ИА REGNUM: Президентские выборы намечены на середину октября 2017 года. Какое наследие оставит Алмазбек Атамбаев, когда покинет пост главы Киргизии?

Иван Шилов ИА REGNUM Алмазбек Атамбаев

А Вы уверены, что он покинет пост или оставит управление Киргизией? На востоке люди добровольно не уходят из политики. Я не знаю ни одного такого человека.

Обычно уходят в двух случаях. Либо вперед ногами. Либо их «уходят», как первых двух президентов Киргизии (в 2005 году из страны бежал президент Аскар Акаев, в 2010 — Курманбек Бакиев — прим. ИА REGNUM).

Если Алмазбек Атамбаев сдержит слово — это будет прецедент. Но у меня по этому поводу очень большие сомнения.

ИА REGNUM: Почему?

Я не знаю, как у него складываются отношения с планируемым преемником. Ведь гарантировать победу кандидату от президентской партии в Киргизии никто не может.

Соответственно, если этот вариант сработает, то кто мешает Атамбаеву сыграть в рокировку по российскому варианту. По Конституции Киргизии нельзя избираться два срока подряд, но никто не запрещает избираться повторно через некоторое время.

ИА REGNUM: Удалось ли Атамбаеву за годы своего президентства решить проблемы, которые достались ему от его предшественников?

Киргизия досталась нынешнему президенту не в самом лучшем состоянии. Самое главное, что удалось уходящему главе государства — не допустить в стране очередной резни. Непролитие человеческой крови — это лучшее достижение, которое может быть в этом мире. (В 2010 году на юге страны произошел межэтнический конфликт между киргизами и узбеками, приведший к человеческим жертвам — прим. ИА REGNUM)

Не утверждаю того, что в стране во время президентства Атамбаева наступили тишь да гладь. Но массовых столкновений на межнациональной почве не было. Это большой плюс.

Помимо этого можно назвать еще три достижения Атамбаева: во-первых, в экономическом плане после того бардака в 2005 и 2010 годах нынешняя ситуация, в любом случае, лучше.

Во-вторых, несмотря на некоторые спорные моменты при Атамбаеве начала потихоньку восстанавливаться политическая стабильность.

В-третьих, он собирается уйти с поста президента. Именно уйти, а не продлить свои полномочия.

ИА REGNUM: Каким образом он мог бы это сделать?

Как, например, Ельцин мог сделать в 1996 году. В стране был бардак под названием война в Чечне. Ельцин, чтобы не допустить президентские выборы собирался объявить военное положение. Его, слава богу, отговорили.

В Киргизии это вариант выглядел бы так: подносится спичка, вспыхивает конфликт, который вероятнее всего был бы массовым. Под эту ситуацию принимается закон, и власть сосредотачивается в руках узкой группы лиц во главе с президентом. Другой вопрос, были ли у него такие возможности? Ведь спичку поднести может каждый, а удержать ситуацию дано не всем.

Почему этот вариант не разыгрывали — другой вопрос. Может быть, побоялись утратить контроль над страной или этот вариант просто не пришел в голову. А может быть он рассматривался, но нынешний президент не поддался искушению.

ИА REGNUM: Это были плюсы, а какие минусы?

Один большой минус — президент не сделал ничего для улучшения жизни граждан.

Но тут палка о двух концах. Чтобы решать существующие проблемы, нужно иметь ресурсы и ту полноту власти, которую не могут оспорить. Власть в ее восточном варианте. А Киргизия играла и доигралась: то она парламентская республика, то президентская, то президентско-парламентская.

Чтобы решать проблемы, нужно иметь возможность стукнуть палкой либо по столу, либо по хребту и заставить всех работать. У президента такой возможности нет.

И, к сожалению, Атамбаев — не та харизматичная личность, за которой могла бы пойти вся страна. Он сделал что мог. Он не дал стране скатиться в открытые столкновения, которые могли бы возникнуть из-за накопленных противоречий: межклановых, межрелигиозных.

Атамбаеву от его предшественников досталось очень непростое наследство. Другой вопрос, разбазарил он его или нет. Я склоняюсь к первому варианту.

ИА REGNUM: Что вы имеете в виду?

Один из примеров — за время правления Атамбаева так и не поставлена точка в конфликте вокруг золотого рудника «Кумтор», который, несмотря на многочисленные скандалы и угрозы национализации работает. Я скептически отношусь к надеждам на скорое разрешение конфликта. Решать его нужно было давно и если этого не происходит, значит, есть две причины. Первая — не хотят, вторая — не могут.

И в том и в другом случае — это жирный минус в резюме президента и его команды. Это еще одна ситуация, которая иллюстрирует необходимость «палки».

Если бы условная оппозиция, которая раскачивает ситуацию вокруг рудника, дала бы Бишкеку договориться, Киргизия осталась бы только в плюсе. Этого не происходит потому, что стороны конфликта не доверяют друг другу и боятся упустить свою выгоду.

Если ситуацию объяснить популярно при помощи палки, что сначала нужно научиться работать, а потом орать, конфликт бы решился раз и навсегда. Канадцы и другие инвесторы, работающие в Киргизии, вздохнули бы спокойно.