Скандал — вот что получается, когда грамотный и профессиональный журналист берет интервью у людей с нечистыми руками и грязной совестью. Особенно это сильно выглядит, когда интервью идет в прямом эфире. А жалкие и противоречивые попытки оправдания Алексиевич после ею озвученного националистического, шовинистического и русофобского бреда не стоят и выеденного яйца.

Toymeetsworld.files.wordpress.com Маска

Как известно, «маленькая ложь рождает большое недоверие». Вот и Алексиевич врёт на голубом глазу как дышит — «я отказалась давать интервью после четырех вопросов». Я не поленился и посчитал, через сколько вопросов Алексиевич наконец-то поняла, что попала со своим одобрением необандеровщины и агрессивного национализма, как кур во щи, и отказалась отвечать на вопросы, — через 65.

Алексиевич, которая стала известной писательницей только потому, что писала на русском языке, оказывается, считает, что можно не только запрещать людям говорить на русском языке, родном для людей языке, но и насильно заставлять использовать другой язык. С такими подходами можно далеко пойти. Собственно, на Украине потомки бандеровцев именно этим путем и идут, только где здесь вклад в дело гуманизма и общечеловеческие ценности, за который ей дали премию? Тут попахивает откровенным нацизмом. Особенно после того, как Алексиевич, говоря об убийстве Олеся Бузины, заявила о том, что убивать за убеждения допустимо, и она понимает мотивы этих людей. Так ведь есть люди, и даже писатели, с позволения сказать, которые считают допустимым нацизм и концлагеря и понимают мотивы тех, кто сжигал в печах крематориев жителей Советского Союза. Чем Алексиевич отличается от них?

Вообще, видимо, книги на тяжелые темы сделали с Алексиевич свое грустное дело. То она заговорит о том, что в Беларуси католики готовы убивать православных, то вот здесь, что убийство человека за его убеждения допустимо… Странные оговорки от «нобелевского» лауреата… А, может, это вовсе и не оговорки, а тот мир, который живет внутри Алексиевич, вот такие факты, которые места не имеют, а все-таки есть, и именно они определяют истинный мир человека, а не дежурные речи с высоких трибун по заученным текстам.

Agência Brasil Fotografias Светлана Алексиевич

Интересна, конечно, позиция и белорусских оппозиционных СМИ, и очень показательна. Сначала они обвинили ИА REGNUM в том, что интервью с Алексиевич было, несмотря на ее запрет, напечатано агентством. Однако сами тут же решили приобщиться к регнумовскому пирогу и полакомиться кусочком, хотя и без ссылки на первоисточник — позор, господа, и ВСЕ (!) напечатали «запрещенное» самой Алексиевич интервью с обозревателем ИА REGNUM Сергеем Гуркиным. В результате запрещенное Алексиевич интервью стало хитом в националистических СМИ как по просмотрам, так и по количеству комментариев. Коллеги, спадарства, спасибо за журналистскую солидарность и за продвижение идей Русского мира как в виде вопросов Сергея Гуркина, так и в виде русофобских «откровений» Алексиевич. Мы в вас не сомневались.

Вообще, данное интервью можно считать образцом жанра, на котором должны учиться студенты факультетов журналистики. Сергей Гуркин выступил гораздо сильнее, чем просто журналист-интервьюер. Он перешел на уровень психоаналитика-гипнотизера, удава Каа, под гипнозом вопросов которого представитель «бандерлогов», не заметив, выболтал все свое гнилое нутро. А когда до нее дошло, было уже поздно. Браво, Сергей!

Полное снятие покровов со «священной коровы» белорусской «литературы» заметили не только литературоведы, эксперты, писатели и общественные деятели. Вот что пишут рядовые читатели на форумах:

«Прочитал 2 раза. Общее впечатление: безоговорочная капитуляция Светланы Алексиевич, она «размазана», а не корреспондент»

«Отличный материал. Алексиевич показала свою убогость»

«Вынес из интервью, что убивать людей в некоторых случаях допустимо. За это ей дали нобелевку?»

«Она не размазала, а размазалась, показав себя самой что ни есть настоящей бандеровкой. Ведь литературных достоинств в ее писаниях нет. Одна политика. И при суждении ей Нобеля — тоже политика. Бедный Нобель. Он бы застрелился, узнав о таком присуждении»

«Такое адчуванне, што рэгнумец, нажаль, размазаў пісьменніцу».

«Алексиевич выставили полной… нацисткой».

«Очень показательное интервью. Для тех у кого еще были сомнения насчет Алексиевич. Запрещатель диванный. Размазала? Ну, разве что себя же. Неудивительно, что она сама стесняется публичности своих же слов. Язык ее — враг ее — намолола, а вывезти не может».

«Алексиевич открыла секрет Полишинеля, рассказав о содержимом своей головы».

И, конечно, вишенка на торте от форумчан из рубрики «нарочно не придумаешь»:

«Если она так хорошо размазала журналиста «Регнум» в интервью, почему она хотела запретить его публикацию?»

Собственно говоря, действительно, хотелось бы задать этот вопрос самой Алексиевич, но, похоже, уже не надо — она сама на него ответила. Думаю, и всем НАШИМ надо поблагодарить Светлану за то, что она говорила не по бумажке, за то, что выболтала тайну присуждения ей премии. Думаю, это полезно знать всем русским — что если нас будут убивать, а подготовка к этому идет по полной программе, то нобелевский лауреат по литературе Алексиевич, а в ее лице и весь «просвещенный» Запад, будет этому рукоплескать и считать, что это допустимо.