — волнений, акций протеста, гражданских войн, революций.

Zaraza Революция роз в Грузии. Тбилисию. Здание парламента. 2003

Против первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия ополчились его же бывшие соратники, которые привели к власти Эдуарда Шеварднадзе. Воспитанники Шеварднадзе спустя 11 лет после его «воцарения на троне президента» устроили против него «мирную революцию роз», одну из разновидностей популярных в те годы «бархатных революций» и мирно отправили его доживать оставшиеся дни в одном из особняков бывшей Крцанисской резиденции. Бывшие соратники Михаила Саакашвили и его «Единого национального движения», которые в 2003 году способствовали его приходу к власти, сформировали коалицию вокруг олигарха Бидзины Иванишвили и во главе с олигархом «свергли» Саакашвили путем парламентских выборов.

Каждый раз каждый, когда «свергался» очередной правитель, страна оказывалась в критической ситуации, в состоянии острого политического кризиса, когда стороны не понимали и не желали понимать, не слушали и не желали слушать друг друга, не уступали и не желали уступать друг другу.

О кризисе в Грузии уже вовсю говорят и сегодня. Причем, каждая из противостоящих сторон обвиняет в создании кризиса вторую сторону. Президент и его администрация, «Единое национальное движение» со всеми его ответвлениями, бывшие соратники ныне правящей партии по некогда цельной коалиции «Грузинская мечта», весь активный неправительственный сектор и часть грузинских экспертов считают, что до критической ситуации страну довело нынешнее правительство.

А представители правительства заявляют, что к кризису страну ведет президент, и обвиняют его и остальных оппонентов в создании ситуации, угрожающей стабильности и безопасности страны.

«Президент прямо ведет страну к созданию кризиса. Он занял некую политическую платформу, которая совершенно не предусмотрена ни ныне действующей Конституцией, ни нормами политической морали. Пойти на то, к чему призывают президент и «Национальное движение», а также другие малые партии-сателлиты вокруг них — значит, поставить под угрозу государственную безопасность. Президент спекулирует словом диалог, призывает к формированию конструктивных предложений, а на самом деле его действия направлены на обострение ситуации и создание в стране политического кризиса», — заявил в ответ на обвинения со стороны оппонентов депутат парламентского большинства Георгий Вольский.

В создании политического кризиса обвинила президента и «независимый» депутат Саломе Зурабишвили, которая в вопросе конституционных изменений поддерживает линию правящей «Грузинской мечты».

По ее оценке, те заявления, которые президент и его администрация делают в связи с процессом конституционных изменений, «ни в какие законные рамки не садится и выходит за пределы разумной критики».

Melberg Саломе Зурабишвили

Для Саломе Зурабишвили совершенно ясно, что президент Георгий Маргвелашвили включился в политическую борьбу, избрал союзников и ведет страну к открытому кризису. Причем, Георгий Маргвелашвили, по ее предположению, рассматривает два варианта создания в стране кризиса: либо надеется, что на фоне такого противостояния его отстранят от власти, либо сам собирается уйти в отставку. И в обоих случаях за этими действиями последуют досрочные выборы, а принятие новой Конституции будет заморожено.

«Как бы то ни было, все это означает создание в стране напряженности, а сам Маргвелашвили вольно или невольно — оставляю ему такую возможность — из президента, приведенного к власти «Грузинской мечтой» превращается в кандидата от Нацобъединения («Единого национального движения»). Интересов страны здесь нигде не видно», — заключила Зурабишвили.

Пока со стороны президента и его администрации слышны лишь негативные оценки и призывы к диалогу и достижению консенсуса по спорным моментам проекта Конституции.

«Все грузинское общество считает, что мы должны принять документ согласия. Но «Грузинская мечта» осуществляет консенсус путем диалога с собой. Все очень просто: для того, чтобы состоялся консенсус, нужно начать диалог», — заявил в ответ на обвинения Георгий Маргвелашвили.

Но и в заявлениях президента периодически слышатся более жесткие ноты, а его позиции по различным вопросам все больше перекликаются с позициями нынешней оппозиции, в которой главную роль играют лидеры, вышедшие из недр «Единого национального движения». На фоне такого обостряющегося противостояния в обществе растут ожидания новых политических потрясений.